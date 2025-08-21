Ft
08. 21.
csütörtök
Kárpát-medencében jégkorszaki Tisza mamut

Elképesztő felfedezés: a Tisza homokja jégkorszaki leletet rejtett

2025. augusztus 21. 14:47

Egy több ezer éve kihalt állat maradványaira bukkantak.

2025. augusztus 21. 14:47
null

A rekord alacsony vízállásnak köszönhetően egy kiváló állapotú régészeti leletre bukkantak a Tiszából – számol be a SZOLJON.

Tiszaroff közelében egy több tízezer éves mamutcsontot találtak.

A csont felszínre kerülése a Tiszta kiskörei gát alatti részének rekord alacsony vízállásának köszönhető. 

A felfedezést Krizsán Sándor ősállatkutató tette, aki évek óta figyelemmel kíséri a vízügyi adatok változását, és célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekord alacsony vízállás miatt ilyen és ehhez hasonló leletekre bukkanhat a folyó medrében.

Régóta szerettem volna a Tiszában jégkorszaki fosszíliát találni. Most végre sikerült”

– nyilatkozta a SZOLJON-nak Krizsán Sándor.

A meglepő lelet feltárása azzal magyarázható, hogy a jégkorszak idején a mamut az egyik legelterjedtebb nagyemlős volt a Kárpát-medencében és a Tisza mentén akkoriban nyílt, füves puszták húzódtak, ahol ezek az állatok is éltek.

A nyitókép illusztráció: STRINGER / AFP

***

 

 

 

philon-2
2025. augusztus 21. 16:17
Már azt hittem Attila király sírját találták meg. De én egy Szent István király ikont találtam a palástról mintázva. kephost.net/p/MjA0ODY2Mw.png Útólag kívánok áldott Szent István király ünnepnapot!
Válasz erre
0
0
elmedoki
2025. augusztus 21. 16:03
Állítólag egy telefosott nadrág és egy csomag szotyi is volt mellette.
Válasz erre
1
0
Bácskai Bicska
2025. augusztus 21. 15:39
Jájj, jájj! Bő száz éves hír, kéremszépen. :) Már Móra Ferenc idejében is találtak mammut csontokat a Tisza hordalékában, nem is keveset. Mi ebben a szenzáció? A délvidéki Adorján, Zenta körül a közelmúltban, pár évtizede szintén kerültek elő csontok. Mi ebben a szenzáció???
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2025. augusztus 21. 14:58
Petya lebomlik? Elvégezte a munkáját.
Válasz erre
1
1
