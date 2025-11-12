Kaparhatja a falat Magyar Péter: Tarr Zoltán után újabb kulcsembere borította a bilit

Megfenyegette Magyarországot Zelenszkij: olyan választ kapott, amit soha nem fog elfelejteni (VIDEÓ)
„Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért” – jelentette ki Menczer Tamás.
Végre kiderült, hogy mit gondol a bevándorlásról a Tisza Párt.
Bódis Kriszta véletlenül elmondta az igazságot, a Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán szerdán.
Menczer Tamás Bódis Kriszta szavaira reagálva úgy fogalmazott: „óriási bukta”.
A Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges, a bevándorlás „álprobléma”. Bódis Kriszta véletlenül a főnökéről is elmondta az igazat: Magyar Péter szerint a bevándorlás „gumicsont” – olvasható a bejegyzésben.
Menczer Tamás azt írta: a Tisza „mindenkit” befogadna, mi viszont nem akarunk bevándorlóországot!
(MTI)
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP