Ismét telt ház a Mandiner Klubesten (FOTÓK)

2025. október 02. 18:47

A Mandiner Klubest nemcsak egy esemény, hanem találkozási pont mindazok számára, akik szeretik a közvetlen hangulatú, tartalmas beszélgetéseket és az élő zenei programokat.

Október 2-án újra megrendezésre került a Mandiner Klubest, ezúttal is a főváros egyik legimpozánsabb helyszínén, a Várkert Bazárban.

Az est házigazdája ismét Szabó András „Csuti”. A vendégek ezúttal is szép számmal jelentek meg, a közönség megtöltötte a Várkert Bazár rendezvénytermét.

A közéleti beszélgetés vendége ezen az esten Navracsics Tibor.

A kerekasztal-beszélgetés során Kacsoh Dániel kérdezte a minisztert aktuális társadalmi és politikai témákról.

Az estét a népszerű V-Tech zenekar koncertje koronázta meg.

A Mandiner Klubest nemcsak egy esemény, hanem találkozási pont mindazok számára, akik szeretik a közvetlen hangulatú, tartalmas beszélgetéseket és az élő zenei programokat. A helyszín különleges atmoszférája, a kvíz izgalmai, valamint a közéleti és kulturális élmények együttesen teszik felejthetetlenné az esteket.

Ahogy arról korábban írtunk, a Mandiner jelentős növekedést ért el az elmúlt időszakban: klubközösségünkhöz közel 30 ezren csatlakoztak, napi szinten ezer fővel bővül a létszám, klubestjeinken pedig alkalomról alkalomra több százan vesznek részt, online tartalmainkat közben naponta százezrek követik.

Mandiner: új műsorokkal, díjátadó gálával készülünk az őszre

A Mandiner jelentős növekedést ért el az elmúlt időszakban, és most ismét szintet lép: új videós műsorstruktúrával bővíti kínálatát. Ezekről, továbbá a Mandiner őszi díjátadó gálájáról és a kárpátaljai adománygyűjtés eredményeiről tartott sajtótájékoztatót Szalai Zoltán főszerkesztő.

Ősszel teljesen új műsorstruktúra indul, amelyben többek között lesz reggeli műsorunk is, amelyet Szabó András „Csuti” fog vezetni.

November 26.: díjátadó gálát hív életre a Mandiner

A Mandiner küldetése több, mint a hírek közvetítése. Több mint egy évtizede dolgozunk azon, hogy a magyar közéletben a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk. „A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat”, fogalmazott főszerkesztőnk.

Jelölni már lehet, csak kattintsanak IDE. Az ajánlásokat egy szakmai bizottság gyűjti össze és alakítja ki a kategóriánkénti 10 jelöltet.

A Mandiner díja ezért is különösen fontos: egy hiánypótló esemény, amely lehetőséget ad arra, hogy a jobboldali közösség, a konzervatív értékekhez kötődő személyiségek és alkotások is méltó elismerést kapjanak, hívta fel a figyelmet Szalai Zoltán.

Tizenkét kategóriában lehet majd szavazni: október 15-ig tehetők javaslatok 

  • Év közéleti magyar személyisége;
  • Év közéleti külföldi személyisége;
  • Év újságírója;
  • Év nemzetközi újságírója;
  • Év elemzője;
  • Év műsorvezetője;
  • Év influencere;
  • Év sportolója;
  • Év női sportolója;
  • Év olvasója;
  • Év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása – kis-közép kategóriában;
  • Év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása – nagyvállalkozás kategóriában.

A díjátadó gála november 26-án 19 órától lesz a Várkert Bazárban.

 

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

