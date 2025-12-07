Újabb botrány Székelyföldön: futballhuligánok tépték le a magyar lobogót (VIDEÓ)

Nem ez az első alkalom, hogy zászlókat tépnek le Hargita megyében. Néhány hete a Kolozsvári Universitatea vendégszurkolói hasonló akciót hajtottak végre, amikor a Csíkszeredából való távozás közben

székely és magyar zászlókat rongáltak meg.

Az akkori felvételek alapján büntetőeljárás indult.

A rendőrség most is nyomoz: