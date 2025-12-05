„Ám mégis vannak örök igazságok. A gyakorta változó politikai berendezkedések, társadalmi hangsúlyok mellett egy változatlan iránymutató. Éppen azért, mert ezt nem ember alkotta. A fenti idézet is azt bizonyítja, hogy az életünk kétesélyes. Vagy-vagy. Van jó oldal és rossz. Választani kell. Amikor nem elég a kicsit ilyen, kicsit olyan; a nem is tudom, mi legyen… Beszédetek legyen igen igen és nem nem. »Ami ezenfelül van, a gonosztól való.« A langyosat ugyanis kiköpi az Úr. Úgyis mondhatjuk, alapvető kérdésekben nincsen kompromisszum.

Mi, konzervatív jobboldali magyarok úgy látjuk, most két tábor van. Az egyik lényegében véve építeni akar, a másik pedig elsősorban rombolni.