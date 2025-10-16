Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott ír válogatott Magyarország vb-selejtező Írország

„Magyarország döntetlenje Portugália ellen egy újabb rossz eredmény” – nehezen emésztik meg a magyar válogatott sikerét

2025. október 16. 12:01

Hiába nyertek az írek és csökkentették a hátrányukat, nem nagyon bíznak a pótselejtezős hely elérésében. Az egyik véleménycikkben a magyar válogatott bravúros eredménye is említésre került.

2025. október 16. 12:01
null

Hiába javított Írország futballválogatottja a helyzetén, elég gyászos hangvételű cikk jelent meg a The Irish Times-on az együttes játékával és világbajnoki esélyeivel kapcsolatban. A magyar válogatott is szóba került.

A magyar válogatott elleni hazai meccs után ismét emberelőnyben játszott az ír együttes
A magyar válogatott elleni hazai meccs után ismét emberelőnyben játszott az ír együttes (Fotó: Paul Faith/AFP)

Malachy Clerkin, a The Irish Times sportújságírója elég kemény véleménycikket fogalmazott meg az Írország–Örményország vb-selejtező után. Noha az írek 1–0-ra legyőzték az örményeket, a játéktól finoman szólva sem volt elájulva.

Ezt is ajánljuk a témában

Írország a csoportban négy pontot szerzett, mindegyiket azután gyűjtötte be, hogy az ellenfél megfogyatkozott”

– írta, hiszen az írek a magyar válogatott elleni hazai meccsük után az örmények ellen is emberelőnybe kerültek a második félidőben (érdekesség, hogy mindkét piros lapot az 52. percben osztották ki). Sallai Rolandot 1–2-nál állították ki, míg az örmények játékosát döntetlennél.

Clerkin gyakorlatilag teljesen lemondott a válogatottról és egyáltalán nem hisz a pótselejtező elérésében.

A magyar válogatott bravúrja

Legalább sikerült nyernünk. De a magyarok döntetlenje Portugáliában egy újabb rossz eredmény számunkra, és elvette azt a kis fényt is, amit a győzelmünk hozott. Jelenleg elég valószínűtlennek tűnik, hogy az ír csapat elmegy Budapestre és olyan eredményt ér el, ami jó.”

Ehhez mi annyit hozzáteszünk, hogy az is megtörténhet – és ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek –, hogy a magyar–ír meccsnek a pótselejtezős hely szempontjából már nem lesz tétje. Ehhez az kell, hogy a magyar válogatott nyerjen Örményországban, és Portugália is győzzön Írországban. Ha utóbbi meccs döntetlen lenne, akkor matematikailag még maradna esélye az íreknek, de ahhoz biztosan többgólos győzelmet kellene aratniuk a Puskás Arénában. A vb-selejtező állásáról és az esélyekről bővebben itt olvashat!

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiazazsoltibacsi
2025. október 16. 12:49
Nelesskiazazsoltibacsi 2025. október 16. 12:39 Szar az élet pubi, jó eredményt ért el a magyar válogatott, és ez fáj neked? Portugália ellen idegenben gólokat szerezni nem is tudom hány évtizede sikerült, és ráadásul két gólt is, ez gyönyörű volt! Tiszás vagy, vagy szdsz-es idegenszívű? Hol írtam, hogy magyar állampolgár vagyok, hülyegyerek? Igaz, az igénytelen fajtádnak a döntetlen is siker, ahogy a putri országotok is a béke és a jólét szigete. :)
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 16. 12:48
allen9kiazazsoltibacsi 2025. október 16. 12:34 Hát az ukránoknak nagy siker lenne egy döntetlen, te emeletes baromállat! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Jaj bocs. Elfelejtettem, hogy pedofideszektás vagy, így ukránfóbiás is. :)
Válasz erre
0
2
Neless
2025. október 16. 12:40
Szar az élet pubi, jó eredményt ért el a magyar válogatott, és ez fáj neked? Portugália ellen idegenben gólokat szerezni nem is tudom hány évtizede sikerült, és ráadásul két gólt is, ez gyönyörű volt! Tiszás vagy, vagy szdsz-es idegenszívű?
Válasz erre
4
0
allen9
2025. október 16. 12:36
Írek megverik a portugálokat, mi az örményeket. Aztán mi itthon megverjük az íreket, és a legnagyobb meglepetésre az örmények Portugáliában 1:0-ra verik a portugálokat. Így Portugália kiharcolja a pótselejtezőt, mi meg egyenes ágon jutunk ki.- 🤣
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!