10. 02.
csütörtök
zsinagóga késelés támadás gázolás Manchester zsidóság

Brutális terrortámadás történt Manchesterben a zsidó vallás legfontosabb ünnepén

2025. október 02. 13:06

Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál.

2025. október 02. 13:06
null

Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál. A támadót a rendőrség lelőtte. 

Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg. Burnham szerint 

a támadó meghalt.

A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően »a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt«.

A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

(MTI) 

Nyitókép: Paul Currie / AFP

 

zrx8
2025. október 02. 14:16
"Brutális terrortámadás történt a zsidó vallás legfontosabb ünnepén" azt hittem, Manchesterbe tették át az Oscar-díj átadást
hexahelicene
2025. október 02. 14:03
Ez is a balodali - valójában anarchista - Keir Starmer brit miniszterelnök számlájára írható.
csulak
2025. október 02. 13:57
hajra multikulti es aldasai
karcos-2
2025. október 02. 13:56
Jön az Arab Ősz Lángokban áll Marokkó, halálos áldozatokat követeltek a kormányellenes tüntetések Marokkóban két ember meghalt a fiatalok által szervezett Gen Z tiltakozásokon, miután a rendőrség a délre fekvő Leqliaa városában tüzet nyitott a demonstrálókra. A megmozdulások az ország egészére kiterjedtek, több városban jelentettek erőszakos összecsapásokat és rongálásokat, miközben a hatóságok tömeges letartóztatásokat hajtottak végre.
