váza zsolnay műtárgypiac

Kivételes értékű és szépségű Zsolnay óriásvázát hoztak haza Magyarországra

2025. szeptember 16. 14:21

Olyan értékes műtárgyat mutattak be Budapesten, amelynek egy évszázadon keresztül a puszta létezése is kérdéses volt.

2025. szeptember 16. 14:21
null

A táncoló nőalakokat ábrázoló Zsolnay kerámiát Pécsett készítették, majd a 1906-os milánói világkiállítás tűzvész után újjáépített magyar pavilonjának egyik legfontosabb dísze lehetett. A tárgy nemrégiben egy francia aukciósház kínálatában tűnt fel sok-sok év lappangás után. Két magyar Zsolnay gyűjtő, Szabó András, a ResoArt Alapítvány alapítója és Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa összefogott és közös erővel hazahozták a páratlan értékű kerámiát. A gyönyörű és kivételes, 120 éves kerámiáról a fővárosi Kőrössy Villában rántották le a leplet.

2013-ban a Virág Judit Galéria aukcióján – akkor rekordnak számító – 19 millió forintos összegért árverezték el a vázát, amely 1906-ban a Milánói Világkiállítás Magyar Pavilonjának ékköve volt. Akkor még nem volt ismert, hogy a műtárgynak lenne egy párdarabja, ikertestvére is.

Ez a helyzet változott meg 2025 tavaszán, amikor egy franciaországi árverésen felbukkant egy 109 cm magas, 46 cm átmérőjű, táncoló nőalakokkal körbevett, gránátalmafát ábrázoló, az idealisztikus szépséget és termékenységet szimbolizáló Zsolnay kerámia.

A tárgy alkotója a legendás Apáti Abt Sándor volt, aki szignójával is ellátta az alkotást.

“Azonnal felismertük a helyzetet, tudtuk, hogy ez az elveszett, vagy pontosabban a soha nem látott párdarab. Felhívtam Törő Istvánt és megállapodtunk abban, hogy ezt a műkincset közös erővel hazahozzuk Magyarországra. Mindketten gyűjtők vagyunk, szívügyünk Zsolnay és az értékmentés” – mondta el Szabó András, a Kőrössy Villa tulajdonosa.

 

Az 1906-os Milánói Világkiállításon hatalmas feltűnést keltett a magyar pavilon, ahol különösen az iparművészeti szekciót méltatta a nemzetközi sajtó. Augusztus 3-án azonban megtörtént a tragédia, máig tisztázatlan körülmények között leégett az építmény, s szinte minden érték porrá vált. A több archív felvételről ismert gránátalmafás Zsolnay kerámia azonban a csodával határos módon, sérülten ugyan, de megmaradt.

“Tizenkét évvel ezelőtt nálunk, a Virág Judit Galéria aukcióján kelt el az a kerámia, amelyen látszódtak a tűzvész okozta nyomok, apró sérülések. Akkor a Janus Pannonius Múzeum vásárolta meg a műtárgyat, amely azóta is a pécsi kiállítás egyik sztárja. Óriási művészeti szenzáció, hogy előkerült a párdarab és Szabó Andrással sikerült megszereznünk” – mondta Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa.

Feltételezhető, hogy a pavilon pusztulása után ezt a kerámiát állították ki a világkiállítás magyar pavilonjában, hiszen a Zsolnay gyár a fontosabb eseményekre mindig készült egy párdarabbal is.

A legenda úgy tartja, hogy később a kerámia a román királyi család birtokában is volt.

A Zsolnay mára a világ legértékesebb szecessziós kerámiája. Különösen nagy értéket képviselnek a világkiállításokra gyártott egyedi, virtuóz technikával készített példányok. Ilyen a táncoló nőalakokat ábrázoló gránátalmafa is, amelynek díszítése témája a Zsolnay visszatérő motívuma. Az életfa jelentősége, hogy képes kapcsolatot teremteni a földi és az égi valóság között.

“A gránátalmának már az ősi zsidó kultúrában is kiemelkedő jelentősége volt: a termékenység, bőség, a szerelem és a szépség szimbólumának tekintették. A jelképet a korai kereszténység is átvette. A magyar kalotaszegi és mezőségi hímzéseken a termékenység, az élet, a bőség és a gazdagság letéteményesének tekintették” – mondta el Törő István.

 

A kerámia az esztétikai értéke és szimbolikus mondanivalója ellenére sem erőszakolja ránk az üzenetét, sokkal inkább gyönyörködésre és gondolkodásra hív. Ez egy fantasztikus műalkotás

– tette hozzá Szabó András.  

A két műgyűjtő úgy döntött, hogy a tárgyat a nagyközönség számára is elérhetővé teszi, ezért szeptember 19-23 között (nyitvatartás: 11-14 óra) bárki ingyenesen megtekintheti a műkincset a Kőrössy villa kertjében. Október 1-től szerdánként 18 órától indulnak a milánói tematikájú tárlatvezetések és estek a Kőrössy villában, amelyek a világkiállítás előtt tisztelegnek. A sokezer éves szimbólumrendszer szerint a látogatás leginkább az új párok és a szerelmüket megerősítő házastársak számára ajánlott, hiszen a gránátalmafa állítólag szerelmet és termékenységet hoz. Erre természetesen nincs garancia, azonban az alkotás önmagában is különleges művészeti élménnyel ajándékozza meg az érdeklődőket.

Gubbio
•••
2025. szeptember 16. 15:42
Ilyet mesterséges unintelligencia nem hoz létre. SOHA NE IS HOZZON! Aki ilyen szépséget tud alkotni, azt a Természetfeletti ihlette meg.
1
0
Gaz_pacho
2025. szeptember 16. 15:35
Azért biztos van súlya, erre ráteszik egy mdf lapból összetákolt szekrényre............
0
2
Obsitos Technikus
•••
2025. szeptember 16. 14:45
Függetlenül bármitől, csomagolás gondosság ide vagy oda, ha nekem kellene egy ilyet levezényelni, hát a végén jelentkezhetnék egykori munkahelyemen egy kis koronáriatágításra, az biztos :-) Tudom, egész más, nem műemlék (de törékeny), megboldogult kollégám a lakásavatóra őrzött 5 literes (!!!! hol szerezte, nem tudom) Unicumot önnön kezében cipelve vitte át a nyócker kies uccáin hát (meg is nézem!) egy egész kilométeren át :-) Öten kísértük :-)
1
0
karcos-2
2025. szeptember 16. 14:37
Kivételes értékű és szépségű Zsolnay óriásvázát hoztak haza Magyarországra Nem baj.
2
0
