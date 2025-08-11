Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
bolgár györgy Otthon Start Program lakhatás Orbán Viktor lakásépítés

Nyilvánvaló hazugsággal próbálja gyalázni Orbán Viktort Bolgár György

2025. augusztus 11. 19:14

Ehhez tényleg rinocéroszbőrre van szüksége.

2025. augusztus 11. 19:14
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Bolgár György, a valóság messzi földön híres lábbaltiprója azt a magyar álmot akarja porrá zúzni, amiről Orbán Viktor beszélt a minap.

Nem kell ahhoz tarot-szakértőnek lenni, hogy a bennünket körülvevő személyek közül Bolgárt hogyan értékeljük.

Alison Davis tarot-szakértő mondta, hogy „minden rendelkezésedre áll ahhoz, hogy valóra váltsd álmaidat. Eljött az idő, hogy teremts.” Orbán Viktor a szeptembertől induló az Otthon Start programmal megteremtette a teremtés lehetőségét. Kimondta: „a magyar álom lényege a saját otthon.” Mindig is a fiatalok, az életkezdők számára volt álom a saját otthon megteremtése, melynek megvalósítása, a teremtés hatalmas segítséget kapott a kormánytól. Ez abból látszik, hogy már most tömeges az érdeklődés iránta. Mint a kormányfő aláhúzta: „normális körülmények között, miután a fiataloknak nincs indulópénze, ha hitelből akarnak lakást vásárolni, akkor a piaci kamatok olyan magasan vannak, hogy azt sajnos egy fiatal a saját keresményéből aligha tudja kifizetni. Ezért ezen a ponton be kellett avatkozni, és egy fix 3 százalékos kamatozású hitelt hirdettünk meg, ami a fiatalok számára is elérhető, lévén, hogy a törlesztőrészlet nem haladja meg, sőt sok esetben alacsonyabb lesz, mintha lakbért fizetnél, vagy albérletet fizetnél. Tehát törlesztőrészletet fizetsz, nem lakbért, és a végén lesz egy saját lakásod, ami mégiscsak egy vagyon.”

Ez az, ami különösen fájhat Drága Bolgár úrnak.

A Népszavában azt írja a Magyar Álom hete című írásában, hogy: „Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban a 3%-os fix lakáshitelről), hogy »a magyar álom lényege a saját otthon«, mert az adja a végső függetlenséget.” Majd így folytatja: „Ezzel szemben a tény az, hogy ez nem álom, hanem régóta tartó valóság, mert a magyar lakosság több mint 90 százaléka rendelkezik lakástulajdonnal.” Bolgár tudatosan csúsztat, nyersebben nem mond igazat, mert Orbán a fiatalok számára is elérhető hitelről beszél. Azokról, akik az életkezdés előtt állnak, s akik döntenek saját sorsukról. „A fiatalokat abban tudjuk most segíteni, ahhoz adunk nekik egy esélyt, azt mondjuk, hogy erre startoljatok rá, hogy már egész fiatal korban be tudjatok lépni a lakástulajdonosok közösségébe Magyarországon. Ez erősíti a középosztályt, jó a fiataloknak, és erősíti magát a nemzetet is” – mondja Orbán. 

Majd Bolgár, hogy tovább próbálja gyalázni a kormányfőt, kijelenti: „De ha Orbán mégis magyar álomról beszél, akkor annak az lehet az oka, hogy a magyarok megfizethető új lakásra vágynak, az pedig nincs. 2010 óta kevesebb új lakás épült, mint a Medgyessy-Gyurcsány éra nyolc éve alatt.”

Drága Bolgár úrnak utóbbi kijelentéséhez tényleg rinocéroszbőrre van szüksége.

Aki a Vágy című szexkönyv szerzője is egyben, s mint sejtjük, a vastag rinocéroszbőr ritkán szokott erotikus vágyat ébreszteni. A vágymester kijelentése ugyanis teljes dezinformáció, egyszerűbben szólva hazugság.

2002-ben 4 077 410, 2010-ben 4 330 681 lakás volt az országban, a növekedés 253 271. 2025-ben pedig 4 615 584 lakás mutat ki a KSH, a növekedés pedig 583 147 lakás, bőven a duplája annak, amivel a vágyvezérelt Bolgár úr gúnyolni próbálja a kormányfőt. 

A cikkének az az alcíme, hogy „Hazugságvizsgálat”. Szánalmas próbálkozás, hogy ilyen nyilvánvaló hazugsággal próbál Orbán Viktorra rápirítani. 

A valóságot lábbal tipró Bolgár úrnak még egy hazugság-gyöngyszemét érdemes megemlíteni ugyanabból a cikkből. Azt is idézte a mester, hogy Orbán kormánya több lakásprogramot is csinált már, és van tapasztalata abban, hogyan kell ezt csinálni. „Ezzel szemben a tény az, hogy tapasztalat van, de rossz, mert egyik program sem vált be.”

Ha Bolgár urat nem a vágyai vezérelnék, akkor nem mondana ilyet.

Az első Orbán-kormány lakásprogramja is sikeres lett volna, ha a 2002-ben érkező Medgyessy-kormány nem állította volna le,

miközben azzal kampányolt, hogy mindet megtart, amit az Orbán-kormány tett, csak egy kicsit jobban fogják csinálni. 

Vágyvezérelt Bolgár Úr az igazi merjünk kicsik lenni Kovács László-i program szószólója. Munkássága a hergelés magasiskolája, hogy a lakosság indulata nőjön a kormány leváltására. Nagyon sajnálom, de nem fog összejönni. A közmondás is azt tartja, mint Orbán: Ha azt akarod, hogy álmod valósággá váljon, ne aludj tovább.

Nyitókép: Pixabay

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. augusztus 11. 20:20
Személy szerint hú de szívesen leváltanám drága patkányurat a klubrádióból egy vasvillával.
Válasz erre
2
0
Korrupt Kornél
2025. augusztus 11. 20:20
Miért kell urazni a szemetet?
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 11. 20:18
Úgy látszik drága patkányúr szerint ő még nem szedett össze annyi bűnt, hogy rendesen befűtsék alatta a katlant, az utolsó heteiben is görénykedik..
Válasz erre
2
0
martens
2025. augusztus 11. 20:06
Ezen nem kell csodálkozni, hiszen egy libsi komcsiról van szó, azaz egy hányadék.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!