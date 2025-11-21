Közzétették Európa álomtizenegyét – bekerült egy magyar, nem is akárki!

Nagy dobás a budapesti BL-döntőre: angol „köntöst” kap a legismertebb magyar
A Bajnokok Ligája-döntő idején mutatják be a legújabb Puskás Ferenc-életrajzi könyveket.
Micsoda nevek! Puskás Ferenc is köztük van.
A világbajnoki selejtezősorozat európai zónájában véget értek a csoportkörös küzdelmek. Legközelebb jövőre rendeznek válogatott mérkőzéseket, tavasszal a pótselejtezők következnek, amely során eldől, mely 16 nemzet képviseli kontinensünket a 48 csapatos tornán. A Sportbible közösségi oldala közzétett egy posztot, amelyen a futballtörténelem legerősebbnek vélt európai kezdőtizenegye látható – Puskás Ferenc is szerepel rajta.
Ezen a vizuálon a játékosokat 4–3–3-as hadrendben tették fel, egy korábbi képen 4–4–2 látható, míg az eredetiben 4–1–2–1–2-t adott meg a worldinsport.com cikk szerzője.
A cikkben az áll, hogy Puskás több mint 600 gólt szerzett klubkarrierje alatt, ebből 242-t 1950 és 1960 között az akkor megállíthatatlan Real Madridban. A spanyol együttessel három BEK-et nyert, és ezekben az időkben a legeredményesebb játékosa volt.
Szó esett még az 1954-es elvesztett világbajnoki döntőről is, amelyet a magyar válogatott esélyesként bukott el az NSZK ellen.
Puskásnak halálos bal lába volt, és elég könnyedén szerzett vele gólokat”
– írta a szerző, majd hozzátette, hogy négy meccsen a spanyol válogatottban is szerepelt.
