„Javarészt egyetértve Török Gábor értékelésével (max vele öregedek majd rosszul), annyi kiegészítésem van, hogy ennyire gyenge lábakon álló cikket is ritkán látni. A Bloomberg újságírója (a 24 tolmácsolása szerint) beszélt egyrészt »a miniszterelnök gondolkozását jól ismerő forrással«, másrészt »a Tisza Párt vezetésének gondolkodását jól ismerő forrással«. Itt az se világos, hogy ez két külön »gondolkodásismerő« forrás-e, avagy egyetlen ember egyesíti magában a két gondolkodás ismeretét ...

... de tényleg a rohadt életbe már, azért ez tényleg a hasra ütés csimborasszójába ojtott tipszmikszölés, akár így lesz végül, akár nem, de állítólag már a forint is azért esik, mert elővezette ezt az elméletet VALAKI, akiről még azt se merik írni, hogy magát Orbánt ismeri, hanem hogy hát a »gondolkodását« (illetve az eredetiben látok egy »according to a person familiar with the situation who asked not to be identified«, tehát a »helyzetet« ismerő, saját kérésére névtelen illetőt). Aki simán lehet valamelyik hírleveles ellenzéki hírkommentátor is.