Ismét telt ház a Mandiner Klubesten (FOTÓK)

November 26.: díjátadó gálát hív életre a Mandiner
A Mandiner küldetése több, mint a hírek közvetítése. Több mint egy évtizede dolgozunk azon, hogy a magyar közéletben a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk. „A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat”, fogalmazott főszerkesztőnk.
Jelölni már lehet, csak kattintsanak IDE. Az ajánlásokat egy szakmai bizottság gyűjti össze és alakítja ki a kategóriánkénti 10 jelöltet.
A Mandiner díja ezért is különösen fontos: egy hiánypótló esemény, amely lehetőséget ad arra, hogy a jobboldali közösség, a konzervatív értékekhez kötődő személyiségek és alkotások is méltó elismerést kapjanak, hívta fel a figyelmet Szalai Zoltán.
Tizenkét kategóriában lehet majd szavazni: október 15-ig tehetők javaslatok