Kedves Telex! A Mandiner tudósítói jelenleg New Yorkban, Koppenhágában és Moszkvában dolgoznak, a hétvégén pedig Csehországba utaznak, hogy tudósítsanak a választásról

Mindenhová lehet menni, csak épp Mokszvába nem?
Nem épp az az egyik legérdekesebb, hogy ott milyen a hangulat, mit mondanak az emberek? De, szerintem az. Ennyit a Telexről.
Sajnáljuk, hogy szerintetek nem érdemes megérteni és bemutatni, mi zajlik a világban.
Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője a Mandiner megbízásából Moszkvába utazott, hogy tudósítson arról, milyen állapotok uralkodnak a háborúban álló országban, illetve mennyire viselték meg az európai és amerikai szankciók – spoiler: nem különösebben. A világmárkák ugyanúgy jelen vannak, a McDonald's teljes kínálata is elérhető (igaz, más néven).
A Telexnek azonban ez szemet szúrt: egy cikkben arról értekeztek, hogy mennyire „bűnös” dolog Moszkvába menni, és bemutatni az ottani viszonyokat.
Barátilag jeleznénk, hogy a Mandiner tudósítói az elmúlt 48 órában New Yorkból, Moszkvából és Koppenhágából is beszámoltak arról, milyen fontos események zajlanak a világban.
Móna Márk Koppenhágából tudósít a ma kezdődő uniós csúcsról, Pócza István New Yorkból számolt be az ENSZ-közgyűlésről, Kiss Rajmund pedig Moszkvából jelentkezett. A hétvégén Kohán Mátyás kollégánk Csehországból tudósít majd a választásokról. De korábban is tudósítottunk például Arizonából Charlie Kirk temetéséről, valamint dokumentumfilmet készítettünk Ukrajnában a kényszersorozásokról.
Sajnáljuk, ha a Telex szerint nem érdemes megérteni és bemutatni, mi történik Moszkvában – sőt, hogy ez szerintük egyenesen „bűnös” dolog. Mi csupán azt szeretnénk, hogy mindenhol, ahol fontos események zajlanak, hitelesen be tudjuk mutatni a helyzetet.
Olvasóinknak és nézőinknek pedig csak annyit üzennénk: tartsanak velünk! Mindenhová elmegyünk, ahol a fontos események zajlanak.
Nyitókép: Telex