Tisza-csomag: amit kegyesen adnak, azt végül el is veszik

Óriási Tisza-megszorítás készül: vége lehet a KATA-nak, borul a fél ország! (VIDEÓ)
Sok ezer vállalkozó menne csődbe.
Az Induló mikrovállalkozások tételes adója papíron remekül hangzik, de mivel minden más opciót kivégez a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag. Így végül ez is csak egy hamvában holt ötlet marad, mert az így járó kedvezmény el is veszik.
Kiszivárgott a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag, a több mint 600 oldalas tervezetet a Mandiner több részes sorozatban mutatja be a részletesen. Ebben a cikkünkben arra térünk ki, hogy milyen hatásokkal járna az Induló mikrovállalkozások tételes adója, az IMTA. A papíron jól mutató, kegyes támogatást később kamatostul el is veszik a tervezet szerint.
Mint a tervezetben fogalmaznak, az ötlethez nemzetközi tapasztalatokból merítettek, célja az adónak az lenne, hogy az első, legkritikusabb években a szereplők minimális adminisztrációval és mérsékelt közteherrel működhessenek.
Ez papírok üdvözlendő is, ám felmerül néhány kérdés. Például az, hogy rögtön a 3. évtől át kellene térni a hagyományos adózási formák valamelyikére, azaz átalányadózásra, vagy tételes költségelszámolásra.
Ezek pedig már rögtön brutális terheket vonnak maguk után, mivel a kiszivárgott tervezet szerint minden más, kedvezményes adózási formát, például a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) is.
Az első két évben tehát havonta,
A harmadik évtől viszont már nemcsak az átalányadót, de jövedelmük után a 12 százalékos köztehercsomag mellett a progresszív személyi jövedelemadó is érvényesül.
A tervezetben példát is írnak: 6 millió forintos bevétel és 40 százalékos költséghányad mellett az adóalap 3,6 millió forint, ezután az SZJA-kötelezettség 540 ezer forint, a köztehercsomag pedig 360 ezer forint, azaz összesen évente 900 ezer forint az adóteher.
Azaz harmadik évtől közel duplájára emelkedne a kisadózó mikrovállalkozás adóterhe.
Ha maradhatnának a KATA kötelékében, akkor az első öt évben mintegy félmillió forinttal kellene kevesebb adót befizetniük, függetlenül az IMTA-tól.
Tehát amit kegyesen a tervezet ad az induló kisvállalkozásoknak, azt a másik kezével jó nagyot markolva el is veszi.
Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt, pontosabban megszorítást céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.
Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.
A dokumentum készítői szerint ők ezzel támogatni szeretnék azokat, akik vállalkozni kezdenek, de még alacsony bevételük van. Rövid távon ez működhet is, de a harmadik évtől sokan inkább úgy dönthetnek ezen adó bevezetése után – már amennyiben a Tisza kormányra kerül –, hogy inkább felhagynak a vállalkozásukkal.
Esetleg visszaélve a lehetőséggel, megszüntetik vállalkozásukat és kis kivárás után újat indítanak.
Addig pedig akár feketén is dolgozhatnak tovább...
Ez egyébként már az IMTA kitalálóinak is eszébe juthatott, mert külön kiemelték, hogy szigorú szankciókkal kell majd büntetni a jogosulatlanul igénybe vett IMTA-t használókat.
