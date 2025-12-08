Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
induló mikrovállalkozás konvergenciaprogram tervezet

Tisza-csomag: amit kegyesen adnak, azt végül el is veszik

2025. december 08. 15:33

Az Induló mikrovállalkozások tételes adója papíron remekül hangzik, de mivel minden más opciót kivégez a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag. Így végül ez is csak egy hamvában holt ötlet marad, mert az így járó kedvezmény el is veszik.

2025. december 08. 15:33
null
Ferentzi András

Kiszivárgott a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag, a több mint 600 oldalas tervezetet a Mandiner több részes sorozatban mutatja be a részletesen. Ebben a cikkünkben arra térünk ki, hogy milyen hatásokkal járna az Induló mikrovállalkozások tételes adója, az IMTA. A papíron jól mutató, kegyes támogatást később kamatostul el is veszik a tervezet szerint. 

Az IMTA a tervezetben: amit adnak, azt később el is veszik
Az IMTA a tervezetben: amit adnak, azt később el is veszik

Amit kegyesen adnak, azt el is veszik

Mint a tervezetben fogalmaznak, az ötlethez nemzetközi tapasztalatokból merítettek, célja az adónak az lenne, hogy az első, legkritikusabb években a szereplők minimális adminisztrációval és mérsékelt közteherrel működhessenek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Ez papírok üdvözlendő is, ám felmerül néhány kérdés. Például az, hogy rögtön a 3. évtől át kellene térni a hagyományos adózási formák valamelyikére, azaz átalányadózásra, vagy tételes költségelszámolásra. 

Ezek pedig már rögtön brutális terheket vonnak maguk után, mivel a kiszivárgott tervezet szerint minden más, kedvezményes adózási formát, például a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) is. 

Az első két évben tehát havonta, 

  • egy fő után nagyjából 30-35 ezer forintnyi adót kellene fizetni, igaz, 
  • a bevételük nem lehet magasabb évi 18 millió forintnál és bizonyos tevékenységek – ezt nem részletezik, melyek – után nem lehetne igénybe venni. 

A harmadik évtől viszont már nemcsak az átalányadót, de jövedelmük után a 12 százalékos köztehercsomag mellett a progresszív személyi jövedelemadó is érvényesül. 

Furcsa támogatás

A tervezetben példát is írnak: 6 millió forintos bevétel és 40 százalékos költséghányad mellett az adóalap 3,6 millió forint, ezután az SZJA-kötelezettség 540 ezer forint, a köztehercsomag pedig 360 ezer forint, azaz összesen évente 900 ezer forint az adóteher. 

Azaz harmadik évtől közel duplájára emelkedne a kisadózó mikrovállalkozás adóterhe. 

Ha maradhatnának a KATA kötelékében, akkor az első öt évben mintegy félmillió forinttal kellene kevesebb adót befizetniük, függetlenül az IMTA-tól.

Tehát amit kegyesen a tervezet ad az induló kisvállalkozásoknak, azt a másik kezével jó nagyot markolva el is veszi. 

Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt, pontosabban megszorítást céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.

Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.

A dokumentum készítői szerint ők ezzel támogatni szeretnék azokat, akik vállalkozni kezdenek, de még alacsony bevételük van. Rövid távon ez működhet is, de a harmadik évtől sokan inkább úgy dönthetnek ezen adó bevezetése után – már amennyiben a Tisza kormányra kerül –, hogy inkább felhagynak a vállalkozásukkal. 

Esetleg visszaélve a lehetőséggel, megszüntetik vállalkozásukat és kis kivárás után újat indítanak. 

Addig pedig akár feketén is dolgozhatnak tovább...

Ez egyébként már az IMTA kitalálóinak is eszébe juthatott, mert külön kiemelték, hogy szigorú szankciókkal kell majd büntetni a jogosulatlanul igénybe vett IMTA-t használókat. 

Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Kapcsolódó cikkek a A Tisza Párt megszorító csomagja aktában.

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!