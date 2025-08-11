Ft
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
polgármester józsefváros Lattman Tamás

Lattmann Tamás végtelenül csalódott: úgy látja, Pikóék szó szerint „a szájába sz*rtak”

2025. augusztus 11. 21:16

A balliberális ügyvéd szerint hibát követett el, amikor Pikó Andrásékra szavazott.

2025. augusztus 11. 21:16
Lattmann Tamás

A kormánypártot rendszeresen kritizáló ügyvéd, Lattmann Tamás is áldozatául esett Pikó Andrásék parkolóhelyeket felszámoló intézkedéseinek. „És én ezekre szavaztam annak idején. Hiba volt” – erről írt a balliberális megmondóember a közösségi oldalán.

Miután elszállították autóját a Trefort utcából, a Facebookon ezt írta:

hazaérkezem, és azonnal szembesülök azzal az érzéssel, milyen jó, amikor a saját önkormányzatod a saját ideológiai ostobaságának megfelelve szarik a szádba”.

Lattmann szerint hibát követett el, hogy Pikóékra szavazott. Bár úgy érezte, 2023 őszétől sikerült valamennyire megállítani a környéken zajló parkolóhely-felszámolást, a folyamat mégis megállíthatatlannak tűnik. Egyre élhetetlenebbé válik a környék, és ez szerinte az ő korábbi választási döntésének is köszönhető.

Nyitókép: Facebook

patópál
2025. augusztus 11. 22:16
Amikor rájuk szavazott, nyilván úgy gondolta, hogy majd mások parkolóhelyeit szüntetik meg.
Válasz erre
1
0
Hohokam
2025. augusztus 11. 22:15
Lattman pikózik, a pszichotikus grécizik (vagy fordítva), egyre érdekesebb a műsor.
Válasz erre
0
0
anna bolena
2025. augusztus 11. 22:14
De naiv ez a Lattmann! Minden normális ember tudta, mi várható Pikótól. A fiam minden érvelésünk ellenére mégis rá szavazott.Másfél év se kellett, gyorsan elköltözött a nyóckerből.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. augusztus 11. 22:01
Parkolóhely birtoklása ffi büszkeség! A hatalom,a benfentesség külső lenyomata.
Válasz erre
3
0
