Megint elszakadt a cérna Vályi Istvánnál: újra Orbán Viktort pécézte ki magának
Nem elégedett a légi közlekedéssel az újságíró.
Birtokunkban vannak az információk. Szavak, tettek, mulasztások. Nem vakon kell döntenünk. Üdvösségről és földi hatalomról sem.
„Ám mégis vannak örök igazságok. A gyakorta változó politikai berendezkedések, társadalmi hangsúlyok mellett egy változatlan iránymutató. Éppen azért, mert ezt nem ember alkotta. A fenti idézet is azt bizonyítja, hogy az életünk kétesélyes. Vagy-vagy. Van jó oldal és rossz. Választani kell. Amikor nem elég a kicsit ilyen, kicsit olyan; a nem is tudom, mi legyen… Beszédetek legyen igen igen és nem nem. »Ami ezenfelül van, a gonosztól való.« A langyosat ugyanis kiköpi az Úr. Úgyis mondhatjuk, alapvető kérdésekben nincsen kompromisszum.
Mi, konzervatív jobboldali magyarok úgy látjuk, most két tábor van. Az egyik lényegében véve építeni akar, a másik pedig elsősorban rombolni.
Ilyenkor nincs egyrészt meg másrészt. Igazság van és hazugság. Jó és rossz. Nem lehet középre állni, ahogy egy focimeccsen sem. Vagy az egyik csapatban játszik valaki, vagy a másikban.
A legfontosabb kérdésekről megismertük az igazságot. Jézus elmondta nekünk. Tudjuk, ki és miért teremtette a világot, mi ebben az ember szerepe és mi a személyes életünk célja. Kétezer esztendeje már nem lehet arra hivatkozni, hogy nem tudjuk, nem értjük a feladatot.
Üdvösségről és földi hatalomról sem.”
