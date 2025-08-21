Elképesztő felfedezés: a Tisza homokja jégkorszaki leletet rejtett

A rekord alacsony vízállásnak köszönhetően egy kiváló állapotú régészeti leletre bukkantak a Tiszából – számol be a SZOLJON.

Tiszaroff közelében egy több tízezer éves mamutcsontot találtak.

A csont felszínre kerülése a Tiszta kiskörei gát alatti részének rekord alacsony vízállásának köszönhető.

A felfedezést Krizsán Sándor ősállatkutató tette, aki évek óta figyelemmel kíséri a vízügyi adatok változását, és célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekord alacsony vízállás miatt ilyen és ehhez hasonló leletekre bukkanhat a folyó medrében.

Régóta szerettem volna a Tiszában jégkorszaki fosszíliát találni. Most végre sikerült”

– nyilatkozta a SZOLJON-nak Krizsán Sándor.

A meglepő lelet feltárása azzal magyarázható, hogy a jégkorszak idején a mamut az egyik legelterjedtebb nagyemlős volt a Kárpát-medencében és a Tisza mentén akkoriban nyílt, füves puszták húzódtak, ahol ezek az állatok is éltek.

