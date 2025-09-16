Kivételes értékű és szépségű Zsolnay óriásvázát hoztak haza Magyarországra

A táncoló nőalakokat ábrázoló Zsolnay kerámiát Pécsett készítették, majd a 1906-os milánói világkiállítás tűzvész után újjáépített magyar pavilonjának egyik legfontosabb dísze lehetett. A tárgy nemrégiben egy francia aukciósház kínálatában tűnt fel sok-sok év lappangás után. Két magyar Zsolnay gyűjtő, Szabó András, a ResoArt Alapítvány alapítója és Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa összefogott és közös erővel hazahozták a páratlan értékű kerámiát. A gyönyörű és kivételes, 120 éves kerámiáról a fővárosi Kőrössy Villában rántották le a leplet.

2013-ban a Virág Judit Galéria aukcióján – akkor rekordnak számító – 19 millió forintos összegért árverezték el a vázát, amely 1906-ban a Milánói Világkiállítás Magyar Pavilonjának ékköve volt. Akkor még nem volt ismert, hogy a műtárgynak lenne egy párdarabja, ikertestvére is.

Ez a helyzet változott meg 2025 tavaszán, amikor egy franciaországi árverésen felbukkant egy 109 cm magas, 46 cm átmérőjű, táncoló nőalakokkal körbevett, gránátalmafát ábrázoló, az idealisztikus szépséget és termékenységet szimbolizáló Zsolnay kerámia.

A tárgy alkotója a legendás Apáti Abt Sándor volt, aki szignójával is ellátta az alkotást.

“Azonnal felismertük a helyzetet, tudtuk, hogy ez az elveszett, vagy pontosabban a soha nem látott párdarab. Felhívtam Törő Istvánt és megállapodtunk abban, hogy ezt a műkincset közös erővel hazahozzuk Magyarországra. Mindketten gyűjtők vagyunk, szívügyünk Zsolnay és az értékmentés” – mondta el Szabó András, a Kőrössy Villa tulajdonosa.