A jog mögé bújva

„Az alapul szolgáló megoldás azonban kevéssé elegáns: mivel több tagállam tiltakozása miatt a döntést szankcióként nem tudták meghozni, jogi csűrcsavarral olyan hivatkozási alapot kerestek, amelyhez elegendő a minősített többség, s így a kisebbségi vélemények figyelmen kívül hagyhatóak.

Von der Leyen elnök, a Bizottság vezetője Dan Jörgensennel, az energetikáért felelős biztossal közösen, nagy csinnadrattával jelentette be szerdán, hogy »Európa belépett az Oroszországtól való teljes energetikai függetlenség korába, a REPowerEU működik«, s hogy »elzárjuk az orosz gázcsapot.«