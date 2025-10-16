Megcélozta az Aranycsapat legendáit: Szoboszlai elképesztő mérföldkőhöz érkezett

Egészen parádés számokat produkál a magyar labdarúgó-válogatott mezében a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik. A liverpooli középpályás Portugáliában játszotta az 59. válogatott meccsét, amelyen megszerezte a 17. gólját a nemzeti csapatban.

Ezzel már 24 évesen a válogatott történetének harminc legeredményesebb játékosa között van!

A nemzeti csapat mezében szerzett gólok tekintetében Szoboszlai már most olyan klasszisokat előz meg, mint az újpesti legenda, Törőcsik András (12 gól a válogatottban), a világválogatott Détári Lajos (13) vagy az MTK-kedvenc Illés Béla (15). A lisszaboni éjszakában betaláló csapatkapitányon kívül 17 gólos a XX. század elején remeklő Schaffer Alfréd (1915 és 1919 között 15 meccsen), az Aranycsapat legendája, Czibor Zoltán (1949–1956 között 43 meccsen) és a még mindig aktív Priskin Tamás (2005–2017, 63 meccsen) – írja az nso.