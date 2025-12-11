Ft
Beneš-dekrétumok magyar szövetség Felvidék Gubík László szavazás Szlovákia

A Magyar Szövetség elnöke a Beneš-dekrétumok ügyéről: az új jogszabály súlyosan sérti a szólásszabadságot (VIDEÓ)

2025. december 11. 22:49

Elkeseredett üzenetet küldött Gubík László Pozsonyból.

2025. december 11. 22:49
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szlovák parlament végül csütörtökön megszavazta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely büntethetővé teszi a Beneš-dekrétumok „tagadását”. Ezzel kapcsolatban Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke tett közzé egy lesújtó videóüzenetet.

Csalódnunk kellett, mert a szlovák kormánypárti képviselők a mai naptól bűncselekménnyé nyilvánítják azt, ha valaki meg meri kérdőjelezni, adott esetben véleménye van az 1945 utáni helyzetről.”

Felhívta a figyelmet arra, hogy innentől, ha valaki

  • történészként konferenciát szervez,
  • rendezőként dokumentumfilmet forgat,
  • sértettként a saját, egykor elkobzott vagyonáért küzd vagy
  • politikusként mindezek mellett kiáll,

az akár hatéves szabadságvesztésre is számíthat a szlovák államtól.

Gubík arra is kitért, hogy pártja nem ezeket a cselekedeteket, hanem „a Szlovák Földalap praktikáit tartja” bűncselekménynek.

Támogatjuk és szükségesnek érezzük az elnöki vétót ebben a kérdésben”

– tette hozzá a pártelnök, akinek üzenetét itt tekinthetik meg:

***

Fotó: Facebook

Összesen 4 komment

Vasalo
•••
2025. december 12. 00:05 Szerkesztve
Gubik elöbb gondolkodhatott volna, mielött ilyen csapdába csalták barátai a PS-böl. Primitivizmus felsöfokon.!!!! 💩💩💩 Ugyanaz mint Orbán elsö bajuszos külügyminisztere, aki a dupla állampolgársági törvényt Pozsonyban harangozta be és igy idöt meg lehetöséget adott az akkori Ficonak és kormányának , hogy ellentörvényt fogadjanak el. Ha két hétig be fogta volna a száját, akkor ez soha nem történt volna meg. Most ugyanigy lett ez a törvény is kiprovokálva a Sorosszeméttöl. (PS) , és pontosan azért, hogy ujra a magyaroknak okozzanak kárt. Ezt Gubiknak látnia kellett volna és nem leülni ilyen mocsokkal tárgyalgatni.
Válasz erre
0
0
h040183
2025. december 11. 22:59
Hú, LYogállamot szimatolok, vegyük fel az EU-ba! Ja, nem... De tuti, hogy szövetségeseink! Ja, az se... Ideig - óráig elleszünk Ficoval, de ahogy lekerül a porondról, ugyanúgy fognak ránk vicsorogni, mint az elmúlt 25 évben... 105 évben... Basszus, mit is táláltak ki, hány éves "nemzet"?
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. december 11. 22:58
"Robert Fico a barátom." - Orbán Viktor
Válasz erre
0
0
