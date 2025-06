Megy a helyezkedés: egyre gyűlnek a Tisza javára visszalépők

Egy héttel később – Orosz Anna után – a Momentum újabb országgyűlési képviselője jelentette be, hogy nem indul újra a 2026-os választáson. Tóth Endre azzal indokolta lépését, hogy „a rendszerváltás érdekében egyéni áldozatokat kell hozni,

ő pedig meghozta ezt az áldozatot.”

Mint írta: „2026-ban le kell váltani ezt a saját hatalmába görcsösen kapaszkodó, korrupt rezsimet! Talán ez az utolsó pillanat, hogy erre lehetőségünk van”.

A politikus egyben be is hízelegte magát Magyar Péterékhez; ahogy fogalmazott, a változást akaró választók egyértelműen a Tisza Párt kezébe helyezték a kormányváltás feladatát az egyéni körzetek döntő többségében. Úgy véli, annyit pedig nem ér a mandátuma, hogy a körzet fideszes győzelmét és ezzel a rendszerváltás ügyét kockáztassa. Ugyanakkor azt is bejelentette, hogy Orosz Annával ellentétben kitölti mandátumát, azaz jövő tavaszig az Országgyűlés tagja marad.