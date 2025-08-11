Ft
08. 11.
hétfő
coming out zsidóság Lukácsi Katalin

Lukácsi Katalin betért a zsidóságba

2025. augusztus 11. 19:26

A politikus coming outolt.

2025. augusztus 11. 19:26
null

Lukácsi Katalin a Gulyáságyú Médiának adott interjújában jelentette be, hogy betért a zsidóságba. Erről rövid bejegyzést is közzétett a Facebook-oldalán, melyben az írta, számára egy

kivételesen személyesen fontos beszélgetés” vette kezdetét. 

Mint fogalmazott, bár a döntés nem feltétlenül tartozna a nyilvánosságra, ő mégis úgy érzi korrektnek, ha nyíltan vállalja választott identitását. Hangsúlyozta: szeretné ezt reflektáltan és szabadon megélni, és bízik benne, hogy a bejelentés a kiengesztelődés üzenetét is erősítheti. 

Nyitókép: Földházi Árpád

***

Vucli Tóbiás
2025. augusztus 11. 20:35
Szegény zsidók. Meggondolták ezt?
westend
2025. augusztus 11. 20:28
4 évvel ezelőtt ilyenkor már javában nyalta a kapitányt. Vajon mikor mozdul rá a poloskára?
Kanmacska
2025. augusztus 11. 20:10
Nem betért ez, csak vissza.
westend
2025. augusztus 11. 20:07
amúgy oda nem beleszületni kell?
