Füstölgő Klárika

2025. augusztus 21. 06:59

Rózsadombi zabrált villájából tájékoztat a Brüsszelbe delegált delnő.

2025. augusztus 21. 06:59
null
Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„»Augusztus huszadikán őszintén ki kell mondani: nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot« – tájékoztat videós posztjában

Dobrev Klára DK-elnök, aki szerint a kormányfőtől csupán mézes-mázos szavakat hallunk a nemzeti összetartozásról, plusz múltba révedő nosztalgiát, amelyben ott az elnyomás és a mindent leuraló hamis kereszténység.

Csakhogy, figyelmeztet Klárika, Orbán Viktornak a nemzeti összetartozás nem a közös felelősséget jelenti, csupán a politikai üzletet: »Szavazatokat vásárol a határon túl, miközben minket, magyar adófizetőket nevez kismagyaroknak. Mi vagyunk a másodrendű polgárok a saját hazánkban, mert az ő rendszere nem a mindennapi életünkről, hanem az ő hatalmáról szó.« Holott – egy korábbi Klárika-idézet jön –: »az, amit én tudok, amit én képviselek, amit én nyújtani tudok, arra ennek az országnak szüksége van«. (Ezt alighanem Pulai András Publicus cége mérhette…)”

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

Összesen 15 komment

gullwing
2025. augusztus 21. 08:41
Hányinger ez a bolgár bolsi kurva.
llnnhegyi
2025. augusztus 21. 08:40
Hiányzik Feri,a tajtrészeges! Ugye Klárika? Igyál meg egy-két liter kannásbort bánatodban. A fene esne beléd!
nyafika
2025. augusztus 21. 08:31
Ez még jobban bekattant mint az alkesz. Reflexből kapar némi hatalom után, ezt nevelték bele a jóléti szocializmusban. Csak hát az idő olyan dolog, visszatekerni nem lehet. Lejárt.
jostothu
2025. augusztus 21. 08:30
Ez már a szánalmas vég. És a menopauza. Tünés!
