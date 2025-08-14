Ft
Itt az „önazonossági törvény” – a települések mostantól eldönthetik, kikkel kívánnak együtt élni

2025. augusztus 14. 05:18

Van, ahol a börtönből kiszabadulóktól félnek, másutt csak szimplán a gyüttmentektől. Az önazonossági törvény alapján a települések eldönthetik, hogy kikkel kívánnak együtt élni, de diszkriminációt nem alkalmazhatnak.

2025. augusztus 14. 05:18
Almási B. Csaba
Almási B. Csaba

Februári évértékelőjén Orbán Viktor nagy vitára számított a helyi önazonosság védelméről szóló, akkor még benyújtásra váró törvény kapcsán. A július elsején hatályba lépő jogszabály végül nem okozott országos felzúdulást, bár az ellenzék többsége nem szavazta meg. 

A kormány azért gondolta úgy, hogy jogalkotási szinten kell foglalkozni a települések védelmének kérdésével, mert számos visszajelzés alapján 

az utóbbi években egyre többen költöztek kedvező adottságú helységekre, 

illetve vásároltak ott ingatlanokat. Ennek persze vannak pozitív hatásai, de számos negatív is: egyes esetekben a falvak, városok honos lakossága és a betelepülők között érték- és érdekkülönbségek jelentek meg; emelkedett az ingatlanok és a szolgáltatások ára; nehezebbé vált a fiatal nemzedékek otthonteremtése; a korábbi népességszámra kiépült infrastruktúra nem bírja el a terhelést; volt, ahol azt tapasztalták, hogy a helyi közösségek felhígulnak, eltűnnek. Arra is van példa, hogy a külföldiek által meg­vásárolt házak évek óta üresen állnak, ami szintén problémákat okoz.

