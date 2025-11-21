Ft
magyar válogatott Európa Magyarország Puskás Ferenc

Közzétették Európa álomtizenegyét – bekerült egy magyar, nem is akárki!

2025. november 21. 11:30

Micsoda nevek! Puskás Ferenc is köztük van.

2025. november 21. 11:30


A világbajnoki selejtezősorozat európai zónájában véget értek a csoportkörös küzdelmek. Legközelebb jövőre rendeznek válogatott mérkőzéseket, tavasszal a pótselejtezők következnek, amely során eldől, mely 16 nemzet képviseli kontinensünket a 48 csapatos tornán. A Sportbible közösségi oldala közzétett egy posztot, amelyen a futballtörténelem legerősebbnek vélt európai kezdőtizenegye látható – Puskás Ferenc is szerepel rajta.

Puskás Ferenc az álomtizenegyben
Puskás Ferenc az álomtizenegyben / Fotó: Thaly Zoltán Jr./AFP

Ezen a vizuálon a játékosokat 4–3–3-as hadrendben tették fel, egy korábbi képen 4–4–2 látható, míg az eredetiben 4–1–2–1–2-t adott meg a worldinsport.com cikk szerzője.

Puskás a legjobbak között

A cikkben az áll, hogy Puskás több mint 600 gólt szerzett klubkarrierje alatt, ebből 242-t 1950 és 1960 között az akkor megállíthatatlan Real Madridban. A spanyol együttessel három BEK-et nyert, és ezekben az időkben a legeredményesebb játékosa volt.

Szó esett még az 1954-es elvesztett világbajnoki döntőről is, amelyet a magyar válogatott esélyesként bukott el az NSZK ellen.

Puskásnak halálos bal lába volt, és elég könnyedén szerzett vele gólokat”

– írta a szerző, majd hozzátette, hogy négy meccsen a spanyol válogatottban is szerepelt.

Fotó: AFP

Majdmegmondom
2025. november 21. 13:39
Ki más, ha nem Puskás?
0
0
counter-revolution
2025. november 21. 11:45
Neuert lecserélném Buffonra, Thuramot Lahmra, illetve betenném Van Bastent Best vagy C. Ronaldo helyett.
0
0
