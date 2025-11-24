Elképesztő elismerést kapott a legismertebb magyar – a világ másik felén is róla áradoznak

Tematikus személyes emlékbélyeget bocsátott ki a Magyar Posta abból az alkalomból, hogy pénteken lesz Bozsik József, az Aranycsapat jobbfedezete születésének 100. évfordulója. Egyúttal bejelentették, hogy nemzetközi és hazai Puskás-emlékévet hirdetnek.

A hétfői sajtótájékoztatón Lomnici Zoltán elnök emlékeztetett rá, hogy az általa vezetett Aranycsapat Testület egy esztendővel ezelőtt azért hirdette meg a Bozsik 100 Emlékévet, hogy a nemzetközi hírű sportember életét a sportszerető emberek mellett a széles közvélemény is megismerhesse. Hozzátette: itthon és a magyarlakta területeken labdarúgó kupák, kiállítások és megemlékezések szolgálták ezt a célt. Lomnici beszélt arról is, hogy