Újabb botrány Székelyföldön: futballhuligánok tépték le a magyar lobogót (VIDEÓ)

„Székelyföld nem létezik” – döbbenetes felvételen, ahogy a román ultrák leszaggatják a székely zászlókat (VIDEÓ)
Nem bírtak magukkal a Kolozsvári U szurkolói, miután csapatuk vereséget szenvedett az FK Csíkszeredától.
Futballmeccs közben rongálták meg a magyar zászlót Csíkszeredában – a jelenetet videóra vették és büszkén feltöltötték Facebookra.
Újabb incidens történt a székelyföldi futballpályákon:
szombat este az FC Argeș ultrái letépték a magyar zászlót Csíkszeredában, az FK Csíkszereda – FC Argeș mérkőzés alatt.
Az esetről videó is készült, amelyet azonnal feltöltöttek a Facebookra. A találkozó nem hozott örömöt a hazai szurkolóknak: a székelyföldi csapat gyenge formában játszott, gólt sem szerzett, míg a vendégek kétszer is betaláltak.
Nem ez az első alkalom, hogy zászlókat tépnek le Hargita megyében. Néhány hete a Kolozsvári Universitatea vendégszurkolói hasonló akciót hajtottak végre, amikor a Csíkszeredából való távozás közben
székely és magyar zászlókat rongáltak meg.
Az akkori felvételek alapján büntetőeljárás indult.
A rendőrség most is nyomoz:
rongálás, valamint közösség elleni uszítás és gyűlöletre való felbujtás gyanújával vizsgálják az ügyet.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a felvételek alapján azonosítják az elkövetőket. A hatóságok szerint a futballhuliganizmus és az etnikai szimbolumok elleni támadások egyre gyakoribbak, és minden esetet komolyan vesznek.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem bírtak magukkal a Kolozsvári U szurkolói, miután csapatuk vereséget szenvedett az FK Csíkszeredától.
Nyitókép: Alex Nicodim / AFP