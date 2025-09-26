Dániában a leghíresebb magyar haláláról írnak – kijelölték a következő céljukat is

„Nagyszerű hírt kaptam Dániából: egy olasz dráma, egy spanyol regény és egy amerikai filmforgatókönyv után újabb, Puskás Ferencről szóló irodalmi mű született, egy újabb nyelven. A napokban ugyanis megjelenik Peter Rewers, az élvonalbeli labdarúgóból lett dán író-újságíró regénye, a Puskás halála” – mondta Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Puskás-örökség nagykövete, Puskás Ferenc életrajzírója.

A sportportál beszámolója alapján

a Puskás halála a futball lényegéről szól, valamint emberi történet is egy népi hősről, aki elmenekült a hazájából a forradalom idején, és váratlan fordulatok után a Real Madridban váltotta meg önmagát.

A cím közvetlen utalás Hermann Broch Vergilius halála című regényére, amely az ókori római költőről, Vergiliusról és a római civilizációról szól.

Peter Rewers továbbá annak a reményének is hangot adott, hogy