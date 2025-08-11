Azután, hogy Magyar Péterrel beszélt, jött a megrendítő vallomás: sírva fakadt a fideszes képviselő a gyermekeit gyalázó tiszás kommentek miatt (VIDEÓ)

Laczkó-Zsámboki Angéla, a Fidesz országgyűlési képviselője egy interjú során részletesen beszámolt arról a zaklatásról, amelyet közösségi média felületein tapasztal a tiszás kommentelők részéről. A képviselő elmondta, hogy miután Magyar Péterrel beszélt egy rendezvényen,

ismeretlen, álnéven működő trollok és provokátorok személyeskedő, gyalázkodó üzenetekkel árasztották el,

miközben a kormányzat és a Fidesz által képviselt értékeket támadják. A folyamatos online zaklatás azóta sem szűnt meg, jelentős lelki terhet róva a politikusra.

A legfájdalmasabbnak Laczkó-Zsámboki azt nevezte, hogy támadók a családja, különösen gyerekei képei alá írtak sértő kommenteket. Bár a politikus saját magánoldalán osztja meg családja fényképeit, ezek kiemelése és bántalmazása számára feldolgozhatatlan élmény. Hangsúlyozta, hogy érthető ugyan az ellenérzés, de a gyermekei védelme számára mindenek fölött áll.

Az országgyűlési képviselő egyértelművé tette, hogy a családja iránti elkötelezettség vezette megszólalásában, amelyben kiállt a gyerekek védelméért. „Ha a saját gyerekeimet képviselem, akkor az összes gyereket képviselem” – fogalmazott. Ezzel világossá tette, hogy nem csupán személyes, hanem közösségi felelősségként is kezeli a gyermekek biztonságát és jólétét.