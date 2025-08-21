„»Augusztus huszadikán őszintén ki kell mondani: nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot« – tájékoztat videós posztjában

Dobrev Klára DK-elnök, aki szerint a kormányfőtől csupán mézes-mázos szavakat hallunk a nemzeti összetartozásról, plusz múltba révedő nosztalgiát, amelyben ott az elnyomás és a mindent leuraló hamis kereszténység.

Csakhogy, figyelmeztet Klárika, Orbán Viktornak a nemzeti összetartozás nem a közös felelősséget jelenti, csupán a politikai üzletet: »Szavazatokat vásárol a határon túl, miközben minket, magyar adófizetőket nevez kismagyaroknak. Mi vagyunk a másodrendű polgárok a saját hazánkban, mert az ő rendszere nem a mindennapi életünkről, hanem az ő hatalmáról szó.« Holott – egy korábbi Klárika-idézet jön –: »az, amit én tudok, amit én képviselek, amit én nyújtani tudok, arra ennek az országnak szüksége van«. (Ezt alighanem Pulai András Publicus cége mérhette…)”

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala