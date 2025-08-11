Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
országgyűlési választás Demokratikus Koaílció Tisza Párt visszalépés képviselőjelölt

Alakul a Tisza–DK-paktum, megtörtént az első visszalépés

2025. augusztus 11. 15:50

Az érintett politikus és Dobrev Kláráék is másképp magyarázzák a történteket.

2025. augusztus 11. 15:50
null

Már nem csak a momentumosok vagy éppen Jámbor András jelentették be, hogy visszalépésükkel akarják segíteni a Tisza Párt kormányváltását, hétfőn egy DK-s politikus, a párt kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltje is közölte, hogy nem áll rajthoz a jövő évi országgyűlési választáson.

Ahogy erről szóló bejegyzésében Várkonyi Zoltán írja, tavaly decemberben fogadta el a DK felkérését a jelöltségre Bács-Kiskun vármegye 1. számú választókerületében, de most 

hosszas vívódás után úgy határozott, visszalép a jelöltségtől. 

Ezt is ajánljuk a témában


„Nem állhatok a változás útjába, és nem lehetek az, aki a szavazatok megosztásával véletlenül is segíti azt a kormányt, amely ellen egész életemben küzdöttem” – írta Várkonyi. 

Bevallása szerint a döntést azért hozta meg, mert indulása a választókerületben csökkenthetné a legesélyesebb ellenzéki jelölt győzelmi esélyeit.

Mindez azután történt, hogy Magyar Péter Kecskeméten szombaton, a többi ellenzéki pártnak és jelöltjeiknek üzenve arról beszélt, hogy „megemeli a kalapját azon politikusok előtt, akik nem indulnak 2026-ban”. 

Dobrev Klára, a DK elnöke erre reagálva Facebook posztban bírálta hosszasan a Tisza vezérét, egyben visszautasítva mindenféle visszalépést. Dobrev már korábban is egyértelművé tette, hogy indulnak a választáson, mégpedig önállóan. 

Várkonyi bejelentése ezért is érintheti érzékenyen a DK-t, amely a Telex érdeklődésére igyekezett menteni a menthetőt, és közölték, hogy Várkonyi nem visszalépett, 

hanem ők cserélték le alkalmatlansága és gyenge teljesítménye miatt, már az előző héten. 

„Valószínűleg ezt a jelölt-visszavonást kívánta megelőzni azzal, hogy Facebook-oldalán bejelentette a visszalépését” – írta a portálnak a Demokratikus Koalíció. 

Nyitókép: Várkonyi Zoltán Facebook-oldala

 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. augusztus 11. 16:36
Mondjunk nemet az arroganciára! Mondjunk nemet a hazugságra! Mondjunk nemet a demagógiára! Mondjunk nemet Magyar Péterre a nemzet pusztítójára!
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. augusztus 11. 16:34
Összefogáááááás!
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2025. augusztus 11. 16:31
12 év alatt nem változott a baloldal, csak megvettek pár gyereket közben.
Válasz erre
0
0
Hohokam
2025. augusztus 11. 16:24
Melyik zombifilmből van ez a kép?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!