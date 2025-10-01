Kedves Telex! A Mandiner tudósítói jelenleg New Yorkban, Koppenhágában és Moszkvában dolgoznak, a hétvégén pedig Csehországba utaznak, hogy tudósítsanak a választásról

Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője a Mandiner megbízásából Moszkvába utazott, hogy tudósítson arról, milyen állapotok uralkodnak a háborúban álló országban, illetve mennyire viselték meg az európai és amerikai szankciók – spoiler: nem különösebben. A világmárkák ugyanúgy jelen vannak, a McDonald's teljes kínálata is elérhető (igaz, más néven).

A Telexnek azonban ez szemet szúrt: egy cikkben arról értekeztek, hogy mennyire „bűnös” dolog Moszkvába menni, és bemutatni az ottani viszonyokat.

Barátilag jeleznénk, hogy a Mandiner tudósítói az elmúlt 48 órában New Yorkból, Moszkvából és Koppenhágából is beszámoltak arról, milyen fontos események zajlanak a világban.

Móna Márk Koppenhágából tudósít a ma kezdődő uniós csúcsról, Pócza István New Yorkból számolt be az ENSZ-közgyűlésről, Kiss Rajmund pedig Moszkvából jelentkezett. A hétvégén Kohán Mátyás kollégánk Csehországból tudósít majd a választásokról. De korábban is tudósítottunk például Arizonából Charlie Kirk temetéséről, valamint dokumentumfilmet készítettünk Ukrajnában a kényszersorozásokról.