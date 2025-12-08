Tisza-csomag: amit kegyesen adnak, azt végül el is veszik

Kiszivárgott a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag, a több mint 600 oldalas tervezetet a Mandiner több részes sorozatban mutatja be a részletesen. Ebben a cikkünkben arra térünk ki, hogy milyen hatásokkal járna az Induló mikrovállalkozások tételes adója, az IMTA. A papíron jól mutató, kegyes támogatást később kamatostul el is veszik a tervezet szerint.

Az IMTA a tervezetben: amit adnak, azt később el is veszik

Amit kegyesen adnak, azt el is veszik

Mint a tervezetben fogalmaznak, az ötlethez nemzetközi tapasztalatokból merítettek, célja az adónak az lenne, hogy az első, legkritikusabb években a szereplők minimális adminisztrációval és mérsékelt közteherrel működhessenek.