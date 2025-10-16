Ft
Marco Rossi magyar válogatott Lisszabon Szalai Attila Portugália Szoboszlai Dominik

Erre várt mindenki: Rossi elárulta, hogyan tudott a magyar válogatott meglepetést okozni Lisszabonban

2025. október 16. 15:42

Miután történelmi döntetlent játszott a magyar labdarúgó-válogatott Portugáliában, mindenki a szövetségi kapitány titkaira kíváncsi. Marco Rossi egy interjúban most leleplezte, mi vezetett sikerre.

2025. október 16. 15:42
null

Sokáig emlékezetes mérkőzésen játszott 2–2-es döntetlent Lisszabonban a magyar labdarúgó-válogatott, amely 1956 után lőtt ismét gólt Portugáliában. A Cristiano Ronaldóék elleni vb-selejtezőn gyorsan csendre intette Marco Rossi együttese a hazai publikumot, Szalai Attila már a 8. percben gólt fejelt Szoboszlai Dominik szöglete után, majd a csapatkapitány a 91. percben maga állította be a végeredményt.

Rossi, Marco
Eredményes volt Marco Rossi portugálok elleni taktikája
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Rossi-stratégia: döntetlen a portugálok ellen

Az olasz szövetségi kapitány a molcsapat.hu oldalon részletesen is elemezte a történteket és megválaszolta a sokakat foglalkoztató kérdést, hogyan tudott a magyar válogatott meglepetést okozni Lisszabonban.

„Hogy sikerült-e meglepni Roberto Martínez kollégámat? Talán arra számítottak, hogy mélyebben húzzuk meg a leghátsó vonalunkat, de ez csak játék a szavakkal. Még a legjobb ötlet tartalmát is mindig a játékosok teszik hozzá, és nagyon boldog vagyok, hogy pontot ért az erőfeszítésük. Talán az ellendrukkerek sem tagadják, megdolgoztunk érte” – kezdte a sikeredző, aki így értékelte a csapat abszolút nyílt játékát:

„Egy portugálnál gyengébb csapattal szemben gyakran alkalmazzuk ezt a játékot, de nyilván megvan az oka, hogy az elitbe tartozó ellenfelekkel szemben óvatosabb az ember.

De nem a hasamra ütök, amikor a játékunkat meghatározom, hanem a tényeket veszem figyelembe, és most abba az irányba tereltek, hogy a szokottnál nagyobb kockázatot vállaljunk.

Úgy gondoltuk, gyors és technikás játékosaink lesznek elöl, akik tudnak helyzeteket teremteni abból, ha tíz méterrel feljebb szerzünk labdát. Ahhoz, hogy ezt a játékot sikerre vigyük Lisszabonban, két kulcsszavunk volt: a bátorság és a felelősségvállalás” – fogalmazott Rossi.

A lisszaboni döntetlen azért különösen megsüvegelendő, mert tétmeccsen története során először szerzett pontot Portugáliában a magyar válogatott!

Egészen döbbenetes, de a mieink nagy helyzetből többet alakítottak ki, mint a hazai pályán szereplő világsztárok – míg kapura lövésből, kaput eltaláló próbálkozásból és szögletből is csak minimálisan maradtunk el a portugálok mögött a statisztikákban. Ami a legfontosabb: gólokban szerencsére eggyel sem.

„A kezdőcsapat és a meccs közben pályára lépők azért kapják meg a lehetőséget, mert a tények azt mutatják, adott feladatkörre ők a legalkalmasabbak. A döntésem szenvtelen, egyetlen dolog érdekel: hogy kivel a csapatban vagyunk a lehető legjobbak. A futball szépsége a játékosok szempontjából – persze sok más mellett – abban rejlik, hogy egyetlen pillanat sorsokról dönthet” – hangsúlyozta a Míster, aki rövid esélylatolgatásra is kapható volt a novemberi fordulók előtt.

„Ha az írek nem verik meg a portugálokat, akkor egy Örményország elleni győzelemmel odaérhetünk a második helyre. Hogy ott állunk-e, ahol a helyünk van? Azt hiszem, nagyjából igen, de dühös is vagyok, mert lehetne több pontunk. Írországban ott hagytunk kettőt, és nem a mi hibánkból. De ez most már nem fontos, csak az előttünk álló feladatra szabad koncentrálnunk. Így vagy úgy, de meg kell szereznünk a playoffhoz szükséges pontokat, mert ott van a helyünk a pótselejtezőben. Szerintem ezt az eddigi fordulókban is bizonyítottuk” – tekintett előre Marco Rossi.

Az F-csoport állása 4 forduló után:

  1. Portugália 10 pont
  2. Magyarország 5 pont
  3. Írország 4 pont
  4. Örményország 3 pont

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

