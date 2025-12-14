Ft
brit concerto budapest turné Keller András 2025

Világszínvonalú játék, elementáris erő, álló taps és ováció mindenütt – magyar zenekart ünnepelnek a britek

2025. december 14. 18:26

Hatalmas sikert aratott brit és ír turnéján a Concerto Budapest, amelyet harmadik alkalommal hívták vissza a szigetországba. A kritikák kivétel nélkül felsőfokon méltatták Keller Andrásék teljesítményét.

2025. december 14. 18:26
null
Farkas Anita

Világszínvonalú játék Keller, Lewis és a Concerto Budapest előadásában Dublinban” – írta többek között a legjelentősebb, online klasszikus zenei és előadó-művészetekkel foglalkozó globális kritikai portál, a Seen and Herad International

Robert Beattie lelkesült kritikájában így fogalmazott, 

Keller András vezetése alatt jelentős művészi megújuláson és fejlődésen ment keresztül a Concerto Budapest, s mára Európa egyik kiemelkedő zenekarává vált”. 

Csajkovszkij Francesca da Rimini című szimfonikus költeményének előadásáról hasonló lelkesültséggel beszélt, szerinte Keller és a CBSO (Concerto Budapest Symphony Orchestra) előadása elementáris erővel hatott. 

Keller már a kezdetektől megragadta a hallgatóság figyelmét: a mély vonósok és a rézfúvósok sötét, komor hangzásai Dante pokolba vezető útját idézték. A pokoli forgószelek megjelenítése virtuóz zenekari teljesítmény volt: a vonósok és fafúvósok féktelen örvénylést idéztek, míg a rézfúvósok a kárhozottak jajkiáltásait fokozták. Keller érzékenyen formálta a lassú középső részbe vezető átmenetet, ahogy a zene fokozatosan elcsendesedett. Klenyán Csaba gyönyörűen szólaltatta meg a gyászos klarinétszólót – mintha végre Francesca hangját hallanánk meg a csendben. A később felhangzó keserédes szerelmi téma ragyogó volt, és lehetetlen volt nem sodródni a zene kiáradó romantikájával. A záró szakaszban Keller ismét izzó lávaként hevítette fel a zenét, s a végső csapások mennydörgő befejezésbe torkolltak.

Beattie Beethoven III. (c-moll) zongoraversenyének előadását ugyancsak dicsérte, Liszt Les Préludes című szimfonikus költeményéről pedig mások mellett azt rögzítette, 

hogy a zenekari színek folyamatosan változó kaleidoszkópja és a gazdag hangzás különösen megragadó volt. 

Keller szilárdan kézben tartotta a mű szerkezetét, és a darab átláthatósága is figyelemre méltó volt. A CBSO remekül érzékeltette a hangulatok és jelenetek váltakozását, a vonósok és rézfúvósok pedig számos briliáns virtuóz pillanatot hoztak.” 

A turné korábbi része hasonló sikereket hozott a zenekar számára, amelyet a december 7-i nagy-britanniai és írországi körút minden egyes állomásán – Dublin, Coventry, Birmingham, London és Edinburgh neves koncerttermeiben léptek fel – álló tapssal ünnepelt a közönség. A Concertót a világ egyik legnagyobb klasszikus zenei ügynöksége, az IMG Artists hívta vissza a szigetországba, ahol Keller András fő-zeneigazgató vezényletével november 29. és december 4. között Liszt, Beethoven, Sosztakovics és Csajkovszkij műveit adták elő. Vendégművészük ezúttal a szintén mindenütt rajongón említett Paul Lewis volt, Beethoven 3. zongoraversenyének szólistájaként.

A Dublinban  adott első koncertről a világ legnagyobb komolyzenei streamingoldala, a Bachtrack is lelkesülten beszámolt az együttes „belső tüzét” említve, és a The Telegraph, valamint a The Times kritikusait ugyancsak nem hagyták hidegen a látottak-hallottak.

Utóbbi ítésze, Rebecca Franks leszögezte, „Keller András művészeti vezető sallangmentes, letisztult irányítása alatt a zenészek teljes elevenséggel, valódi hévvel és szenvedéllyel játszottak. A zenekar játéka rendkívül karakteres volt: az élénken reagáló vonóskar és a vad élű, szilaj trombitaszóló – annyira remek, hogy még az egyik fagottos is elmosolyodott. A fagottos saját szólója a Largo tételben abszolút csúcspont volt: 

gyönyörűen kifejező, s a tétel végén kapott ovációt teljes mértékben megérdemelte.” 

A zongorista szólistát szintén méltatta, mondván Paul Lewis játéka kifogyhatatlanul árnyalt és választékos, többnyire remek egyensúlyt talált a szenvedély és a visszafogottság között.

A kiemelt figyelem jeleként a turné nyitányaként a BBC Radio 3 In Tune című népszerű zenei műsorában készített interjút Keller András fő-zeneigazgatóval az adás egyik házigazdája, Katie Derham. Mindennek kapcsán Szabó Stein Imre, a Concerto Budapest nemzetközi stratégiai és média-főtanácsadója kiemelte:

Ennek a zenekarnak, amelynek egyéni hangzását, az abban lakozó zenei gondolkodást Keller András évtizedes munkával plántálta ebbe az együtt lélegző, különleges muzsikusokból álló organizmusba, amelyet Concerto Budapestnek nevezünk, helye kell legyen a legnagyobbak között. Egy turné zenei programja sokat elárul a zenekarról. Keller András megint zenei összefüggések finoman bonyolult rendszerét kódolja a programba.

 

A turnéról Szabó Stein Imre és Valuska Gábor videót is készített, amely itt nézhető meg:

 

Nyitókép: A Concerto Budapest dublini koncertje. (Concerto Budapest)

 

