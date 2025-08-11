Alakul a Tisza–DK-paktum, megtörtént az első visszalépés

Megy a helyezkedés: egyre gyűlnek a Tisza javára visszalépők
Az elemző szerint a végén csak a Tisza–DK marad.
Az érintett politikus és Dobrev Kláráék is másképp magyarázzák a történteket.
Már nem csak a momentumosok vagy éppen Jámbor András jelentették be, hogy visszalépésükkel akarják segíteni a Tisza Párt kormányváltását, hétfőn egy DK-s politikus, a párt kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltje is közölte, hogy nem áll rajthoz a jövő évi országgyűlési választáson.
Ahogy erről szóló bejegyzésében Várkonyi Zoltán írja, tavaly decemberben fogadta el a DK felkérését a jelöltségre Bács-Kiskun vármegye 1. számú választókerületében, de most
hosszas vívódás után úgy határozott, visszalép a jelöltségtől.
„Nem állhatok a változás útjába, és nem lehetek az, aki a szavazatok megosztásával véletlenül is segíti azt a kormányt, amely ellen egész életemben küzdöttem” – írta Várkonyi.
Bevallása szerint a döntést azért hozta meg, mert indulása a választókerületben csökkenthetné a legesélyesebb ellenzéki jelölt győzelmi esélyeit.
Mindez azután történt, hogy Magyar Péter Kecskeméten szombaton, a többi ellenzéki pártnak és jelöltjeiknek üzenve arról beszélt, hogy „megemeli a kalapját azon politikusok előtt, akik nem indulnak 2026-ban”.
Dobrev Klára, a DK elnöke erre reagálva Facebook posztban bírálta hosszasan a Tisza vezérét, egyben visszautasítva mindenféle visszalépést. Dobrev már korábban is egyértelművé tette, hogy indulnak a választáson, mégpedig önállóan.
Várkonyi bejelentése ezért is érintheti érzékenyen a DK-t, amely a Telex érdeklődésére igyekezett menteni a menthetőt, és közölték, hogy Várkonyi nem visszalépett,
hanem ők cserélték le alkalmatlansága és gyenge teljesítménye miatt, már az előző héten.
„Valószínűleg ezt a jelölt-visszavonást kívánta megelőzni azzal, hogy Facebook-oldalán bejelentette a visszalépését” – írta a portálnak a Demokratikus Koalíció.
