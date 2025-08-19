Ft
sorsolás labdarúgás kupa csalás Románia

Ezt látni kell: élő adásban történt óriási csalás a román kupa sorsolásán (VIDEÓ)

2025. augusztus 19. 18:52

Videón a botrányos eset.

2025. augusztus 19. 18:52
Óriási botrányt váltott ki a román labdarúgó-kupa sorsolása, miután a folyamatot élő adásban manipulálták – a csalásról felvétel is készült. A videón a jobb oldalon álló férfi előre megtervezett, tudatos lépésekkel választotta ki a kihúzott csapatot.

A TrollFoci bejegyzése szerint a férfi először megfogta a papírt, majd beletette a golyóba, felülre helyezte, látszólag összekeverte, és végül egyik kezéből a másikba átrakva pontosan azt a csapatot húzta ki, amelyet előre szánt. Az egész folyamat az élő közvetítésben zajlott, így a nézők közvetlenül szemtanúi lehettek az egyértelmű csalásnak.

Nyitókép: Képernyőkép/TrollFoci

Összesen 29 komment

indaniso
2025. augusztus 19. 20:57
Vajon miért nem lepődöm meg?
Válasz erre
0
0
elmedoki
2025. augusztus 19. 20:47
Itt a piros, hol a piros!? Élő adásban a képzés, csak egy pötit lassabban.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 19. 20:26
Olájok...
Válasz erre
0
0
titi77
2025. augusztus 19. 20:15
még annyi eszük sincs mint egy befőttesüveg lepkének. 100 éves trükk: a kiválasztott golyót a "sorsolás" elött berakom a fagyasztóba. egyszerűen semmihez sem értenek a köpönyeg forgatáson kívül, épp mint a poloska.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!