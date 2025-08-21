Ft
Román Labdarúgó-szövetség eljárás Székelyföld FK Csíkszereda

„Nem létezik Székelyföld” – fegyelmi eljárás indult az FK Csíkszereda ellen a székely jelképek miatt

2025. augusztus 21. 13:53

A Román Labdarúgó-szövetség főtitikára szerint a Székelyföld feliratú pólót viselő gyerekek politikai üzenetet közvetytettek.

2025. augusztus 21. 13:53
null

Az FK Csíkszeredát fegyelmi eljárás alá vonta a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) a Szuperligában újonc klub legutóbbi hazai mérkőzésén történtek miatt. Az eljárás oka, hogy az Universitatea Craiova elleni találkozón a csapatokat pályára kísérő gyerekek 

égszínkék pólót viseltek, amelyen a Székelyföld felirat és a székelység szimbólumai, a nap és a hold szerepeltek.

A FRF főtitkára, Radu Visan közlése szerint ezek a pólók politikai üzenetet hirdettek

– számolt be róla a maszol.ro.

A fegyelmi eljárás közvetlen előzménye az a sajtóbotrány, amelyet román nyelvű médiumok indítottak el a mérkőzés után. A híroldalak élesen bírálták az újonc klubot, mert a kezdés előtt a csapatokat kísérő gyerekek pólói, valamint a lelátón megjelenő zászlók politikai jellegű üzenetet sugalltak. A román állam hivatalos álláspontja szerint 

nem létezik Székelyföld néven hivatalos közigazgatási egység, és ennek megfelelően hivatalos jelképe sem lehet”

– idézte a 2023-as külügyminisztériumi közleményt a sajtó.

Radu Visan hangsúlyozta, hogy a csapat magatartása a Fegyelmi Szabályzat 54. cikkelye alapján potenciálisan faji, etnikai vagy politikai diszkriminációt, illetve provokációt jelenthet. Az FRF szerint az ilyen jellegű üzenetek közvetítése a sportpályán elfogadhatatlan, ezért az FK Csíkszeredát pénzbírsággal vagy akár pályabezárással is sújthatják.

Nyitókép: Facebook/FK Csíkszereda

 

