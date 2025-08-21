Elérte hazánkat a Lukas-ciklon: beborította az egész Kárpát-medencét (TÉRKÉP)

Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki augusztus 20-ra, ezekben a vármegyékben lehet legnagyobb a veszély
Intenzív csapadékra és jégesőre is számíthatunk.
Különösen a déli országrészben lehet esőre számítani.
Az egész Kárpát-medencét beborította a Lukas nevű ciklon – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebookon.
A meteorológiai oldal szerint több helyen szemerkél már az eső, de a csapadék mennyisége nem jelentős. Ennek oka, hogy a ciklon pályája kissé délebbre van, mint ahogy arra számítani lehetett.
A felhőzet azonban jóval lassabban szakadozhat fel a déli tájakon, ami miatt hidegebb is lehet.
Ha viszont előbújik a nap, akkor növekszik légköri instabilitás, ami növelheti a késő délutáni, esti heves zivatarok kialakulásának esélyét.
Nyitókép: Marius Bulling / AFP
