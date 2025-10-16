Ft
Mandiner Díj
Aranycsapat góllövőlista Szoboszlai Dominik

Megcélozta az Aranycsapat legendáit: Szoboszlai elképesztő mérföldkőhöz érkezett

2025. október 16. 21:29

A magyar csapatkapitány már 24 éves korára beérte Czibor Zoltánt.

2025. október 16. 21:29
null

Egészen parádés számokat produkál a magyar labdarúgó-válogatott mezében a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik. A liverpooli középpályás Portugáliában játszotta az 59. válogatott meccsét, amelyen megszerezte a 17. gólját a nemzeti csapatban.

Ezzel már 24 évesen a válogatott történetének harminc legeredményesebb játékosa között van!

A nemzeti csapat mezében szerzett gólok tekintetében Szoboszlai már most olyan klasszisokat előz meg, mint az újpesti legenda, Törőcsik András (12 gól a válogatottban), a világválogatott Détári Lajos (13) vagy az MTK-kedvenc Illés Béla (15). A lisszaboni éjszakában betaláló csapatkapitányon kívül 17 gólos a XX. század elején remeklő Schaffer Alfréd (1915 és 1919 között 15 meccsen), az Aranycsapat legendája, Czibor Zoltán (1949–1956 között 43 meccsen) és a még mindig aktív Priskin Tamás (2005–2017, 63 meccsen) – írja az nso.

Szintén érdekes, hogy Szoboszlai már a harmadik gólját lőtte címeres mezben a hosszabbításban: 2020-ban az Izland elleni Eb-pótselejtezőn a 92. percben lőtte a győztes gólt (2–1), míg tavaly a németek elleni hazai Nemzetek Ligája-találkozón a 99. percben lőtt 11-essel állította be az 1–1-es a végeredményt. Ezúttal a 91. perc hozta meg az áttörést, 2–2-re mentve a lisszaboni csatát.

A MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT TÖRTÉNETÉNEK 30 LEGEREDMÉNYESEBB JÁTÉKOSA

1. Puskás Ferenc    84 gól (85 meccs)
2. Kocsis Sándor    75 (68)
3. Schlosser Imre    58 (68)
4. Tichy Lajos    51 (72)
5. Sárosi György    42 (62)
6. Hidegkuti Nándor    39 (69)
7. Bene Ferenc    36 (76)
8. Zsengellér Gyula    32 (39)
9. Nyilasi Tibor    32 (70)
10. Albert Flórián    31 (75)
11. Deák Ferenc    29 (20)
12. Kiprich József    28 (70)
13. Sándor Károly    27 (75)
14. Takács József    26 (32)
15. Szalai Ádám    26 (86)
16. Gera Zoltán    26 (97)
17. Toldi Géza    25 (46)
18. Avar István    24 (21)
19. Fazekas László    24 (92)
20. Pataki Mihály    21 (24)
21. Dzsudzsák Balázs    21 (109)
22. Farkas János    19 (33)
23. Kovács Kálmán    19 (56)
24. Göröcs János     19 (62)
25. Bodnár Sándor    18 (20)
26. Palotás Péter    18 (24) 
      Szusza Ferenc    18 (24)
28. Schaffer Alfréd    17 (15)
29. Czibor Zoltán     17 (43)
30. Szoboszlai Dominik    17 (59)

Fotó: MTI/AP/Armando Franca

Treeoflife
2025. október 16. 22:26
Úgy látszik, az edzettséget elérte, a technikája folyamatosan tökéletesedik, a mentalitása pedig a helyén. A szíve mindig itt marad, ne történjen vele semmi, akkor még sok örömet szerez önmagának és nekünk is.
1
0
Takagi
2025. október 16. 21:33
Dominik egy profi sportember.
0
0
