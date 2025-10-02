Brutális terrortámadás történt Manchesterben a zsidó vallás legfontosabb ünnepén

Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál. A támadót a rendőrség lelőtte.

Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg. Burnham szerint

a támadó meghalt.

A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően »a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt«.

A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.