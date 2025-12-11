Ft
12. 11.
csütörtök
A jog mögé bújva

2025. december 11. 20:59

Az elmúlt héten Brüsszelben döntés született arról, hogy az Európai Unió teljes mértékben és véglegesen leválik az orosz földgázról.

2025. december 11. 20:59
Mernyei Ákos Péter
Mernyei Ákos Péter
Ludovika

„Az alapul szolgáló megoldás azonban kevéssé elegáns: mivel több tagállam tiltakozása miatt a döntést szankcióként nem tudták meghozni, jogi csűrcsavarral olyan hivatkozási alapot kerestek, amelyhez elegendő a minősített többség, s így a kisebbségi vélemények figyelmen kívül hagyhatóak.

Von der Leyen elnök, a Bizottság vezetője Dan Jörgensennel, az energetikáért felelős biztossal közösen, nagy csinnadrattával jelentette be szerdán, hogy »Európa belépett az Oroszországtól való teljes energetikai függetlenség korába, a REPowerEU működik«, s hogy »elzárjuk az orosz gázcsapot.«

Régi terv áll a diadalittas kijelentések mögött: a nemzetközi jogot sértő orosz agressziót követően, már 2022 májusában a Bizottság bemutatta az ún. »REPowerEU tervet«, majd három évre rá, idén májusban a »REPower EU Roadmap«-et, amelyek célja az orosz energiahordozóktól való teljes függetlenség elérése. 

A koncepció mögött egy szankciós szándék áll: nevezetesen, hogy az EU tagállamai ne vásároljanak energiahordozókat Oroszországtól, s ezzel csökkentsék annak háborús finanszírozási képességét. Több tagállam, így Magyarország és Szlovákia, amelyek nagymértékben függenek azonban az orosz földgáztól (és kőolajtól), saját ellátásbiztonságukra hivatkozva a kezdetektől ellenezték a teljes tilalmat.

Érvelésük szerint minden tagállam csináljon azt e tárgykörben, amit akar, de mivel ezek az országok számottevő saját kitermelési potenciállal maguk nem rendelkeznek, s az Oroszországból érkező import a legkedvezőbb árú számukra, létkérdés, hogy pragmatikusan járnak el és továbbra is megvásárolhassák ezeket az energiahordozókat.”

