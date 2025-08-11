Nyilvánvaló hazugsággal próbálja gyalázni Orbán Viktort Bolgár György

Bolgár György, a valóság messzi földön híres lábbaltiprója azt a magyar álmot akarja porrá zúzni, amiről Orbán Viktor beszélt a minap.

Nem kell ahhoz tarot-szakértőnek lenni, hogy a bennünket körülvevő személyek közül Bolgárt hogyan értékeljük.

Alison Davis tarot-szakértő mondta, hogy „minden rendelkezésedre áll ahhoz, hogy valóra váltsd álmaidat. Eljött az idő, hogy teremts.” Orbán Viktor a szeptembertől induló az Otthon Start programmal megteremtette a teremtés lehetőségét. Kimondta: „a magyar álom lényege a saját otthon.” Mindig is a fiatalok, az életkezdők számára volt álom a saját otthon megteremtése, melynek megvalósítása, a teremtés hatalmas segítséget kapott a kormánytól. Ez abból látszik, hogy már most tömeges az érdeklődés iránta. Mint a kormányfő aláhúzta: „normális körülmények között, miután a fiataloknak nincs indulópénze, ha hitelből akarnak lakást vásárolni, akkor a piaci kamatok olyan magasan vannak, hogy azt sajnos egy fiatal a saját keresményéből aligha tudja kifizetni. Ezért ezen a ponton be kellett avatkozni, és egy fix 3 százalékos kamatozású hitelt hirdettünk meg, ami a fiatalok számára is elérhető, lévén, hogy a törlesztőrészlet nem haladja meg, sőt sok esetben alacsonyabb lesz, mintha lakbért fizetnél, vagy albérletet fizetnél. Tehát törlesztőrészletet fizetsz, nem lakbért, és a végén lesz egy saját lakásod, ami mégiscsak egy vagyon.”

Ez az, ami különösen fájhat Drága Bolgár úrnak.

A Népszavában azt írja a Magyar Álom hete című írásában, hogy: „Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban a 3%-os fix lakáshitelről), hogy »a magyar álom lényege a saját otthon«, mert az adja a végső függetlenséget.” Majd így folytatja: „Ezzel szemben a tény az, hogy ez nem álom, hanem régóta tartó valóság, mert a magyar lakosság több mint 90 százaléka rendelkezik lakástulajdonnal.” Bolgár tudatosan csúsztat, nyersebben nem mond igazat, mert Orbán a fiatalok számára is elérhető hitelről beszél. Azokról, akik az életkezdés előtt állnak, s akik döntenek saját sorsukról. „A fiatalokat abban tudjuk most segíteni, ahhoz adunk nekik egy esélyt, azt mondjuk, hogy erre startoljatok rá, hogy már egész fiatal korban be tudjatok lépni a lakástulajdonosok közösségébe Magyarországon. Ez erősíti a középosztályt, jó a fiataloknak, és erősíti magát a nemzetet is” – mondja Orbán.

Majd Bolgár, hogy tovább próbálja gyalázni a kormányfőt, kijelenti: „De ha Orbán mégis magyar álomról beszél, akkor annak az lehet az oka, hogy a magyarok megfizethető új lakásra vágynak, az pedig nincs. 2010 óta kevesebb új lakás épült, mint a Medgyessy-Gyurcsány éra nyolc éve alatt.”

Drága Bolgár úrnak utóbbi kijelentéséhez tényleg rinocéroszbőrre van szüksége.

Aki a Vágy című szexkönyv szerzője is egyben, s mint sejtjük, a vastag rinocéroszbőr ritkán szokott erotikus vágyat ébreszteni. A vágymester kijelentése ugyanis teljes dezinformáció, egyszerűbben szólva hazugság.

2002-ben 4 077 410, 2010-ben 4 330 681 lakás volt az országban, a növekedés 253 271. 2025-ben pedig 4 615 584 lakás mutat ki a KSH, a növekedés pedig 583 147 lakás, bőven a duplája annak, amivel a vágyvezérelt Bolgár úr gúnyolni próbálja a kormányfőt.

A cikkének az az alcíme, hogy „Hazugságvizsgálat”. Szánalmas próbálkozás, hogy ilyen nyilvánvaló hazugsággal próbál Orbán Viktorra rápirítani.

A valóságot lábbal tipró Bolgár úrnak még egy hazugság-gyöngyszemét érdemes megemlíteni ugyanabból a cikkből. Azt is idézte a mester, hogy Orbán kormánya több lakásprogramot is csinált már, és van tapasztalata abban, hogyan kell ezt csinálni. „Ezzel szemben a tény az, hogy tapasztalat van, de rossz, mert egyik program sem vált be.”

Ha Bolgár urat nem a vágyai vezérelnék, akkor nem mondana ilyet.

Az első Orbán-kormány lakásprogramja is sikeres lett volna, ha a 2002-ben érkező Medgyessy-kormány nem állította volna le,

miközben azzal kampányolt, hogy mindet megtart, amit az Orbán-kormány tett, csak egy kicsit jobban fogják csinálni.

Vágyvezérelt Bolgár Úr az igazi merjünk kicsik lenni Kovács László-i program szószólója. Munkássága a hergelés magasiskolája, hogy a lakosság indulata nőjön a kormány leváltására. Nagyon sajnálom, de nem fog összejönni. A közmondás is azt tartja, mint Orbán: Ha azt akarod, hogy álmod valósággá váljon, ne aludj tovább.

