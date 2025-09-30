Nagy dobás a budapesti BL-döntőre: angol „köntöst” kap a legismertebb magyar

Ennek a műnek az alapján forgatták Almási Tamással a Puskás Hungary című dokumentumfilmet, és részben a könyvben publikált adatok, történetek adták az alapját a Puskás, a musical forgatókönyvének, valamint Kemény Kristóf mesekönyvsorozatának és az abból készült rajzfilmsorozatnak is.

Miközben külföldön több regényt, színdarabot ihletett a legismertebb magyar lenyűgöző története és formálódnak a különféle játékfilm- és filmsorozattervek, megadatott, hogy hazaszállíthatták Spanyolországból Puskás gazdag tárgyi örökségét, és Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója vízióját megvalósítva a múzeum műfajában is elmesélhették a magyarok legnagyobb hatású XX. századi sikersztoriját.

A múzeum abban a megújult Puskás Arénában fogadja naponta hazai és külföldi látogatók százait, amelyben a jövő év május 30-án a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét rendezik, és ahol a legújabb Puskás életrajzi könyveket is bemutatják majd.