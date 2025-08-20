Elképesztő trükkökkel verik át az embereket – az egész Tisza egy digitális szemfényvesztés? (VIDEÓ)

Így terjesztik a tiszás üzeneteket

A főszerkesztő arra is kitért, hogy akárcsak az állatvilágban, egy harc vagy konfliktus előtt az emberek esetében is jellemző az, hogy az egyik fél többnek mutatja magát, mint ami. „Ebben pedig a Tisza Párt egy teljesen új szintet képvisel”.

Magyar Péter Facebook-számai a kezdet óta nagyon gyanúsak, Szarvas példaként azt az országjárása során készült videót hozta, amely a közelmúltban a 10 milliós Magyarországon 30 milliós nézettséget ért el. De

az is érdekes tény, hogy Magyar oldalának aktivitása magasabb Bill Clintonénál, Friedrich Merz német kancellárénál vagy az angol királyi család hivatalos oldalánál.

Mi értelme álprofilokat üzemeltetni?

De a videóban külön figyelmet szenteltek a kiterjedt hálózat módszereinek is. Visszatértek Enikő és Krisztina Facebook-oldalaihoz. Ezek kapcsán elhangzott, hogy a profilokat 2024 novemberében hozták létre, és azóta aktív Tisza-szimpatizánsok.

Miután beállították a letöltött képeket profilképként, el kezdetek ismerősöket gyűjteni. Ezek egy része Tisza-szimpatizáns, másik részük „sima” felhasználó, míg a harmadik kör szintén álprofilok közül kerül ki. Az összeállításban arra is igyekeztek választ adni, hogy mi értelme álprofilokat működtetni, hiszen azok nem szavaznak.

Hangoztatták, a háttérben ennek van egy logiája: ha a Tisza vezető politikusa posztol bármit a közösségi oldalán, akkor ezek az álprofilok ott teremnek, és lájkolnak, kommentelnek, vagy mint Krisztina esetében látjuk, megosztják a tartalmat az ismerőseikkel.

Ezek az aktivitások mind-mind támogatják Magyar Péter videóinak, képeinek, üzeneteinek terjedését – hangsúlyozta Szarvas Szilveszter. Majd arról is beszélt, hogy

ezek a profilok belső fórumokon uszítják az eleve felheccelt tömeget,

és mivel nincs valós személyiségük, többet megengedhetnek maguknak.

Az említett Krisztina például napi szinten mocskolódik a saját profilján megengedhetetlen stílusban, és ezekkel is bátorítja a többi felheccelt embert az online agresszivitásra.

Ebből lesznek aztán azok az ügyek, amelyek kicsit sem a vicc kategóriájába tartoznak. Nemrég például egy nőt el is vitt a rendőrség, mert Orbán Viktor kivégzésére buzdított – mutatott rá a Megafon Központ főszerkesztője.

Csak úgy hemzsegnek az álprofilok a tiszás adminisztrátorok között

Emlékezetes, hogy az Index még júniusban arról írt, hogy a TISZA Párt egy a Harcosok Klubjához hasonló, közvetlenül a pártvezetés által irányított aktivista csoport toborzásába kezdett.

Az ebbe az „online közösségépítő csapatba” meghívottaktól azt kérték, mindenki hozzon létre két kamuprofilt is a saját Facebook-oldala mellé.

Ráadásul egy a lap birtokába került képernyőmentésből az is kiderült, hogy kifejezetten hangsúlyozták, aki szeretné, névtelenül is tudja Magyar Pétert támogatni a közösségi médiában. Ennek egyik módjaként azt javasolták, hogy egy csoport adminjaként működve könnyen anonim maradhat egy tiszás aktivista.

A Mandinernek sem kellett sokáig keresgélnie ahhoz, hogy megtaláljuk a liberális tömörülés kamuprofiljait. A több mint 200 ezer tagot számláló Talpra Magyarok! – Tisza Közössége csoport moderátorai között is számos álprofilt sikerült beazonosítanunk.

