08. 21.
csütörtök
08. 21.
csütörtök
Háború Ukrajnában dezinformáció Ukrán kémbotrány Rácz András Kárpátalja

Alattomos dezinformáció: így játszik a magyar–ukrán kapcsolatokkal Rácz András Kárpátalja bombázása után

2025. augusztus 21. 14:42

Rácz András, az ukránbarát „elemző”, gyanúkeltő Facebook-posztjában burkoltan vádolta meg Magyarországot a kárpátaljai orosz támadás segítésével. Aljas módszerrel ássa alá a magyar–ukrán kapcsolatokat és az ország hírnevét.

2025. augusztus 21. 14:42
null
Rimóczi Norbert

Az augusztus 20-a éjjel Kárpátalja ellen (is) végrehajtott orosz rakéta és dróntámadás után már korán reggel dezinformációs kampányba kezdett az ukránok kedvenc magyarországi elemzője, Rácz András.

A katonai, geopolitikai, Oroszország elemző(?) Facebook-bejegyzésében aljas sejtetések formájában próbálja aláásni Magyarország nemzeti érdekeit és jó hírnevét. Rácz András, aki régóta ismert ukránbarát nézeteiről, posztjában nem véletlenül hangsúlyozott bizonyos részleteket, hogy az olvasóiban félelmeket és alaptalan gyanúkat ébresszen.

A posztja nem tartalmazott nyílt vádakat, de módszere annál aljasabb. A Munkács közelében bekövetkezett tragikus események leírásával párhuzamosan finoman, de szándékosan belevitte a magyar-ukrán kapcsolatokat érintő összeesküvés-elméletének elemeit.

Azzal a burkolt utalással élt, hogy az „ukrán kémügy” keretében „magyar ügynökök” gyűjthettek információkat az orosz rakétatámadás végrehajtásához. Alább változtatás nélkül olvashatják a vonatkozó bekezdést:

„Nem mellesleg: ne feledjük, hogy az ukránok által kirobbantott kémbotrány Kijev szerint arról szólt, hogy állítólagos magyar ügynökök Kárpátalja légvédelméről is gyűjtöttek információkat. Anélkül, hogy ebben állást foglalnék, a mai támadás jól mutatja, hogy mi a tétje annak, hogy az oroszok mennyit tudnak Kárpátalja légvédelméről.”

Rácz gyanú és ellenségkép keltésére törekedett. Ez a szándékosan sejtető megfogalmazás arra utal, mintha magyar részről valamilyen együttműködés állna fenn Oroszországgal, miközben semmilyen bizonyítékkal nem alátámasztható állításokat tett.

Ez a módszer kifejezetten aljas, mert a felelősséget az olvasóra hárítja, miközben elülteti a káros narratíva magját. Rácz nem mondja ki egyenesen, de mindent elkövet annak érdekében, hogy a magyar szerveket gyanúba keverje egy orosz támadással kapcsolatban, amely magyarok lakta területen történt.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a magyar kormány politikája a béke és a diplomáciai megoldások előmozdítása. Az ilyen kétértelmű és kártékony sejtetések nemcsak, hogy sértik a nemzeti önbecsülésünket, de aláássák az ország stabil nemzetközi pozícióját és az ukrán–magyar szomszédsági kapcsolatokat.

Rácz András szándékos rosszindulata elfogadhatatlan, és bár nem mond ki nyílt hazugságot, a célja ugyanaz: a megosztás és a gyűlölet keltése.

Nyitókép: Facebook

