A Magyar Szövetség elnöke a Beneš-dekrétumok ügyéről: az új jogszabály súlyosan sérti a szólásszabadságot (VIDEÓ)

Elfogadták a botrányos törvényt: büntethető lesz a Beneš-dekrétumok „tagadása” Szlovákiában
Tettlegességig fajult a parlamenti vita.
Elkeseredett üzenetet küldött Gubík László Pozsonyból.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szlovák parlament végül csütörtökön megszavazta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely büntethetővé teszi a Beneš-dekrétumok „tagadását”. Ezzel kapcsolatban Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke tett közzé egy lesújtó videóüzenetet.
Tettlegesség, füttykoncert, fojtogatás, '90-es éveket idéző hangulat”
– festette le röviden a szavazáskor a szlovák törvényhozásban uralkodó légkört a felvidéki magyar politikus, hozzátéve:
Csalódnunk kellett, mert a szlovák kormánypárti képviselők a mai naptól bűncselekménnyé nyilvánítják azt, ha valaki meg meri kérdőjelezni, adott esetben véleménye van az 1945 utáni helyzetről.”
Felhívta a figyelmet arra, hogy innentől, ha valaki
az akár hatéves szabadságvesztésre is számíthat a szlovák államtól.
Gubík arra is kitért, hogy pártja nem ezeket a cselekedeteket, hanem „a Szlovák Földalap praktikáit tartja” bűncselekménynek.
Támogatjuk és szükségesnek érezzük az elnöki vétót ebben a kérdésben”
– tette hozzá a pártelnök, akinek üzenetét itt tekinthetik meg:
A lapunknak nyilatkozó Gubík László szerint ma előbb meglopnak egy örököst, aztán börtönt helyeznek kilátásba, ha ezt szóvá meri tenni.
Fotó: Facebook