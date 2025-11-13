Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kánon ByeAlex Fidesz

Most, hogy ByeAlexnél is találtak drogot, kezdem érteni, mi lehet a bajuk

2025. november 13. 05:58

Ez a „mocskos Fidesz” még ezt sem engedi…

2025. november 13. 05:58
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Az RTL-es celebek nyáron sorra kezdték el gyalázni a kormányt, és beleszálltak a »Mocskos Fidesz!«-kánonba. Sokáig nem értettem, mi a bajuk: jól keresnek, mindenük megvan. 

Most, hogy ByeAlexnél is találtak drogot, kezdem érteni, mi lehet a bajuk: az, hogy a kormány tavasszal szigorúbb fellépést hirdetett a kábítószerekkel szemben, és komoly rendőri razziák indultak. Ez a »mocskos Fidesz« még ezt sem engedi…”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Barpad77. 2
2025. november 13. 09:11
Ócska drogos senkiháziak. Remélem mindegyik lebukik. Puzsér! Rettegj!
Válasz erre
0
0
vikiva
2025. november 13. 09:02
Megbomlott elméjű drogos banda . Felháborítónak tartom , káros szenvedélyben szenvedő , stimulált agyú celebeknek titulált aljanépe próbálják a normálitást élvező emberek életét irányítani ( egy bolond százat csinál ) . Elmegyógyintézetbe kellene magukat kezeltetni a vezérükkel együtt , csak ennyi.
Válasz erre
0
0
kuzmics
2025. november 13. 08:57
Talált, süllyedt!
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2025. november 13. 08:46
Fàj, Alex?!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!