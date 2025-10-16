„Magyarország döntetlenje Portugália ellen egy újabb rossz eredmény” – nehezen emésztik meg a magyar válogatott sikerét

Megszenvedtek az írek, de egy góllal legyűrték Örményországot
Bravúros teljesítményének köszönhetően Magyarország megőrizte az F-csoport második helyét.
Hiába nyertek az írek és csökkentették a hátrányukat, nem nagyon bíznak a pótselejtezős hely elérésében. Az egyik véleménycikkben a magyar válogatott bravúros eredménye is említésre került.
Hiába javított Írország futballválogatottja a helyzetén, elég gyászos hangvételű cikk jelent meg a The Irish Times-on az együttes játékával és világbajnoki esélyeivel kapcsolatban. A magyar válogatott is szóba került.
Malachy Clerkin, a The Irish Times sportújságírója elég kemény véleménycikket fogalmazott meg az Írország–Örményország vb-selejtező után. Noha az írek 1–0-ra legyőzték az örményeket, a játéktól finoman szólva sem volt elájulva.
Írország a csoportban négy pontot szerzett, mindegyiket azután gyűjtötte be, hogy az ellenfél megfogyatkozott”
– írta, hiszen az írek a magyar válogatott elleni hazai meccsük után az örmények ellen is emberelőnybe kerültek a második félidőben (érdekesség, hogy mindkét piros lapot az 52. percben osztották ki). Sallai Rolandot 1–2-nál állították ki, míg az örmények játékosát döntetlennél.
Clerkin gyakorlatilag teljesen lemondott a válogatottról és egyáltalán nem hisz a pótselejtező elérésében.
Legalább sikerült nyernünk. De a magyarok döntetlenje Portugáliában egy újabb rossz eredmény számunkra, és elvette azt a kis fényt is, amit a győzelmünk hozott. Jelenleg elég valószínűtlennek tűnik, hogy az ír csapat elmegy Budapestre és olyan eredményt ér el, ami jó.”
Ehhez mi annyit hozzáteszünk, hogy az is megtörténhet – és ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek –, hogy a magyar–ír meccsnek a pótselejtezős hely szempontjából már nem lesz tétje. Ehhez az kell, hogy a magyar válogatott nyerjen Örményországban, és Portugália is győzzön Írországban. Ha utóbbi meccs döntetlen lenne, akkor matematikailag még maradna esélye az íreknek, de ahhoz biztosan többgólos győzelmet kellene aratniuk a Puskás Arénában. A vb-selejtező állásáról és az esélyekről bővebben itt olvashat!
Ha érvényesül a papírforma, akkor a magyar–ír meccsnek már nem lesz tétje.
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP