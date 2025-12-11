Tuskék megint nem bírnak magukkal: Orbánban találták meg a bűnbakot

Visszavágott Magyar Péternek a megfenyegetett egykori lengyel miniszter-helyettes: várja a tárgyalóterembe a Tisza-vezért
„A magyarokat nem fogják megtéveszteni a globalisták hazugságai, manipulációja és zsarolása” – jelentette ki Marcin Romanowski.
Varsó szerint Budapest közelebb áll Moszkvához, mint Brüsszelhez.
Éles bírálattal illette a magyar kormányt Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter, aki a Reutersnek nyilatkozva azt mondta: Orbán Viktor kormánya ma közelebb áll Moszkvához, mint az Európai Unióhoz. A kijelentés újabb mélypontot jelent a két ország korábban szoros, de a Tusk-rezsim alatt fokozatosan megromló viszonyában.
Zurek frusztrációját elsősorban az váltotta ki, hogy Magyarország menedéket biztosít két volt lengyel kormánytisztviselőnek:
akiket Varsó szervezett bűnözés és közpénzekkel való visszaélés vádjával szeretett volna eljárás alá vonni. Mindkét politikus azt állítja:
a Tusk-kormány alatt nem számíthatnak tisztességes eljárásra.
Varsó, amely hiába a Nyugat egyik leghangosabb szószólója Ukrajna ügyében, ma már csak azért küzd, hogy egyáltalán részt vehessen a tárgyalásokon.
A lengyel miniszter szerint Budapest lépései aláássák az európai elfogatóparancs jogi intézményét, mivel az EU-tagállamok kölcsönösen elismerik egymás igazságszolgáltatását. Zurek közölte: ha Ziobro ellen megszületik az elfogatóparancs, Magyarország köteles lenne együttműködni.
A feszültséget tovább fokozza, hogy Orbán Viktor többször találkozott Vlagyimir Putyinnal, miközben – Zurek szerint – Budapest blokkolt bizonyos EU-forrásokat Lengyelország számára amiatt, hogy Varsó erőteljesen támogatja Ukrajnát az orosz invázióval szemben.
A nyomozás hátterében a lengyel belpolitikát felkavaró, úgynevezett Igazságügyi Alap-ügy áll.
Az igazságügyi miniszter úgy fogalmazott:
Orbán „belülről akarja felrobbantani az EU-t”, oroszbarát politikája pedig elfogadhatatlan az európai polgárok többsége számára.
A magyar kormányfő ezzel szemben korábban
Orbán Viktorral is újra találkozhat az orosz elnök.
A magyar kormány szerint az Oroszország elleni szankciók károsak Európára nézve, nem érik el az Európai Unió vezetői által hangoztatott célokat és csak a tagországok gazdaságának ártanak.
Varsó azt is kilátásba helyezte, hogy európai fórumokon is napirendre tűzi Magyarország lépéseit, ha Budapest továbbra is megtagadja az együttműködést az európai elfogatóparancs ügyében. Ahogy arról korábban a Mandiner beszámolt, a lengyel kormány nem először fenyegetőzik az ügy kapcsán.
Radosław Sikorski szerint Magyarországot lojalitás kötelezi.
