08. 11.
hétfő
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
08. 11.
hétfő
Manfred Weber Magyar Péter EPP

Magyar Péter letagadta, hogy a néppárti főnöke a sorkötelezettség bevezetését javasolja, miközben ez történt

2025. augusztus 11. 17:43

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő lerántotta a leplet a Tisza Párt elnökéről.

2025. augusztus 11. 17:43
null

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője újabb hazugságon kapta Magyar Pétert. A Tisza Párt elnöke egy fórumon kijelentette: „abszolút a béke mellett állunk, és senki nem gondolkodik a kötelező hadkötelezettségről. Ezt korábban Manfred Weberrel kapcsolatban is elterjesztették. Amikor ezt neki elmondtam, nagyot nevetett, mert szerinte még azt a szót sem ejtette ki mostanában, hogy sorkötelezettség”.

Csakhogy Manfred Weber egy interjúban úgy fogalmazott: 

támogatom, hogy köztes lépésként a hadkötelezettség irányába haladjunk. Támogatom az általános sorkatonai szolgálatot, 

amely lehetővé teszi, hogy a fiatalok szabadon dönthessenek, milyen szolgálatot kívánnak teljesíteni”.

Nyitókép: AFP/ATTILA KISBENEDEK

lazio154-5
2025. augusztus 11. 18:36
Ez Ogy. határozat kérdése nálunk. Rendkivüli veszélyhelyzet kihirdetése után minden orvosilag alkalmas magyar lakcímkártyával rendelkező férfi 50 éves koráig sorköteles-hadköteles. . Kiképzése után az 51 éves kora betöltéséig fegyveres katonai szolgálatra kötelezhető! Akik 2004. előtt letudták a 3-6 hónapot kiképzettnek számitanak. Ilyen rugalmas törvények mellett nálunk állandó sorkötelesség van!
llnnhegyi
2025. augusztus 11. 18:36
Magyar Júdás Péter lakás helyett sorkatonaságot ígér!
llnnhegyi
2025. augusztus 11. 18:32 Szerkesztve
Mocskos Magyar Péter! Mocskos TISZA ! Mocskos Magyar Péter! Mocskos TISZA! Mocskos Magyar Péter Mocskos TISZA! ... ... Hazudik az ATV! Hazudik az ATV! Hazudik az ATV!
tolltzoli1985
2025. augusztus 11. 18:21
hazudik a tv -- hazudik a tv- hazudik a tv :D
