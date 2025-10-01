Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Moszkva Pócza István Koppenhága telex Kiss Rajmund Mandiner

Kedves Telex! A Mandiner tudósítói jelenleg New Yorkban, Koppenhágában és Moszkvában dolgoznak, a hétvégén pedig Csehországba utaznak, hogy tudósítsanak a választásról

2025. október 01. 07:50

Sajnáljuk, hogy szerintetek nem érdemes megérteni és bemutatni, mi zajlik a világban.

2025. október 01. 07:50
null

Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője a Mandiner megbízásából Moszkvába utazott, hogy tudósítson arról, milyen állapotok uralkodnak a háborúban álló országban, illetve mennyire viselték meg az európai és amerikai szankciók – spoiler: nem különösebben. A világmárkák ugyanúgy jelen vannak, a McDonald's teljes kínálata is elérhető (igaz, más néven).

A Telexnek azonban ez szemet szúrt: egy cikkben arról értekeztek, hogy mennyire „bűnös” dolog Moszkvába menni, és bemutatni az ottani viszonyokat.

Barátilag jeleznénk, hogy a Mandiner tudósítói az elmúlt 48 órában New Yorkból, Moszkvából és Koppenhágából is beszámoltak arról, milyen fontos események zajlanak a világban.

Móna Márk Koppenhágából tudósít a ma kezdődő uniós csúcsról, Pócza István New Yorkból számolt be az ENSZ-közgyűlésről, Kiss Rajmund pedig Moszkvából jelentkezett. A hétvégén Kohán Mátyás kollégánk Csehországból tudósít majd a választásokról. De korábban is tudósítottunk például Arizonából Charlie Kirk temetéséről, valamint dokumentumfilmet készítettünk Ukrajnában a kényszersorozásokról.

Sajnáljuk, ha a Telex szerint nem érdemes megérteni és bemutatni, mi történik Moszkvában – sőt, hogy ez szerintük egyenesen „bűnös” dolog. Mi csupán azt szeretnénk, hogy mindenhol, ahol fontos események zajlanak, hitelesen be tudjuk mutatni a helyzetet.

Olvasóinknak és nézőinknek pedig csak annyit üzennénk: tartsanak velünk! Mindenhová elmegyünk, ahol a fontos események zajlanak.

Nyitókép: Telex

 

Összesen 98 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szuperszig
2025. október 01. 10:17
A ballibbant fostalicskáknak teljesen mindegy, hogy melyik tudósító honnan jelentkezik be élőben, a helyi újság reggeli kiadásával, a helyi kocsmáros megszólításával. Nekik, ott a hetedik emeleti másfélszobás panelban, ahol 40 éve laknak, csak az számít, amit a gyaloggalopp kapibara eléjük szór.
Válasz erre
0
0
zsocc44
2025. október 01. 10:13
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. október 01. 08:52 • Szerkesztve Kibillentél a buborékodból?
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. október 01. 10:09
"Nem ezt várta a Karmelita: Kína kétezer milliárdos mínuszt okozott a magyar mérlegen" atbasztak a dagadekot megint
Válasz erre
0
0
Vfefe
2025. október 01. 10:04
Az igazsag mindig is fajt a ballibsi medianak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!