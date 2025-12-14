Világszínvonalú játék, elementáris erő, álló taps és ováció mindenütt – magyar zenekart ünnepelnek a britek

„Keller már a kezdetektől megragadta a hallgatóság figyelmét: a mély vonósok és a rézfúvósok sötét, komor hangzásai Dante pokolba vezető útját idézték. A pokoli forgószelek megjelenítése virtuóz zenekari teljesítmény volt: a vonósok és fafúvósok féktelen örvénylést idéztek, míg a rézfúvósok a kárhozottak jajkiáltásait fokozták. Keller érzékenyen formálta a lassú középső részbe vezető átmenetet, ahogy a zene fokozatosan elcsendesedett. Klenyán Csaba gyönyörűen szólaltatta meg a gyászos klarinétszólót – mintha végre Francesca hangját hallanánk meg a csendben. A később felhangzó keserédes szerelmi téma ragyogó volt, és lehetetlen volt nem sodródni a zene kiáradó romantikájával. A záró szakaszban Keller ismét izzó lávaként hevítette fel a zenét, s a végső csapások mennydörgő befejezésbe torkolltak.”

Beattie Beethoven III. (c-moll) zongoraversenyének előadását ugyancsak dicsérte, Liszt Les Préludes című szimfonikus költeményéről pedig mások mellett azt rögzítette,

hogy a zenekari színek folyamatosan változó kaleidoszkópja és a gazdag hangzás különösen megragadó volt.

„Keller szilárdan kézben tartotta a mű szerkezetét, és a darab átláthatósága is figyelemre méltó volt. A CBSO remekül érzékeltette a hangulatok és jelenetek váltakozását, a vonósok és rézfúvósok pedig számos briliáns virtuóz pillanatot hoztak.”

A turné korábbi része hasonló sikereket hozott a zenekar számára, amelyet a december 7-i nagy-britanniai és írországi körút minden egyes állomásán – Dublin, Coventry, Birmingham, London és Edinburgh neves koncerttermeiben léptek fel – álló tapssal ünnepelt a közönség. A Concertót a világ egyik legnagyobb klasszikus zenei ügynöksége, az IMG Artists hívta vissza a szigetországba, ahol Keller András fő-zeneigazgató vezényletével november 29. és december 4. között Liszt, Beethoven, Sosztakovics és Csajkovszkij műveit adták elő. Vendégművészük ezúttal a szintén mindenütt rajongón említett Paul Lewis volt, Beethoven 3. zongoraversenyének szólistájaként.