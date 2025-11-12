Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bódis Kriszta Tarr Zoltán Menczer Tamás Tisza Párt Magyarország migráció bevándorló migráns Magyar Péter bevándorlás

Kaparhatja a falat Magyar Péter: Tarr Zoltán után újabb kulcsembere borította a bilit

2025. november 12. 22:03

Végre kiderült, hogy mit gondol a bevándorlásról a Tisza Párt.

2025. november 12. 22:03
null

Bódis Kriszta véletlenül elmondta az igazságot, a Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán szerdán.

Menczer Tamás Bódis Kriszta szavaira reagálva úgy fogalmazott: „óriási bukta”.

A Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges, a bevándorlás „álprobléma”. Bódis Kriszta véletlenül a főnökéről is elmondta az igazat: Magyar Péter szerint a bevándorlás „gumicsont” – olvasható a bejegyzésben.

Menczer Tamás azt írta: a Tisza „mindenkit” befogadna, mi viszont nem akarunk bevándorlóországot!

(MTI)

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

langyostiszasok
2025. november 13. 00:02
Tiszások ! Ne féljetek ! Nem fog fájni az ötödik FIDESZ 2/3 !
Válasz erre
1
0
ThunderDan
2025. november 12. 22:37
Kunhalmi Ágnes is itt tartott 2015-ben. Nem veszik be a Tiszába?
Válasz erre
3
0
díszponty
2025. november 12. 22:12
mp-nek nincs kulcsembere. Minden ember ő maga A többi, tapéta. One Man Show. A végén egyedül fog a farkával dobolni és akkor együtt verhetik a tamtamot a zongorán zselével. A zsák megtalálta foltját. A baj csak az, hogy a beszívottaknak elég az mp almabor
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!