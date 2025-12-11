A Magyar Szövetség elnöke a Beneš-dekrétumok ügyéről: az új jogszabály súlyosan sérti a szólásszabadságot (VIDEÓ)

Csalódnunk kellett, mert a szlovák kormánypárti képviselők a mai naptól bűncselekménnyé nyilvánítják azt, ha valaki meg meri kérdőjelezni, adott esetben véleménye van az 1945 utáni helyzetről.”

Felhívta a figyelmet arra, hogy innentől, ha valaki

történészként konferenciát szervez,

rendezőként dokumentumfilmet forgat,

sértettként a saját, egykor elkobzott vagyonáért küzd vagy

politikusként mindezek mellett kiáll,

az akár hatéves szabadságvesztésre is számíthat a szlovák államtól.

Gubík arra is kitért, hogy pártja nem ezeket a cselekedeteket, hanem „a Szlovák Földalap praktikáit tartja” bűncselekménynek.