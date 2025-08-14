Itt az „önazonossági törvény” – a települések mostantól eldönthetik, kikkel kívánnak együtt élni

Februári évértékelőjén Orbán Viktor nagy vitára számított a helyi önazonosság védelméről szóló, akkor még benyújtásra váró törvény kapcsán. A július elsején hatályba lépő jogszabály végül nem okozott országos felzúdulást, bár az ellenzék többsége nem szavazta meg.

A kormány azért gondolta úgy, hogy jogalkotási szinten kell foglalkozni a települések védelmének kérdésével, mert számos visszajelzés alapján

az utóbbi években egyre többen költöztek kedvező adottságú helységekre,

illetve vásároltak ott ingatlanokat. Ennek persze vannak pozitív hatásai, de számos negatív is: egyes esetekben a falvak, városok honos lakossága és a betelepülők között érték- és érdekkülönbségek jelentek meg; emelkedett az ingatlanok és a szolgáltatások ára; nehezebbé vált a fiatal nemzedékek otthonteremtése; a korábbi népességszámra kiépült infrastruktúra nem bírja el a terhelést; volt, ahol azt tapasztalták, hogy a helyi közösségek felhígulnak, eltűnnek. Arra is van példa, hogy a külföldiek által meg­vásárolt házak évek óta üresen állnak, ami szintén problémákat okoz.