Hihetetlen gyűjtemény került elő a legismertebb magyarról – elárverezik a kincseket

A festményeket, grafikákat és szitanyomatokat december 16-ig bárki ingyenesen megtekintheti. Hihetetlen gyűjtemény!
Puskás Ferenchez és az Aranycsapathoz kapcsolódó művészeti kollekció került elő – egy magángyűjtő három évtizedes munkájának eredménye. Az anyagban szerepelnek a legendás futballistákról készített festmények, valamint számos szitanyomat, rajz és grafika. A Virág Judit Galéria a december 17-én záródó online árverésen kínálja eladásra képzőművészeti relikviákból álló gyűjteményt – tájékoztatta szerkesztőségünket az Astoria Agency.
Rendhagyó kollekciót mutat be és kínál aukcióra a Virág Judit Galéria. Egy rajongó évtizedeken keresztül gazdagította Puskás Ferencet és az Aranycsapat tagjait megörökítő gyűjteményét, amelyet most árverésre bocsátanak, előtte azonban a nagyközönség is megcsodálhatja. Nemcsak a művek alanyai ismertek, hanem maguk az alkotók is: a 24 darabból álló anyagban megtalálhatóak például Kulinyi István, Ef. Zámbó István, Regős István, fe Lugossy László festőművészek, valamit Tóth Antal Tónió grafikus, karikaturista alkotásai is.
A kollekció a december 17-én véget érő, időzített online árverés részeként kerül a piacra. A tárgyakat külön-külön is megvásárolhatják az érdeklődők.
Ezen az aukción – a Puskás anyagon kívül – további 33 tétel is szerepel a klasszikus és kortárs magyar festészet kiemelkedő alkotóitól. Licitálhatnak a vásárlók többek között Czene Béla, Márffy Ödön, Kádár Béla és Klimó Károly műveire is.
„A futball nem tartozik egy művészeti galéria mindennapi témái közé, de éppen az a csodálatos a műkincsek világában, hogy soha nem tudhatjuk, milyen magángyűjtemény bukkan elő legközelebb.
Az Aranycsapat kollekció rendkívül izgalmas, művészeti szempontból is értékes, érzelmileg pedig nagyon sokan tudnak hozzá kapcsolódni”
– mondta el Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa.
A Puskás kollekciót a Virág Judit Galériában (1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.) bárki ingyenesen megtekintheti december 16-ig, nyitvatartási időben.
Kizárólag ezen az online időzített aukción az aukciós jutalék mindössze 18%.
