Mandiner: új műsorokkal, díjátadó gálával készülünk az őszre

Klubközösségünkhöz közel 30 ezren csatlakoztak, klubestjeinken több százan vesznek részt, online tartalmainkat pedig naponta százezrek követik – fogalmazott csütörtökön Szalai Zoltán, utalva arra, hogy a Mandiner jelentős növekedést ért el az elmúlt időszakban. Orgánumunk azonban most ismét szintet lép, derült ki a sajtótájékoztatóból, melyet óriási médiaérdeklődés övezett.

Új videós műsorstruktúrával – reggeli programmal, sport- és közéleti tartalmakkal – bővíti kínálatát a Mandiner

Mandiner: adományt gyűjtöttünk Rosinec Mária részére

A Mandiner nemcsak tartalmat készít, hanem felelősséget is vállal. Elhangzott, „ezért indítottunk gyűjtést Rosinec Mária, a beregszászi nagymama és két árva unokája számára, akik a háború miatt veszítették el a családjuk támaszát”. Vele Móna Márk kollégánk készített riportot. Megható, hogy néhány hét alatt több millió forint gyűlt össze az olvasóink és nézőink jóvoltából.