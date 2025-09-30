Ft
Nagy dobás a budapesti BL-döntőre: angol „köntöst” kap a legismertebb magyar

2025. szeptember 30. 22:26

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő idején mutatják be a legújabb Puskás Ferenc-életrajzi könyveket.

2025. szeptember 30. 22:26
Ma 20 éve, még Puskás Ferenc életében, az akkor már az ő nevét viselő régi Népstadion kezdőkörében, ünnepélyes sajtótájékoztató keretében mutatták be Szöllősi Györgynek a Nemzeti Sport gondozásában megjelent Puskás című, nagyszabású életrajzi könyvét, amely azóta idehaza több utánnyomást, egy bookazine formátumú kivonatos, valamint két bővített, új kiadást ért meg, arról nem is beszélve, hogy a brit piacra szerkesztett változatát a The Guardian az év sportkönyvei közé választotta 2015-ben. 

Ennek a műnek az alapján forgatták Almási Tamással a Puskás Hungary című dokumentumfilmet, és részben a könyvben publikált adatok, történetek adták az alapját a Puskás, a musical forgatókönyvének, valamint Kemény Kristóf mesekönyvsorozatának és az abból készült rajzfilmsorozatnak is.

Miközben külföldön több regényt, színdarabot ihletett a legismertebb magyar lenyűgöző története és formálódnak a különféle játékfilm- és filmsorozattervek, megadatott, hogy hazaszállíthatták Spanyolországból Puskás gazdag tárgyi örökségét, és Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója vízióját megvalósítva a múzeum műfajában is elmesélhették a magyarok legnagyobb hatású XX. századi sikersztoriját. 

A múzeum abban a megújult Puskás Arénában fogadja naponta hazai és külföldi látogatók százait, amelyben a jövő év május 30-án a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét rendezik, és ahol a legújabb Puskás életrajzi könyveket is bemutatják majd. 

Ahogy Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője fogalmazott: 

A Hitel Kiadóval kötött megállapodásunk szerint addigra készül el a formátumában, struktúrájában is új, minden friss kutatási eredményt és újonnan előkerült dokumentumot feldolgozó »hivatalos« Puskás-biográfia, amely egyszerre jelenik majd meg angol és magyar nyelven. 

Hozzátette: ehhez felbecsülhetetlen értékű segítséget kapnak 

  • a felcsúti Puskás Intézettől, 
  • a Puskás Múzeumot és a Puskás Arénát üzemeltető NSÜ-től, valamint 
  • a Nemzeti Sporttól, illetve a lapot is kiadó közmédiától.

Fotó: Zoltan THALY Jr. / AFP

