csapadék Kárpát-medence zivatar felhőzet

Elérte hazánkat a Lukas-ciklon: beborította az egész Kárpát-medencét (TÉRKÉP)

2025. augusztus 21. 14:37

Különösen a déli országrészben lehet esőre számítani.

2025. augusztus 21. 14:37
Vihar.

Az egész Kárpát-medencét beborította a Lukas nevű ciklon – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebookon.

A meteorológiai oldal szerint több helyen szemerkél már az eső, de a csapadék mennyisége nem jelentős. Ennek oka, hogy a ciklon pályája kissé délebbre van, mint ahogy arra számítani lehetett.

A felhőzet azonban jóval lassabban szakadozhat fel a déli tájakon, ami miatt hidegebb is lehet.

Ha viszont előbújik a nap, akkor növekszik légköri instabilitás, ami növelheti a késő délutáni, esti heves zivatarok kialakulásának esélyét.

Nyitókép: Marius Bulling / AFP

***

 

Dixtroy
2025. augusztus 21. 15:10
Nem baj, Lukács kicsit lejjebb csavarja a hőmérőt.
Obsitos Technikus
•••
2025. augusztus 21. 14:47 Szerkesztve
Látod Huttinger, kicsit türelmesebb vagy, ciklon lehetett volna belőled. Lukas senka.
