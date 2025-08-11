Ft
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Laczkó-Zsámboki Angéla Magyar Péter interjú

Azután, hogy Magyar Péterrel beszélt, jött a megrendítő vallomás: sírva fakadt a fideszes képviselő a gyermekeit gyalázó tiszás kommentek miatt (VIDEÓ)

2025. augusztus 11. 22:37

Laczkó-Zsámboki Angéla közösségi média oldalán is épül a szeretetország.

2025. augusztus 11. 22:37
null

Laczkó-Zsámboki Angéla, a Fidesz országgyűlési képviselője egy interjú során részletesen beszámolt arról a zaklatásról, amelyet közösségi média felületein tapasztal a tiszás kommentelők részéről. A képviselő elmondta, hogy miután Magyar Péterrel beszélt egy rendezvényen,

 ismeretlen, álnéven működő trollok és provokátorok személyeskedő, gyalázkodó üzenetekkel árasztották el,

miközben a kormányzat és a Fidesz által képviselt értékeket támadják. A folyamatos online zaklatás azóta sem szűnt meg, jelentős lelki terhet róva a politikusra.

A legfájdalmasabbnak Laczkó-Zsámboki azt nevezte, hogy támadók a családja, különösen gyerekei képei alá írtak sértő kommenteket. Bár a politikus saját magánoldalán osztja meg családja fényképeit, ezek kiemelése és bántalmazása számára feldolgozhatatlan élmény. Hangsúlyozta, hogy érthető ugyan az ellenérzés, de a gyermekei védelme számára mindenek fölött áll.

Az országgyűlési képviselő egyértelművé tette, hogy a családja iránti elkötelezettség vezette megszólalásában, amelyben kiállt a gyerekek védelméért. „Ha a saját gyerekeimet képviselem, akkor az összes gyereket képviselem” – fogalmazott. Ezzel világossá tette, hogy nem csupán személyes, hanem közösségi felelősségként is kezeli a gyermekek biztonságát és jólétét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Laczkó-Zsámboki Angéla Facebook-oldala

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
turulminator
2025. augusztus 12. 00:09
Ha ha ha Ez meg ki a fasz ? Majd nem ez lesz a legnagyobb problemaja, amikor a tobbi tolvaj fideszessel egyutt hatraviszik ! mit kepzel ez, hogy minden magyar hulye ?
Válasz erre
0
2
philon-2
•••
2025. augusztus 11. 23:55 Szerkesztve
Mint külső szemlélő sajnálom. Itt az ideje, hogy tisztázzam a tisztázni való tisztázandó dolgokat részemről. A Tiszapárt és a Péterük a Fidesz negatívja. Árnyéka. Hisz onnan jött. A Néppártbol. Pártbelügynek tekintem e dolgot. Normális helyen kibaszták volna a nyaloncokat.
Válasz erre
1
3
ThunderDan
2025. augusztus 11. 23:54
Szeretetországot építenek. Gyerünk, poloskások, védjétek a védhetetlent!
Válasz erre
4
0
Oszodibeszed
2025. augusztus 11. 23:43
Magyar Péter hatalomra már jutásának azonnali és legnagyobb vesztesei ezek a felheccelt, pszichotikus, kézivezérelt hasznos (?) idióták lennének.
Válasz erre
2
1
