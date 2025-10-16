Erre várt mindenki: Rossi elárulta, hogyan tudott a magyar válogatott meglepetést okozni Lisszabonban

A lisszaboni döntetlen azért különösen megsüvegelendő, mert tétmeccsen története során először szerzett pontot Portugáliában a magyar válogatott!

Egészen döbbenetes, de a mieink nagy helyzetből többet alakítottak ki, mint a hazai pályán szereplő világsztárok – míg kapura lövésből, kaput eltaláló próbálkozásból és szögletből is csak minimálisan maradtunk el a portugálok mögött a statisztikákban. Ami a legfontosabb: gólokban szerencsére eggyel sem.

„A kezdőcsapat és a meccs közben pályára lépők azért kapják meg a lehetőséget, mert a tények azt mutatják, adott feladatkörre ők a legalkalmasabbak. A döntésem szenvtelen, egyetlen dolog érdekel: hogy kivel a csapatban vagyunk a lehető legjobbak. A futball szépsége a játékosok szempontjából – persze sok más mellett – abban rejlik, hogy egyetlen pillanat sorsokról dönthet” – hangsúlyozta a Míster, aki rövid esélylatolgatásra is kapható volt a novemberi fordulók előtt.

„Ha az írek nem verik meg a portugálokat, akkor egy Örményország elleni győzelemmel odaérhetünk a második helyre. Hogy ott állunk-e, ahol a helyünk van? Azt hiszem, nagyjából igen, de dühös is vagyok, mert lehetne több pontunk. Írországban ott hagytunk kettőt, és nem a mi hibánkból. De ez most már nem fontos, csak az előttünk álló feladatra szabad koncentrálnunk. Így vagy úgy, de meg kell szereznünk a playoffhoz szükséges pontokat, mert ott van a helyünk a pótselejtezőben. Szerintem ezt az eddigi fordulókban is bizonyítottuk” – tekintett előre Marco Rossi.

Az F-csoport állása 4 forduló után: