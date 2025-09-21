Ft
Kádár-rendszer Puskás Ferenc Nemzeti Sport

A trágár és anyagias Puskás

2025. szeptember 21. 11:46

Ha volt hús-vér, álságos pózoktól mentes, ezért olykor mégoly szókimondó alakja a 20. századi magyar közéletnek, akkor éppen Puskás volt az

2025. szeptember 21. 11:46
Szöllősi György
Szöllősi György

„A Nemzeti Sport a minap futballistáktól származó emlékezetes, szellemes, netán röhejes idézetekről, szállóigévé vált, frappáns vagy éppen idétlen mondatokról szavaztatta meg olvasóit, s a sok jópofa ki-, be- vagy elszólás között két Puskás-idézet győzött. ­Meggyőződésem szerint leginkább nem a tartalmuk miatt, hanem azért, mert a mindenki másnál népszerűbb Puskás Öcsi mondta ezeket. Az egyik mondat közismert, Puskásnak tulajdonított, általa fel is vállalt szállóige: »Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci!« A másik így szerepelt a szavazólapon: »Integessen a f.szom!« – válaszolt Puskás Ferenc az őt nyitott sportkocsin a Puskás Ferenc Stadionban, az új név és a névadó tiszteletére rendezett magyar–spanyol ­meccs előtt, a meghatott szurkolók ovációjától kísérve körbevivő és »Integessen, Öcsi bácsi« szavakkal biztató későbbi Formula–1-es pilótának, Baumgartner Zsoltnak. Miután sokan megrökönyödtek, főleg az utóbbi mondatot olvasva, s mindkét citátum egy-egy Puskással kapcsolatos, a Kádár-rendszerben eltorzított Puskás-képre jellemző, rá nézve nem különösebben hízelgő, de máig élő sztereotípiára erősít rá, azt gondoltam, érdemes szemérmeskedés nélkül kitárgyalni, hogy akkor valóban anyagias és trágár volt-e és mennyiben volt az a valaha élt legismertebb magyar ember. Akit a halála óta is egyre erősödő, terebélyesedő Puskás-kultusz – átcsúszva a másik végletbe – hajlamos valami hibátlan szuperhősnek, már-már szentnek láttatni, ami persze megint csak marhaság. Hiszen ha volt hús-vér, álságos pózoktól mentes, ezért olykor mégoly szókimondó alakja a 20. századi magyar közéletnek, akkor éppen Puskás volt az. Amikor azt mondta, hogy »Farkas elvtárs, miniszter bárki lehet, de Puskás csak egy van«, vagy amikor a meccs utáni végtelen moszkvai kultúrműsor alatt éhes és szomjazó csapattársai nevében a delegációvezető elvtárs elé térdelt fennhangon könyörögve, »Legalább a párttagoknak adjanak egy sört« (a Rákosi vezetéknevű, aztán névváltoztatásra kényszerülő csepeli futballista nevével gyártott, vérfagyasztó vicceiről nem is beszélve), akkor ez az iskolázatlan, kültelki vagány ösztönösen éppen olyan zseniálisan egyszerű és pontosan célt érő verbális »gólokat« lőtt, mint amilyeneket a világ ámulatára a pályán a labdával.”

Nyitókép forrása: Zoltan THALY Jr. / AFP

