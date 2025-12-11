Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
osztrák szabadságpárt osztrák burka zöldek döntés

Újabb fejkendőtilalom Ausztriában: alkotmányos vitába torkollhat a döntés

2025. december 11. 20:43

Elsősorban a 14 év alatti iskolás lányokat érinti majd a döntés.

2025. december 11. 20:43
null

Az osztrák parlament alsóháza csütörtökön elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a muszlim fejkendő viselését az iskolákban a 14 év alatti lányok számára.

A döntést továbbra is bizonytalanság övezi, mivel az osztrák alkotmánybíróság 2020-ban már megsemmisített egy hasonló, a tíz év alattiakra vonatkozó tilalmat, arra hivatkozva, hogy a szabályozás hátrányosan érinti a muszlim tanulókat, és összeegyeztethetetlen az állam vallási semlegességével.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

A kormánykoalíció által most előterjesztett javaslatot az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is támogatta, amely egyedüliként azt is szorgalmazta, hogy a tilalom a tanárokra és más iskolai dolgozókra is terjedjen ki. A parlament legkisebb frakciója, a Zöldek ellene szavazott, szerintük az intézkedés alkotmányellenes.

Emberi jogi szervezetek szintén bírálták a tervet, és arra figyelmeztettek, hogy a tilalom tovább erősítené a muszlimokkal szembeni előítéleteket. Az Ausztriai Iszlám Hitközség szerint az intézkedés megsérti a vallásszabadságot. Claudia Plakolm, Ausztria Európa-, integrációs és családügyi minisztere a kormánykoalíciót vezető Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa a fejkendőt „az elnyomás szimbólumának” nevezte.

Ez nem a szabadság korlátozásáról szól, hanem a 14 év alatti lányok szabadságának védelméről

– jelentette ki Yannick Shetty, az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) parlamenti frakcióvezetője. Szerinte a fejkendő nem egyszerű ruhadarab, hanem – különösen kiskorúak esetében – egy olyan eszköz, amely a lányokat a férfitekintet elől akarja elrejteni, ezzel túl korán tulajdonít nekik női szerepet.

Christoph Wiederkehr oktatási, tudományos és kutatási miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több fiatal lányra nehezedik nyomás a családjuk vagy velük egykorú fiúk részéről, akik vallási okokra hivatkozva írják elő számukra az öltözködési normákat.

A Zöldek parlamenti frakcióvezetője, Sigrid Maurer elismerte, hogy ilyen esetek előfordulnak, ugyanakkor szerinte a problémát nem általános tilalommal, hanem iskolai szintem működő, interdiszciplináris szakmai csoportok útján – köztük a muszlim közösség képviselőivel – kell kezelni, amelyek a „kulturális feszültségek” kialakulása során időben be tudnak avatkozni.

(MTI)

Nyitókép: Wakil KOHSAR / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
anna bolena
2025. december 11. 21:52
Na, mit szólna ehhez II. József a nagy felvilágosult sokmindentbetiltó? Milyen jó kis problémákat fabrikáltak maguknak a sógorék. Túl jó dolguk volt a labancainak.
Válasz erre
0
0
optimista-2
•••
2025. december 11. 21:49 Szerkesztve
De hát megvan a megoldás ! Lehet fejkendőt hordani, de csak szivárvány színűt. Kecske is, káposzta is ...
Válasz erre
1
0
canadian-deplorable
2025. december 11. 21:47
Néhány év múlva már azért kell harcolni, hogy az osztrák lányoknak ne legyen kötelező.
Válasz erre
1
0
123321
2025. december 11. 21:11
arra a kis időre minek?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!