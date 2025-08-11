Merz is próbálkozik: találkozót tervez Trumppal és Zelenszkijjel

A kérdés, ami mindenkit foglalkoztat: térképen mutatjuk, hol húzódhatnak az új határok az ukrajnai háború után
Friedrich Merz német kancellár augusztus 13-án konzultációt tervez Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint más európai vezetőkkel az ukrajnai rendezésről Alaszkában tartandó orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt – közölte hétfőn a német kormány egyik szóvivője.
A német kormányzati illetékes tájékoztatása szerint videókonferenciát tartanának.
Elmondta, mielőtt az amerikai elnökkel és alelnökével, J.D. Vance-szel tanácskoznának, virtuális találkozót terveznek Merz, Zelenszkij, valamint Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetőinek részvételével. Utóbbi megbeszéléshez Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozik – tette hozzá.
