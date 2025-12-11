Hihetetlen gyűjtemény került elő a legismertebb magyarról – elárverezik a kincseket

Puskás Ferenchez és az Aranycsapathoz kapcsolódó művészeti kollekció került elő – egy magángyűjtő három évtizedes munkájának eredménye. Az anyagban szerepelnek a legendás futballistákról készített festmények, valamint számos szitanyomat, rajz és grafika. A Virág Judit Galéria a december 17-én záródó online árverésen kínálja eladásra képzőművészeti relikviákból álló gyűjteményt – tájékoztatta szerkesztőségünket az Astoria Agency.

Hihetetlen gyűjtemény (Ef. Zámbó István: Két meta-mozdulat Puskás 5schytől, 2010)

Rendhagyó kollekciót mutat be és kínál aukcióra a Virág Judit Galéria. Egy rajongó évtizedeken keresztül gazdagította Puskás Ferencet és az Aranycsapat tagjait megörökítő gyűjteményét, amelyet most árverésre bocsátanak, előtte azonban a nagyközönség is megcsodálhatja. Nemcsak a művek alanyai ismertek, hanem maguk az alkotók is: a 24 darabból álló anyagban megtalálhatóak például Kulinyi István, Ef. Zámbó István, Regős István, fe Lugossy László festőművészek, valamit Tóth Antal Tónió grafikus, karikaturista alkotásai is.