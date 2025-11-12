Kaparhatja a falat Magyar Péter: Tarr Zoltán után újabb kulcsembere borította a bilit

Bódis Kriszta véletlenül elmondta az igazságot, a Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán szerdán.

Menczer Tamás Bódis Kriszta szavaira reagálva úgy fogalmazott: „óriási bukta”.

A Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges, a bevándorlás „álprobléma”. Bódis Kriszta véletlenül a főnökéről is elmondta az igazat: Magyar Péter szerint a bevándorlás „gumicsont” – olvasható a bejegyzésben.

Menczer Tamás azt írta: a Tisza „mindenkit” befogadna, mi viszont nem akarunk bevándorlóországot!