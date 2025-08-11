Alakul a Tisza–DK-paktum, megtörtént az első visszalépés



„Nem állhatok a változás útjába, és nem lehetek az, aki a szavazatok megosztásával véletlenül is segíti azt a kormányt, amely ellen egész életemben küzdöttem” – írta Várkonyi.

Bevallása szerint a döntést azért hozta meg, mert indulása a választókerületben csökkenthetné a legesélyesebb ellenzéki jelölt győzelmi esélyeit.

Mindez azután történt, hogy Magyar Péter Kecskeméten szombaton, a többi ellenzéki pártnak és jelöltjeiknek üzenve arról beszélt, hogy „megemeli a kalapját azon politikusok előtt, akik nem indulnak 2026-ban”.

Dobrev Klára, a DK elnöke erre reagálva Facebook posztban bírálta hosszasan a Tisza vezérét, egyben visszautasítva mindenféle visszalépést. Dobrev már korábban is egyértelművé tette, hogy indulnak a választáson, mégpedig önállóan.

Várkonyi bejelentése ezért is érintheti érzékenyen a DK-t, amely a Telex érdeklődésére igyekezett menteni a menthetőt, és közölték, hogy Várkonyi nem visszalépett,

hanem ők cserélték le alkalmatlansága és gyenge teljesítménye miatt, már az előző héten.

„Valószínűleg ezt a jelölt-visszavonást kívánta megelőzni azzal, hogy Facebook-oldalán bejelentette a visszalépését” – írta a portálnak a Demokratikus Koalíció.

Nyitókép: Várkonyi Zoltán Facebook-oldala