09. 26.
péntek
Peter Rewers Puskás halála Puskás Ferenc Dánia Szöllősi György Nemzeti Sport

Dániában a leghíresebb magyar haláláról írnak – kijelölték a következő céljukat is

2025. szeptember 26. 12:23

Egy olasz dráma, egy spanyol regény és egy amerikai filmforgatókönyv után újabb, Puskás Ferencről szóló irodalmi mű született, Dániában ugyanis megjelent Peter Rewers regénye, a Puskás halála. A szerző azt reméli, egyszer magyarul is olvasható lesz a mű.

2025. szeptember 26. 12:23
„Nagyszerű hírt kaptam Dániából: egy olasz dráma, egy spanyol regény és egy amerikai filmforgatókönyv után újabb, Puskás Ferencről szóló irodalmi mű született, egy újabb nyelven. A napokban ugyanis megjelenik Peter Rewers, az élvonalbeli labdarúgóból lett dán író-újságíró regénye, a Puskás halála” – mondta Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Puskás-örökség nagykövete, Puskás Ferenc életrajzírója.

A sportportál beszámolója alapján

a Puskás halála a futball lényegéről szól, valamint emberi történet is egy népi hősről, aki elmenekült a hazájából a forradalom idején, és váratlan fordulatok után a Real Madridban váltotta meg önmagát.

A cím közvetlen utalás Hermann Broch Vergilius halála című regényére, amely az ókori római költőről, Vergiliusról és a római civilizációról szól.

Peter Rewers továbbá annak a reményének is hangot adott, hogy

egyszer magyarul is megjelenik a regénye.

Szöllősi György

Nemzeti Sport

Idézőjel

A trágár és anyagias Puskás

Ha volt hús-vér, álságos pózoktól mentes, ezért olykor mégoly szókimondó alakja a 20. századi magyar közéletnek, akkor éppen Puskás volt az

Nyitókép: illusztráció, AFP/Robert Harding

