Alattomos dezinformáció: így játszik a magyar–ukrán kapcsolatokkal Rácz András Kárpátalja bombázása után

A posztja nem tartalmazott nyílt vádakat, de módszere annál aljasabb. A Munkács közelében bekövetkezett tragikus események leírásával párhuzamosan finoman, de szándékosan belevitte a magyar-ukrán kapcsolatokat érintő összeesküvés-elméletének elemeit.

Azzal a burkolt utalással élt, hogy az „ukrán kémügy” keretében „magyar ügynökök” gyűjthettek információkat az orosz rakétatámadás végrehajtásához. Alább változtatás nélkül olvashatják a vonatkozó bekezdést:

„Nem mellesleg: ne feledjük, hogy az ukránok által kirobbantott kémbotrány Kijev szerint arról szólt, hogy állítólagos magyar ügynökök Kárpátalja légvédelméről is gyűjtöttek információkat. Anélkül, hogy ebben állást foglalnék, a mai támadás jól mutatja, hogy mi a tétje annak, hogy az oroszok mennyit tudnak Kárpátalja légvédelméről.”

Rácz gyanú és ellenségkép keltésére törekedett. Ez a szándékosan sejtető megfogalmazás arra utal, mintha magyar részről valamilyen együttműködés állna fenn Oroszországgal, miközben semmilyen bizonyítékkal nem alátámasztható állításokat tett.

Ez a módszer kifejezetten aljas, mert a felelősséget az olvasóra hárítja, miközben elülteti a káros narratíva magját. Rácz nem mondja ki egyenesen, de mindent elkövet annak érdekében, hogy a magyar szerveket gyanúba keverje egy orosz támadással kapcsolatban, amely magyarok lakta területen történt.