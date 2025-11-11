Navracsics ezt nem hagyta szó nélkül: alaptalanul támadják az önazonossági törvényt

Több mint öt hónapja hatályos a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, ám eddig egyetlen olyan esetet sem találtak, amely igazolta volna a jogszabállyal szemben megfogalmazott vádakat – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta: az alaptörvény és az önazonosság védelméről szóló törvény is tiltja a diszkriminációt,

így minden állítás, amely szerint a jogszabály hátrányos megkülönböztetést tesz lehetővé, alaptalan.

„A törvény szövegét nem ismerni állampolgári jog, de az is az, ha valaki nem vesz részt a társadalmi vitában. Aki azonban Brüsszelhez fordul panasszal, jobban tette volna, ha előtte megismeri a törvényt” – fogalmazott Navracsics.

A miniszter hozzátette: demokráciában mindenkinek joga van panaszt tenni az Európai Uniónál, még azoknak is, akik az országgyűlési vitában nem vettek részt, és korábban sem jeleztek kifogást a törvénytervezettel kapcsolatban. Navracsics kiemelte, hogy az önazonossági rendeletekről demokratikusan megválasztott önkormányzatok döntöttek,