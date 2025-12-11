Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marcin Romanowski Lengyelország Magyarország Zbigniew Ziobro Oroszország Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Európai Unió

Tuskék megint nem bírnak magukkal: Orbánban találták meg a bűnbakot

2025. december 11. 20:20

Varsó szerint Budapest közelebb áll Moszkvához, mint Brüsszelhez.

2025. december 11. 20:20
Éles bírálattal illette a magyar kormányt Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter, aki a Reutersnek nyilatkozva azt mondta: Orbán Viktor kormánya ma közelebb áll Moszkvához, mint az Európai Unióhoz. A kijelentés újabb mélypontot jelent a két ország korábban szoros, de a Tusk-rezsim alatt fokozatosan megromló viszonyában.

Zurek frusztrációját elsősorban az váltotta ki, hogy Magyarország menedéket biztosít két volt lengyel kormánytisztviselőnek:

akiket Varsó szervezett bűnözés és közpénzekkel való visszaélés vádjával szeretett volna eljárás alá vonni. Mindkét politikus azt állítja:

a Tusk-kormány alatt nem számíthatnak tisztességes eljárásra.

A lengyel miniszter szerint Budapest lépései aláássák az európai elfogatóparancs jogi intézményét, mivel az EU-tagállamok kölcsönösen elismerik egymás igazságszolgáltatását. Zurek közölte: ha Ziobro ellen megszületik az elfogatóparancs, Magyarország köteles lenne együttműködni.

A feszültséget tovább fokozza, hogy Orbán Viktor többször találkozott Vlagyimir Putyinnal, miközben – Zurek szerint – Budapest blokkolt bizonyos EU-forrásokat Lengyelország számára amiatt, hogy Varsó erőteljesen támogatja Ukrajnát az orosz invázióval szemben.

Az igazságügyi miniszter úgy fogalmazott:

Orbán „belülről akarja felrobbantani az EU-t”, oroszbarát politikája pedig elfogadhatatlan az európai polgárok többsége számára.

A magyar kormányfő ezzel szemben korábban

  • visszautasította a vádakat,
  • provokációnak minősítette a lengyel kritikát és
  • kitart amellett, hogy Moszkvával fenntartott kapcsolatai Magyarország nemzeti érdekeit szolgálják.

A magyar kormány szerint az Oroszország elleni szankciók károsak Európára nézve, nem érik el az Európai Unió vezetői által hangoztatott célokat és csak a tagországok gazdaságának ártanak.

Varsó azt is kilátásba helyezte, hogy európai fórumokon is napirendre tűzi Magyarország lépéseit, ha Budapest továbbra is megtagadja az együttműködést az európai elfogatóparancs ügyében. Ahogy arról korábban a Mandiner beszámolt, a lengyel kormány nem először fenyegetőzik az ügy kapcsán.

***

Fotó: Sergei GAPON / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2025. december 11. 22:19
Szopjad csak brüsszelt...szopjad. Majd felakasztanak...
Válasz erre
0
0
NeMá
2025. december 11. 22:11
Nagyon helyes! Ettől a Brüszeltől minél messzebb annál jobb!
Válasz erre
0
0
kukasmacska
2025. december 11. 22:06
A lincselő olasz antifát is azért nem adják ki nekünk, mert "nem számíthat tisztességes eljárásra". 1-1 Lengyelország pedig annyi pénzt költ Ukrajnára, amennyit csak akar, nem tartozik ránk.
Válasz erre
3
0
haxima
2025. december 11. 22:05
Van az az alkoholista, buta csávó aki belerúg a nőjébe hármat, aztán orditja neki, hogy mé nem szerecc? Aztán elmegy a kocsmába és elpofázza mindenkinek, hogy nem szereti a nője, meg egy ribanc. Na, kb. ilyen Brüsszel. Mér nem szerecc minket geci? Csak leszarjuk, hogy mit gondoltok, elvesszük a pénzeteket, és amúgy is leszarjuk, hogy mi van veletek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!