Újabb fejkendőtilalom Ausztriában: alkotmányos vitába torkollhat a döntés

Az osztrák parlament alsóháza csütörtökön elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a muszlim fejkendő viselését az iskolákban a 14 év alatti lányok számára.

A döntést továbbra is bizonytalanság övezi, mivel az osztrák alkotmánybíróság 2020-ban már megsemmisített egy hasonló, a tíz év alattiakra vonatkozó tilalmat, arra hivatkozva, hogy a szabályozás hátrányosan érinti a muszlim tanulókat, és összeegyeztethetetlen az állam vallási semlegességével.