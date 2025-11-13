Több mint száz év eltelt, de megérte várni – a Zsolnay újra a világ tetején!

Ez zsinórban az ötödik Zsolnay-aukciójuk, de mi hívta életre az elsőt néhány éve?

Mondhatni a véletlen. A terep persze nem volt ismeretlen a számunkra, hiszen a nagy aukcióink részeként korábban is évi negyven-ötven Zsolnay megfordult nálunk; akkoriban még sokkal több mozgott belőlük a piacon. 2017-18 környékén aztán valaki felajánlott egy komplett, hatvandarabos magángyűjteményt, ebből jött az önálló árverés ötlete. A számunkra is kissé meglepő siker garantálta a folytatást, két éve már külföldről is érkeztek tételek, tavaly pedig egy nagy San Franciscó-i kollekció került nálunk kalapács alá.

A nemzetközi Zsolnay-robbanás időszakában vagyunk: az árak néhány esztendeje hirtelen a tízmillió forintos plafonról a harmincmilliósig repültek.

Szabó András, a ResoArt Alapítvány alapítója (b) és Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa (j) leleplezik a hazakerült, 120 éves Zsolnay óriásvázát a budapesti Kőrössy Villában 2025. szeptember 16-án. (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

Idén rekordméretű anyaggal, 71 tétellel készülnek. Reális, hogy az összes új gazdára talál?