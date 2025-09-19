Szenzáció: százhúsz év után került haza a Zsolnay-gyár világszerte csodált csúcsdarabja!

Majd minden tárgynak története van. Az egyszerű, hétköznapiaknak is, hát még azoknak, amelyek nem csak a szépségükkel, megformáltságukkal, különleges voltukkal tűnnek ki. Hanem azzal is, hogy generációk tapasztalatait, tudását hordozva mesélnek a múltról – a jelenben és jó esetben a jövő számára.

Különösképpen igaz ez, ha egy olyan (mű)tárgy kerül elő, amelynek több mint száz esztendőn át a puszta létéről sem tudott senki.

Mint például annak a táncoló nőalakot ábrázoló Zsolnay kerámiának a létezéséről, amiről azt valószínűsítik, hogy az 1906-os milánói világkiállítás egy óriás tűzvész után újjáépített magyar pavilonjának legfontosabb dísze lehetett.

Az alkotás sok év lappangás után egy francia aukciósház kínálatában tűnt fel nemrégiben, mire két magyar Zsolnay-gyűjtő úgy döntött, ahelyett hogy egymás ellen licitálnának, inkább összefognak és együtt tesznek meg mindent az egyedisége miatt szinte felbecsülhetetlen értékű és jelentőségű kerámia hazahozataláért. Szerencsére sikerrel jártak, így Szabó Andrásnak, a ResoArt Alapítvány létrehozójának és Törő Istvánnak, a Virág Judit Galéria társtulajdonosának hála az alapítvány tulajdonában lévő Budapest Városligeti fasori Kőrössy-villában most