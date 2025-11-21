Közzétették Európa álomtizenegyét – bekerült egy magyar, nem is akárki!

A világbajnoki selejtezősorozat európai zónájában véget értek a csoportkörös küzdelmek. Legközelebb jövőre rendeznek válogatott mérkőzéseket, tavasszal a pótselejtezők következnek, amely során eldől, mely 16 nemzet képviseli kontinensünket a 48 csapatos tornán. A Sportbible közösségi oldala közzétett egy posztot, amelyen a futballtörténelem legerősebbnek vélt európai kezdőtizenegye látható – Puskás Ferenc is szerepel rajta.

Puskás Ferenc az álomtizenegyben / Fotó: Thaly Zoltán Jr./AFP

Ezen a vizuálon a játékosokat 4–3–3-as hadrendben tették fel, egy korábbi képen 4–4–2 látható, míg az eredetiben 4–1–2–1–2-t adott meg a worldinsport.com cikk szerzője.