Ezt látni kell: élő adásban történt óriási csalás a román kupa sorsolásán (VIDEÓ)

Óriási botrányt váltott ki a román labdarúgó-kupa sorsolása, miután a folyamatot élő adásban manipulálták – a csalásról felvétel is készült. A videón a jobb oldalon álló férfi előre megtervezett, tudatos lépésekkel választotta ki a kihúzott csapatot.

A TrollFoci bejegyzése szerint a férfi először megfogta a papírt, majd beletette a golyóba, felülre helyezte, látszólag összekeverte, és végül egyik kezéből a másikba átrakva pontosan azt a csapatot húzta ki, amelyet előre szánt. Az egész folyamat az élő közvetítésben zajlott, így a nézők közvetlenül szemtanúi lehettek az egyértelmű csalásnak.