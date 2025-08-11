Ft
Ukrajna Friedrich Merz Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Merz is próbálkozik: találkozót tervez Trumppal és Zelenszkijjel

2025. augusztus 11. 20:07

A német kormányzati illetékes tájékoztatása szerint videókonferenciát tartanának.

2025. augusztus 11. 20:07
null

Friedrich Merz német kancellár augusztus 13-án konzultációt tervez Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint más európai vezetőkkel az ukrajnai rendezésről Alaszkában tartandó orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt – közölte hétfőn a német kormány egyik szóvivője.

A német kormányzati illetékes tájékoztatása szerint videókonferenciát tartanának.

Elmondta, mielőtt az amerikai elnökkel és alelnökével, J.D. Vance-szel tanácskoznának, virtuális találkozót terveznek Merz, Zelenszkij, valamint Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetőinek részvételével. Utóbbi megbeszéléshez Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozik – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: AFP/FABIAN SOMMER

