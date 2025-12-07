Ft
12. 07.
vasárnap
székelyföldi FC Argeș incidens futballhuligán ultra zászló gyűlölet FK Csíkszereda

Újabb botrány Székelyföldön: futballhuligánok tépték le a magyar lobogót (VIDEÓ)

2025. december 07. 10:27

Futballmeccs közben rongálták meg a magyar zászlót Csíkszeredában – a jelenetet videóra vették és büszkén feltöltötték Facebookra.

2025. december 07. 10:27
null

Újabb incidens történt a székelyföldi futballpályákon: 

szombat este az FC Argeș ultrái letépték a magyar zászlót Csíkszeredában, az FK Csíkszereda – FC Argeș mérkőzés alatt. 

 

Az esetről videó is készült, amelyet azonnal feltöltöttek a Facebookra. A találkozó nem hozott örömöt a hazai szurkolóknak: a székelyföldi csapat gyenge formában játszott, gólt sem szerzett, míg a vendégek kétszer is betaláltak.

Nem ez az első alkalom, hogy zászlókat tépnek le Hargita megyében. Néhány hete a Kolozsvári Universitatea vendégszurkolói hasonló akciót hajtottak végre, amikor a Csíkszeredából való távozás közben 

székely és magyar zászlókat rongáltak meg. 

Az akkori felvételek alapján büntetőeljárás indult.

A rendőrség most is nyomoz: 

rongálás, valamint közösség elleni uszítás és gyűlöletre való felbujtás gyanújával vizsgálják az ügyet. 

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a felvételek alapján azonosítják az elkövetőket. A hatóságok szerint a futballhuliganizmus és az etnikai szimbolumok elleni támadások egyre gyakoribbak, és minden esetet komolyan vesznek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alex Nicodim / AFP

CsG76
2025. december 07. 13:12
Valamirevaló értelmes román ilyet nem csinál. Főleg nem Hargita megyében, annak is a közepén. Ezek a hegyeken túlról jött, becujkázott szemetek. Erdélyben élő román (tehát nem oláh) tiszteli a székelyeket, magyarokat és egyáltalán, nem szaggat le semmit.
Válasz erre
0
0
konzekvencia
2025. december 07. 13:11
@rugbista "Remélem, a Kerekes-leány ezeknek is mesél a barátságról és a helyes viselkedésről. " Jaj, hogy gondolhatsz ilyet ? Neki csak a Magyarság "nevelésére" van megbízása az uniótól. Ahogy ez már 100 éve megy.
Válasz erre
0
0
moliere-0
2025. december 07. 13:10
Valójában mi a román baja? Nem az, hogy elnyomjuk az erdélyi románokat, elvileg minden gondjuk megoldva. Mégis bajuk van. NYILVÁN AZ A BAJUK, HOGY A MAGYART NEM NÉZIK LE ANNYIRA, MINT ŐT. EZ AZ Ő ALAP VILÁGFÁJDALMUK: A FEJÜKBEN FÖLÖTTÜNK ÁLLNAK, DE A VALÓSÁGBAN MÁR A SZÉKELYFÖLD IS FÖLÖTTÜK ÁLL, AMIT LÁTNAK, LÁTHATNAK, HA ODAMENNEK. ÉS MÉG NEM JÖTTEK ÁT...
Válasz erre
0
0
moliere-0
2025. december 07. 13:07
A román egymagában egy nagyon jó ember. Őket ezzel verték meg, hogy bandába verődve cigányok. Ez van. Nem magyar tudás, ez immár összeurópai tudás. Nem minket utálnak mindenhol, hanem őket. Nem a magyar termékre nem merik ráírni, csak azt, hogy Made in EU...
Válasz erre
0
0
