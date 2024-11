A világ legjobbjai közé választották a Vörösmarty téri és a Bazilika előtti karácsonyi vásárt

Nyitókép: Advent Bazilika Facebook-oldala

Örömteli hírrel szolgált nekünk magyaroknak a CNN. A lap utazási szekciója idén is összeállította rangsorát a világ legjobb karácsonyi vásárairól.

A 2024-es listába olyan „nagyágyúk” kerültek be, mint a chicagói Christkindlmarket, a bécsi Christkindlmarkt, a Strasbourg Christmas Market, de a magyar főváros is szerepel a felsorolásban, rögtön két vásárral is:

a Vörösmarty téri és a Szent István Bazilika előtti rendezvény kapott helyet a válogatásban.

Pár nap és nyit a Bazilika előtti forgatag

Az Advent Bazilika nemrég új tartalmat osztott meg közösségi oldalán. Egy videót tettek közzé, melyhez kísérőszövegként azt írták, hogy pár nap és nyitnak, addig pedig felelevenítették a tavalyi megnyitó pillanatait.