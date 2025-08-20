Ft
08. 20.
szerda
online tér Tisza Párt álprofil kutatás Magyar Péter csatorna Megafon Központ

Elképesztő trükkökkel verik át az embereket – az egész Tisza egy digitális szemfényvesztés? (VIDEÓ)

2025. augusztus 20. 11:41

Szarvas Szilveszter, a Megafon Központ főszerkesztője arra próbált választ találni, hogy miért kiugróan magasak Magyar Péter Facebook-számai, illetve hogy miért érdemes álprofilokból álló „hadsereget” működtetni.

2025. augusztus 20. 11:41
null

A Patrióta Youtube-csatorna legújabb videójában Szarvas Szilvszter, a Megafon Központ főszerkesztője annak járt utána, hogy miért is olyan magasak Magyar Péter online számai. A Tisza-veée veri többek között a brit királyi családot, a német kancellárt, de sportlegendákat is.

Ez pedig több, mint gyanús

– hangzott el az összeállításban. 

Szarvas rögtön a videó felütésében bemutatott két profilt, Bodza Enikőt (akit két hónappal ezelőtt a Mandiner buktatott le – szerk.) és Krisztinát, akik 1400 és 4900 ismerőssel vannak jelen a Facebookon. Utóbbi profilnál már az is feltűnő, hogy minden posztja politikai. Némi utánajárással pedig kiderül, hogy Enikő profilképe egy bárki által letölthető Stock-fotó. Míg Krisztina fotóját a mesterséges intelligencia generálta, míg egy másik képe pedig egy német oldalról ugyancsak bárki által letöltető. 

Enikő és Krisztina mindketten kamuprofilkét támogatják a Tisza Pártot, 

és mint elhangzott, nagyon nem elszigetelt esetekről van szó.

A Patrióta több hetes kutatása során többezer tiszás álprofira bukkant, és megkapargatva a felszínt meglepő felismerésekre is jutottak.

Még az is lehet, hogy az egész Tisza egy digitális szemfényvesztés?”

– tette fel a kérdést Szarvas Szilveszter. 

Így terjesztik a tiszás üzeneteket

A főszerkesztő arra is kitért, hogy akárcsak az állatvilágban, egy harc vagy konfliktus előtt az emberek esetében is jellemző az, hogy az egyik fél többnek mutatja magát, mint ami. „Ebben pedig a Tisza Párt egy teljesen új szintet képvisel”.

Magyar Péter Facebook-számai a kezdet óta nagyon gyanúsak, Szarvas példaként azt az országjárása során készült videót hozta, amely a közelmúltban a 10 milliós Magyarországon 30 milliós nézettséget ért el. De 

az is érdekes tény, hogy Magyar oldalának aktivitása magasabb Bill Clintonénál, Friedrich Merz német kancellárénál vagy az angol királyi család hivatalos oldalánál.

Mi értelme álprofilokat üzemeltetni?

De a videóban külön figyelmet szenteltek a kiterjedt hálózat módszereinek is. Visszatértek Enikő és Krisztina Facebook-oldalaihoz. Ezek kapcsán elhangzott, hogy a profilokat 2024 novemberében hozták létre, és azóta aktív Tisza-szimpatizánsok.

Miután beállították a letöltött képeket profilképként, el kezdetek ismerősöket gyűjteni. Ezek egy része Tisza-szimpatizáns, másik részük „sima” felhasználó, míg a harmadik kör szintén álprofilok közül kerül ki. Az összeállításban arra is igyekeztek választ adni, hogy mi értelme álprofilokat működtetni, hiszen azok nem szavaznak. 

Hangoztatták, a háttérben ennek van egy logiája: ha a Tisza vezető politikusa posztol bármit a közösségi oldalán, akkor ezek az álprofilok ott teremnek, és lájkolnak, kommentelnek, vagy mint Krisztina esetében látjuk, megosztják a tartalmat az ismerőseikkel. 

Ezek az aktivitások mind-mind támogatják Magyar Péter videóinak, képeinek, üzeneteinek terjedését – hangsúlyozta Szarvas Szilveszter. Majd arról is beszélt, hogy 

ezek a profilok belső fórumokon uszítják az eleve felheccelt tömeget,

és mivel nincs valós személyiségük, többet megengedhetnek maguknak.

Az említett Krisztina például napi szinten mocskolódik a saját profilján megengedhetetlen stílusban, és ezekkel is bátorítja a többi felheccelt embert az online agresszivitásra

Ebből lesznek aztán azok az ügyek, amelyek kicsit sem a vicc kategóriájába tartoznak. Nemrég például egy nőt el is vitt a rendőrség, mert Orbán Viktor kivégzésére buzdított – mutatott rá a Megafon Központ főszerkesztője.

Az összeállítást teljes terjedelmében alább tekintheti meg:

Csak úgy hemzsegnek az álprofilok a tiszás adminisztrátorok között

Emlékezetes, hogy az Index még júniusban arról írt, hogy a TISZA Párt egy a Harcosok Klubjához hasonló, közvetlenül a pártvezetés által irányított aktivista csoport toborzásába kezdett.

Az ebbe az „online közösségépítő csapatba” meghívottaktól azt kérték, mindenki hozzon létre két kamuprofilt is a saját Facebook-oldala mellé.

Ráadásul egy a lap birtokába került képernyőmentésből az is kiderült, hogy kifejezetten hangsúlyozták, aki szeretné, névtelenül is tudja Magyar Pétert támogatni a közösségi médiában. Ennek egyik módjaként azt javasolták, hogy egy csoport adminjaként működve könnyen anonim maradhat egy tiszás aktivista. 

A Mandinernek sem kellett sokáig keresgélnie ahhoz, hogy megtaláljuk a liberális tömörülés kamuprofiljait. A több mint 200 ezer tagot számláló Talpra Magyarok! – Tisza Közössége csoport moderátorai között is számos álprofilt sikerült beazonosítanunk.

Nyitókép: Facebook

Összesen 13 komment

falcatus-2
2025. augusztus 20. 12:46
"Még az is lehet, hogy az egész Tisza egy digitális szemfényvesztés?” Egy dotcom lufi. Az eü. minisztériumnak van fél éve, hogy áprilisig megszervezze és választó kerületek központjaiban mobil lelki elsősegély szolgáltató állomásokat állítson fel és készüljön fel túlterheléses támadásra.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. augusztus 20. 12:38
Z. Ez nem tisza párt, hanem egy kamu párt, kamu követőkkel, kamu kommentekkel... A mai digitális világunkban azt gondolják, hogy nem derül ki a csalás??? Vagy erre is szarnak nagy ívben??? Akkor mi értelme??? ❓😏
Válasz erre
0
0
elégia
2025. augusztus 20. 12:31
A választás jövőre viszont nem online, hanem valós személyes megjelenést igényel. Nem online választást kell nyerni, hanem valóságost. Idegbe jött tiszások, fel kell készülni lelkileg, felszerelkezni nyugtatókkal, marad a Fidesz kétharmad. Nem online, hanem a valóságban. Mehet az őrjöngés, hazudozás, a lényeg nem változik.
Válasz erre
1
0
petike21
2025. augusztus 20. 12:30
Fura világban élünk. 30 miliós nézettségű videók mellett a vidéki helyszíneken 30-an követik a Tisza vezért. Áradjon:)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!