Ismét telt ház a Mandiner Klubesten (FOTÓK)

Október 2-án újra megrendezésre került a Mandiner Klubest, ezúttal is a főváros egyik legimpozánsabb helyszínén, a Várkert Bazárban.

Az est házigazdája ismét Szabó András „Csuti”. A vendégek ezúttal is szép számmal jelentek meg, a közönség megtöltötte a Várkert Bazár rendezvénytermét.

A közéleti beszélgetés vendége ezen az esten Navracsics Tibor.

A kerekasztal-beszélgetés során Kacsoh Dániel kérdezte a minisztert aktuális társadalmi és politikai témákról.

Az estét a népszerű V-Tech zenekar koncertje koronázta meg.