önazonossági törvény Navracsics Tibor önkormányzat jogszabály roma

Navracsics ezt nem hagyta szó nélkül: alaptalanul támadják az önazonossági törvényt

2025. november 11. 16:50

Navracsics Tibor szerint nem igazolódtak az önazonossági törvényt ért vádak.

2025. november 11. 16:50
null

Több mint öt hónapja hatályos a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, ám eddig egyetlen olyan esetet sem találtak, amely igazolta volna a jogszabállyal szemben megfogalmazott vádakat – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta: az alaptörvény és az önazonosság védelméről szóló törvény is tiltja a diszkriminációt, 

így minden állítás, amely szerint a jogszabály hátrányos megkülönböztetést tesz lehetővé, alaptalan. 

A törvény szövegét nem ismerni állampolgári jog, de az is az, ha valaki nem vesz részt a társadalmi vitában. Aki azonban Brüsszelhez fordul panasszal, jobban tette volna, ha előtte megismeri a törvényt” – fogalmazott Navracsics.

A miniszter hozzátette: demokráciában mindenkinek joga van panaszt tenni az Európai Uniónál, még azoknak is, akik az országgyűlési vitában nem vettek részt, és korábban sem jeleztek kifogást a törvénytervezettel kapcsolatban. Navracsics kiemelte, hogy az önazonossági rendeletekről demokratikusan megválasztott önkormányzatok döntöttek, 

és ahol jogi probléma merült fel, ott a kormányhivatalok azonnal intézkedtek, visszavonva a kifogásolt határozatokat.

A Magyar Nemzet erről szóló cikkében emlékeztet: a jogszabály ellen az elmúlt hónapokban ellenzéki médiumok és baloldali roma szervezetek indítottak kampányt, azt állítva, hogy a törvény romaellenes, mivel lehetőséget ad az önkormányzatoknak a beköltözés feltételeinek szabályozására. 

A tiltakozást a Horváth Aladárhoz köthető Roma Sajtóközpont indította, amely szerint több településen születhettek a romák betelepülését korlátozó rendelkezések. Ezt követően a Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalom, amelynek szintén Horváth Aladár az elnöke, panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A szervezet azzal érvelt, hogy a jogszabály az alacsony jövedelműeket, a roma közösségeket és helyenként a külföldieket is hátrányosan érintheti, sértve az uniós alapjogokat. A kormány szerint azonban eddig semmilyen konkrét bizonyíték nem támasztja alá, hogy a törvény bármilyen formában diszkriminatív lenne.

Valóban roma-ellenes az új önazonossági törvény?

Elemzés a helyi önazonosság védelméről szóló törvényről.

hajni38
2025. november 11. 16:57
A CIGÁNYOK LÉTSZÁMÁRÓL. A legutóbbi két népszámláláskor csökkenő létszámban, 390 ezer helyett már csak 210 ezren vallották magukat romának, a tömeges kivándorlásuk, az alacsony átlagéletkoruk és gyermekvállalási kedv, a magas csecsemőhalandóság miatt. A KSH Népességtudományi Intézet szerint 560 ezer, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kemény féle kutatások szerint létszámuk 650-670 ezer körüli. A Debreceni Egyetem közelmúltbeli 800 ezres felmérése komolytalanra sikerült, mivel a saját bevallásuk szerint is beleszámolták a telepszerüen mélyszegénységben élő nem romákat, a vegyesházasságban élő százezret, illetve a félanalfabéta helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők és aktivisták bemondásait adták össze, akik a nagyobb költségvetési források lenyúlása érdekében minden érintettet duplán számoltak. Kérem a kedves CIGÁNY KOMMENTELŐKET és nyilatkozó ÁLSZAKÉRTŐKET, hogy ne vízionáljanak nagyobb számot, ettől még nem lehet több pénzt lenyúlni. Csak hogy tudjuk hányan vannak.
