Tuskék megint nem bírnak magukkal: Orbánban találták meg a bűnbakot

A lengyel miniszter szerint Budapest lépései aláássák az európai elfogatóparancs jogi intézményét, mivel az EU-tagállamok kölcsönösen elismerik egymás igazságszolgáltatását. Zurek közölte: ha Ziobro ellen megszületik az elfogatóparancs, Magyarország köteles lenne együttműködni.

A feszültséget tovább fokozza, hogy Orbán Viktor többször találkozott Vlagyimir Putyinnal, miközben – Zurek szerint – Budapest blokkolt bizonyos EU-forrásokat Lengyelország számára amiatt, hogy Varsó erőteljesen támogatja Ukrajnát az orosz invázióval szemben.