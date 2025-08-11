Magyar Péter letagadta, hogy a néppárti főnöke a sorkötelezettség bevezetését javasolja, miközben ez történt

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője újabb hazugságon kapta Magyar Pétert. A Tisza Párt elnöke egy fórumon kijelentette: „abszolút a béke mellett állunk, és senki nem gondolkodik a kötelező hadkötelezettségről. Ezt korábban Manfred Weberrel kapcsolatban is elterjesztették. Amikor ezt neki elmondtam, nagyot nevetett, mert szerinte még azt a szót sem ejtette ki mostanában, hogy sorkötelezettség”.

Csakhogy Manfred Weber egy interjúban úgy fogalmazott:

támogatom, hogy köztes lépésként a hadkötelezettség irányába haladjunk. Támogatom az általános sorkatonai szolgálatot,

amely lehetővé teszi, hogy a fiatalok szabadon dönthessenek, milyen szolgálatot kívánnak teljesíteni”.

