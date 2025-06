Totális lebukás! – Leleplezzük Magyar Péterék kamuprofiljait

„Pl az álprofil gyártása. Nekem ettől hányingerem lett, azonnal. Az orosz platformról lopjunk le fotót hozzá már csak a hab volt a tortán” – írta a Tisza Párt egyik aktivistája a Discordon, arról, hogy Magyar Péterék arra kérték követőiket, kamuprofilok létrehozásával is segítsék a párt munkáját a közösségi médiában. Amint azt megírtuk, a tisza szimpatizánsai között nagy felzúdulást okozott, hogy Magyar Péterék listázták, és elfogadhatatlan, dehonesztáló jelzőkkel – „alkesz”, „rokinyugis” – bélyegezték meg az aktivistákat. Az erről a botrányról szóló tiszás fórumbeszélgetésekben lehetett olvasni arról, hogyan is „tenyészthetik” a kamuprofilokat Magyar Péterék számára. Az egyik érintett például arról számolt be, hogy a Tisza Párt által szervezett eligazításon arra biztatták őket, hogy

családos emberek fotóit lopják el, mert úgy hitelesebb a profil,

de egy másik aktivista azt is elárulta, hogy van olyan tiszás kommentelő, aki 12 kamuprofillal dolgozik, amelyek jelszavait és a hozzájuk tartozó e-mail címeket egy kockás füzetbe írta fel magának.