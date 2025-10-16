„Magyarország döntetlenje Portugália ellen egy újabb rossz eredmény” – nehezen emésztik meg a magyar válogatott sikerét

– írta, hiszen az írek a magyar válogatott elleni hazai meccsük után az örmények ellen is emberelőnybe kerültek a második félidőben (érdekesség, hogy mindkét piros lapot az 52. percben osztották ki). Sallai Rolandot 1–2-nál állították ki, míg az örmények játékosát döntetlennél.

Clerkin gyakorlatilag teljesen lemondott a válogatottról és egyáltalán nem hisz a pótselejtező elérésében.

A magyar válogatott bravúrja

Legalább sikerült nyernünk. De a magyarok döntetlenje Portugáliában egy újabb rossz eredmény számunkra, és elvette azt a kis fényt is, amit a győzelmünk hozott. Jelenleg elég valószínűtlennek tűnik, hogy az ír csapat elmegy Budapestre és olyan eredményt ér el, ami jó.”

Ehhez mi annyit hozzáteszünk, hogy az is megtörténhet – és ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek –, hogy a magyar–ír meccsnek a pótselejtezős hely szempontjából már nem lesz tétje. Ehhez az kell, hogy a magyar válogatott nyerjen Örményországban, és Portugália is győzzön Írországban. Ha utóbbi meccs döntetlen lenne, akkor matematikailag még maradna esélye az íreknek, de ahhoz biztosan többgólos győzelmet kellene aratniuk a Puskás Arénában. A vb-selejtező állásáról és az esélyekről bővebben itt olvashat!