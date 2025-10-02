Mandiner: új műsorokkal, díjátadó gálával készülünk az őszre

Számos újdonság került bejelentésre: így zajlott a Mandiner sajtótájékoztatója (GALÉRIA)
Fotók a cikkben!
A Mandiner jelentős növekedést ért el az elmúlt időszakban, és most ismét szintet lép: új videós műsorstruktúrával bővíti kínálatát. Ezekről, továbbá a Mandiner őszi díjátadó gálájáról és a kárpátaljai adománygyűjtés eredményeiről tartott sajtótájékoztatót Szalai Zoltán főszerkesztő.
Klubközösségünkhöz közel 30 ezren csatlakoztak, klubestjeinken több százan vesznek részt, online tartalmainkat pedig naponta százezrek követik – fogalmazott csütörtökön Szalai Zoltán, utalva arra, hogy a Mandiner jelentős növekedést ért el az elmúlt időszakban. Orgánumunk azonban most ismét szintet lép, derült ki a sajtótájékoztatóból, melyet óriási médiaérdeklődés övezett.
A Mandiner nemcsak tartalmat készít, hanem felelősséget is vállal. Elhangzott, „ezért indítottunk gyűjtést Rosinec Mária, a beregszászi nagymama és két árva unokája számára, akik a háború miatt veszítették el a családjuk támaszát”. Vele Móna Márk kollégánk készített riportot. Megható, hogy néhány hét alatt több millió forint gyűlt össze az olvasóink és nézőink jóvoltából.
Szalai Zoltán elmondta, több száz olvasónk felajánlásából, majdnem 5,8 millió forint gyűlt össze. Köszönjük a család nevében is mindenkinek, aki segített.
Jelezte: az adományokat a KEGYES (Kárpátaljai „Elfelejtett” GYErmekek Segítése) Alapítvány segítségével juttatjuk el a családnak.
A Mandiner küldetése több, mint a hírek közvetítése. Több mint egy évtizede dolgozunk azon, hogy a magyar közéletben a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk. „A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat”, fogalmazott főszerkesztőnk.
Jelölni már lehet, csak kattintsanak IDE. Az ajánlásokat egy szakmai bizottság gyűjti össze és alakítja ki a kategóriánkénti 10 jelöltet.
A Mandiner díja ezért is különösen fontos: egy hiánypótló esemény, amely lehetőséget ad arra, hogy a jobboldali közösség, a konzervatív értékekhez kötődő személyiségek és alkotások is méltó elismerést kapjanak, hívta fel a figyelmet Szalai Zoltán.
A díjátadó gála november 26-án lesz 19 órától lesz a Várkert Bazárban.
A Mandiner jelentős növekedést ért el az elmúlt időszakban: klubközösségünkhöz közel 30 ezren csatlakoztak, napi szinten ezer fővel bővül a létszám, klubestjeinken pedig alkalomról alkalomra több százan vesznek részt, online tartalmainkat közben naponta százezrek követik, hívta fel a figyelmet a főszerkesztő.
Szalai Zoltán ezt követően bejelentette:
megvásároltuk a Kontextus és a Hamis Gulyás néven futó népszerű YouTube-csatornákat. A döntés célja, hogy a Mandiner a hagyományos hír- és véleménytartalmak mellett tematikus videós platformokon is megerősítse jelenlétét”.
A két csatorna integrációjával ősszel teljesen új műsorstruktúra indul, amelyben lesz reggeli műsor, sporttartalom és közéleti-politikai beszélgetés is.
A Mandiner célja, hogy a Kontextus és a Hamis Gulyás új brand- és tartalomstruktúrával, a Mandiner szakmai irányításával még szélesebb közönséget szólítsunk meg, erősítve vezető szerepünket a digitális médiapiacon.
A Mandiner reggeli műsorát Gyürky Enikő és Szabó „Csuti” András mutatta be, a közelgő választási műsort pedig Kereki Gergő főszerkesztő, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor elemzők.
Együtt mindez egy új korszak kezdetét jelzi a Mandiner digitális világában” – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Nyitókép forrása: Földházi Árpád