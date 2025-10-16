Megcélozta az Aranycsapat legendáit: Szoboszlai elképesztő mérföldkőhöz érkezett

Aggódnak az angolok Szoboszlai kijelentése miatt a portugál–magyar után
A nyilatkozatát idézik.
A magyar csapatkapitány már 24 éves korára beérte Czibor Zoltánt.
Egészen parádés számokat produkál a magyar labdarúgó-válogatott mezében a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik. A liverpooli középpályás Portugáliában játszotta az 59. válogatott meccsét, amelyen megszerezte a 17. gólját a nemzeti csapatban.
Ezzel már 24 évesen a válogatott történetének harminc legeredményesebb játékosa között van!
A nemzeti csapat mezében szerzett gólok tekintetében Szoboszlai már most olyan klasszisokat előz meg, mint az újpesti legenda, Törőcsik András (12 gól a válogatottban), a világválogatott Détári Lajos (13) vagy az MTK-kedvenc Illés Béla (15). A lisszaboni éjszakában betaláló csapatkapitányon kívül 17 gólos a XX. század elején remeklő Schaffer Alfréd (1915 és 1919 között 15 meccsen), az Aranycsapat legendája, Czibor Zoltán (1949–1956 között 43 meccsen) és a még mindig aktív Priskin Tamás (2005–2017, 63 meccsen) – írja az nso.
Szintén érdekes, hogy Szoboszlai már a harmadik gólját lőtte címeres mezben a hosszabbításban: 2020-ban az Izland elleni Eb-pótselejtezőn a 92. percben lőtte a győztes gólt (2–1), míg tavaly a németek elleni hazai Nemzetek Ligája-találkozón a 99. percben lőtt 11-essel állította be az 1–1-es a végeredményt. Ezúttal a 91. perc hozta meg az áttörést, 2–2-re mentve a lisszaboni csatát.
A MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT TÖRTÉNETÉNEK 30 LEGEREDMÉNYESEBB JÁTÉKOSA
1. Puskás Ferenc 84 gól (85 meccs)
2. Kocsis Sándor 75 (68)
3. Schlosser Imre 58 (68)
4. Tichy Lajos 51 (72)
5. Sárosi György 42 (62)
6. Hidegkuti Nándor 39 (69)
7. Bene Ferenc 36 (76)
8. Zsengellér Gyula 32 (39)
9. Nyilasi Tibor 32 (70)
10. Albert Flórián 31 (75)
11. Deák Ferenc 29 (20)
12. Kiprich József 28 (70)
13. Sándor Károly 27 (75)
14. Takács József 26 (32)
15. Szalai Ádám 26 (86)
16. Gera Zoltán 26 (97)
17. Toldi Géza 25 (46)
18. Avar István 24 (21)
19. Fazekas László 24 (92)
20. Pataki Mihály 21 (24)
21. Dzsudzsák Balázs 21 (109)
22. Farkas János 19 (33)
23. Kovács Kálmán 19 (56)
24. Göröcs János 19 (62)
25. Bodnár Sándor 18 (20)
26. Palotás Péter 18 (24)
Szusza Ferenc 18 (24)
28. Schaffer Alfréd 17 (15)
29. Czibor Zoltán 17 (43)
30. Szoboszlai Dominik 17 (59)
Fotó: MTI/AP/Armando Franca