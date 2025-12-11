Ft
Aranycsapat árverés Puskás Ferenc

Hihetetlen gyűjtemény került elő a legismertebb magyarról – elárverezik a kincseket

2025. december 11. 20:45

A festményeket, grafikákat és szitanyomatokat december 16-ig bárki ingyenesen megtekintheti. Hihetetlen gyűjtemény!

2025. december 11. 20:45
null

Puskás Ferenchez és az Aranycsapathoz kapcsolódó művészeti kollekció került elő – egy magángyűjtő három évtizedes munkájának eredménye. Az anyagban szerepelnek a legendás futballistákról készített festmények, valamint számos szitanyomat, rajz és grafika. A Virág Judit Galéria a december 17-én záródó online árverésen kínálja eladásra képzőművészeti relikviákból álló gyűjteményt – tájékoztatta szerkesztőségünket az Astoria Agency.

Hihetetlen gyűjtemény (Ef. Zámbó István: Két meta-mozdulat Puskás 5schytől, 2010)
Hihetetlen gyűjtemény (Ef. Zámbó István: Két meta-mozdulat Puskás 5schytől, 2010)

Rendhagyó kollekciót mutat be és kínál aukcióra a Virág Judit Galéria. Egy rajongó évtizedeken keresztül gazdagította Puskás Ferencet és az Aranycsapat tagjait megörökítő gyűjteményét, amelyet most árverésre bocsátanak, előtte azonban a nagyközönség is megcsodálhatja. Nemcsak a művek alanyai ismertek, hanem maguk az alkotók is: a 24 darabból álló anyagban megtalálhatóak például Kulinyi István, Ef. Zámbó István, Regős István, fe Lugossy László festőművészek, valamit Tóth Antal Tónió grafikus, karikaturista alkotásai is.

Regős István: Puskás focija (Pancho Aréna), 2023

A kollekció a december 17-én véget érő, időzített online árverés részeként kerül a piacra. A tárgyakat külön-külön is megvásárolhatják az érdeklődők.

Ezen az aukción – a Puskás anyagon kívül – további 33 tétel is szerepel a klasszikus és kortárs magyar festészet kiemelkedő alkotóitól. Licitálhatnak a vásárlók többek között Czene Béla, Márffy Ödön, Kádár Béla és Klimó Károly műveire is.

Tóth Antal Tónió: Grosics Gyula, 2007

Hihetetlen gyűjtemény

„A futball nem tartozik egy művészeti galéria mindennapi témái közé, de éppen az a csodálatos a műkincsek világában, hogy soha nem tudhatjuk, milyen magángyűjtemény bukkan elő legközelebb. 

Az Aranycsapat kollekció rendkívül izgalmas, művészeti szempontból is értékes, érzelmileg pedig nagyon sokan tudnak hozzá kapcsolódni”

– mondta el Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa.

Fe Lugossy László: Puskás Öcsi a legismertebb magyar a Világon, 2006

A Puskás kollekciót a Virág Judit Galériában (1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.) bárki ingyenesen megtekintheti december 16-ig, nyitvatartási időben.

Kizárólag ezen az online időzített aukción az aukciós jutalék mindössze 18%.

(Kulinyi István: Puskás jobb lábbal, 2018)

Nyitókép: ifj. Thaly Zoltán/AFP, archív

 

