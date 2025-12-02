Ennek mindenki örülni fog Kispesten: Szijjártó Péter komoly ígéretet tett – íme a részletek

„Az Aranycsapat egy nemzet önbizalmát adta vissza, és egy olyan korszakban jelentett reményt, amikor az embereknek nem igazán jutott a jóból. Az Aranycsapat egy nehéz időszakban született és egy nehéz időszakban vált naggyá. Egy olyan időszakban, amikor az ország egy diktatúra súlya alatt rogyadozott” – hangsúlyozta.

„Ennek a csapatnak a játékosai nemcsak fantasztikus futballisták voltak, nemcsak világsztárok, hanem végig nagybetűvel írva emberek is. Ők soha nem felejtették, hogy honnan indultak, hogy honnan jöttek, és mindig is büszkék maradtak a magyarságukra” – folytatta.

Arra is emlékeztetett, hogy az Aranycsapatnak az egész világ a csodájára járt, ahogy az 1950-es és 1960-as évek Honvédjának is. „Úgy, ahogy az Aranycsapat a világ legjobb válogatottja volt akkor, a Honvéd is a világ legjobb csapata volt abban az időszakban” – vélekedett.

A miniszter végül kiemelte, hogy ha a világtörténelem másképp alakult volna, akkor az Aranycsapat és a Honvéd is sokkal hosszabban kápráztathatta volna el a világot.

Valamint leszögezte, hogy Bozsik József példája, élete és karrierje mindennapos iránytűként kell, hogy szolgáljon minden Honvéd-játékos számára. És arra is kitért, hogy a stadion bejáratánál található másik szobor, az arany oroszlán olyan tulajdonságok jelképe, mint a hűség, az erő és a büszkeség.