Ami nekünk Puskás, az erdélyieknek Bölöni László – moziban a focilegendáról készült film!

Puskás Ferenc mellett Bölöni László az egyetlen magyar labdarúgó, aki a magasba emelhette a Bajnokok Ligáját megelőző BEK-kupát, edzőként pedig a rengeteg trófea mellett

számos későbbi későbbi világsztárt, köztük Cristiano Ronaldót is elindított a pályán.

Róla szól az először a miskolci Cinefesten, szeptember 10-én látható, Bölöni – Az erdélyi legenda című egész estés dokumentumfilm, amelyben nem kevésbé legendás futballisták és pályatársak mesélnek a marosvásárhelyi születésű labdarúgó és edző kivételes pályájáról.

Kollarik Tamás, a mozi ötletgazdája és rendezője elmondta, „Bölöni László pályafutása minden sportember számára mintaadó, élete sok tanulságot hordozó közép-európai sorsot mutat. A Bölöni-film ezért nem csupán a focirajongókat megszólító sportfilm, hanem társadalom- és korrajz is, korszakokon, csodálatos tájakon és országokon átívelő igazi utazás.”

Szabó Attila, az alkotás erdélyi társrendezője szerint azért is különösen fontos, hogy az alkotás létrejöhetett, mert az erdélyi magyarok számára Bölöni ugyanolyan, mint az anyaországiaknak Puskás Ferenc:

„Az egyetlen igazi legenda, akivel már a kommunista diktatúra idején azonosulni tudtunk, minden fiúgyermek igazi példaképe.”

A dokumentumfilmhez több mint ötven városban több mint hatvan interjú készült. Az alkotóknak sikerült megszólaltatni a nyilvánosságot évtizedeke óta kerülő Valentin Ceaușescut, az egykori román kommunista diktátor, Nicolae Ceaușescu fiát, a román forradalom ikonikus alakjaként emlegetett Mircea Dinescu költőt, és olyan futballikonok is beszélnek, mint mások mellett Peter Cech és Gheorghe Hagi vagy a magyarok közül Nyilasi Tibor és Kovács Kálmán.

A CineFesten a hagyományokhoz híven életműdíjakat is kiosztanak,

idén Tímár Péter és Koltai Róbert munkássága előtt tisztelegve.

A CineClassics szekció programjában pedig egy ugyancsak különleges mozgókép is helyet kapott: A magyar Walt Disney – Dargay Attila portréfilmje a Vuk, a Lúdas Matyi, a Szaffi és megannyi legendás, örök életű animációs film alkotóját és a magyar animáció évszázados történetét is meghatározó munkásságát mutatja be új szemszögből, eddig soha nem látott felvételekkel, interjúkkal, filmrészletekkel, rajzokkal.

Az idén 15 éves CineClassics Magyarország legrégebbi folyamatos filmtörténeti programsorozata, világviszonylatban is jelentős múlttal. Az évek során sok világsztár érkezett Miskolcra ehhez kapcsolódva, például Claudia Cardinale a Volt egyszer egy Vadnyugat vetítésére, Juliette Binoche egy Krzysztof Kieslowski-megemlékezésre, Jiří Menzel és Magda Vášáryová pedig a Sörgyári capriccio előtt vettek át életmű-, illetve az Európai mozi nagykövete díjat.

Muszatics Péter kurátor kiemelte, hogy a magyar filmművészet olyan jelentős alkotói is személyesen vettek részt a CineClassicshoz kapcsolódó programokban –mesterkurzusok, vetítések, szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók –, mint Jancsó Miklós, Szabó István és Makk Károly. Ehhez az illusztris sorhoz kapcsolódik idén a két életműdíjas, Tímár Péter és Koltai Róbert, akik ráadásul egymáshoz is kötődnek:

az idén negyvenéves Egészséges erotika rendezője Tímár Péter, főszereplője Koltai Róbert volt.

A játék olykor megajándékoz: Darvas Iván élete képekben címmel a fesztivál egész ideje alatt látogatható kiállítás is nyílik a Miskolci Galériában (Miskolc, Rákóczi u. 2.) a száz évvel ezelőtt született színészre emlékezve.

A Bölöni – Az erdélyi legendát a nézők az országos bemutató előtt, szeptember 10-én, szerdán 17.30-kor az Uránia teremben és 11-én, csütörtökön 18.00-kor a Béke teremben láthatják majd Miskolcon. fesztivál többi filmjére a https://jegy.cinefest.hu oldalon.

Nyitókép: A Bölöni – Az erdélyi legenda film Facebook-oldala