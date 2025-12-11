Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza alapjogokért központ magyar péter szánthó miklós tarr zoltán

Tarr Zoltán megpróbált belekötni Szánthó Miklósba, de fordítva sült el a dolog

2025. december 11. 18:46

Rövid csörte alakult ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Tarr Zoltán Tisza-alelnök között a Facebookon.

2025. december 11. 18:46
null

Szánthó a posztájában olyan képet közölt, amelyen egy aranyvécé-installáció fölé tartja jelképesen a Tisza megszorító csomagját. 

Tarr Zoltán megszólítva érezhette magát, mert kommentben ezzel reagált: „Szánthó úr aranywc-t használ. Nyilván van miből”. Szánthó Miklós sem maradt adós a válasszal: azt javasolta, Tarr 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

az ukrán aranybudi ügyét beszélje meg „Zelenszkij nagy barátjával, Herr Weberrel”.

 Hozzátette azt is: „az elnökének”, vagyis Magyar Péternek „biztos megvan a száma”.

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2025. december 11. 19:22
"Már csak 123 nap és vége az aranywc-k korának" Mégsem veszítette el teljesen a kapcsolatát a valósággal ez a hülye? Érzi a vesztüket?
Válasz erre
2
0
totumfaktum-2
2025. december 11. 19:11
Ez a Tarr ostoba, és a magyar helyesírása is elégtelen. Tele van a Tisza nevű izé ilyen színvonaltalan emberekkel.
Válasz erre
4
0
augustus2-0
2025. december 11. 19:09
Ha emlékezetem nem csal, az oviban csináltunk ilyeneket utojára. Kár ideszemlézni, szégyen ez mindkettőre.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. december 11. 19:06
Ezek a szájszagúak a milliárdokkal lelépő SZDSz vezéreknél jártak már?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!