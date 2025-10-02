Brutális terrortámadás történt Manchesterben a zsidó vallás legfontosabb ünnepén

Őrült összeesküvés-elmélet terjed Charlie Kirk kapcsán – Netanjahu és a Moszad is kénytelen volt reagálni
Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál.
Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál. A támadót a rendőrség lelőtte.
Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg. Burnham szerint
a támadó meghalt.
A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően »a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt«.
A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.
Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.
(MTI)
Nyitókép: Paul Currie / AFP