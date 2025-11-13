„Az RTL-es celebek nyáron sorra kezdték el gyalázni a kormányt, és beleszálltak a »Mocskos Fidesz!«-kánonba. Sokáig nem értettem, mi a bajuk: jól keresnek, mindenük megvan.

Most, hogy ByeAlexnél is találtak drogot, kezdem érteni, mi lehet a bajuk: az, hogy a kormány tavasszal szigorúbb fellépést hirdetett a kábítószerekkel szemben, és komoly rendőri razziák indultak. Ez a »mocskos Fidesz« még ezt sem engedi…”