Lukácsi Katalin betért a zsidóságba

Lukácsi Katalin: Spirituális élmény volt elfutni a plakátrongálás után (VIDEÓ)
A napszemüvegben, vödörrel a kezében rohangáló ellenzéki jelölt több szempontból is érdekes választ adott a kínzó kérdésre.
A politikus coming outolt.
Lukácsi Katalin a Gulyáságyú Médiának adott interjújában jelentette be, hogy betért a zsidóságba. Erről rövid bejegyzést is közzétett a Facebook-oldalán, melyben az írta, számára egy
kivételesen személyesen fontos beszélgetés” vette kezdetét.
Mint fogalmazott, bár a döntés nem feltétlenül tartozna a nyilvánosságra, ő mégis úgy érzi korrektnek, ha nyíltan vállalja választott identitását. Hangsúlyozta: szeretné ezt reflektáltan és szabadon megélni, és bízik benne, hogy a bejelentés a kiengesztelődés üzenetét is erősítheti.
