Vadai Ágnes nagyon csúnya dolgot tett, nekiugrott Vitályos Eszternek

„A DK és Dobrev Klára érzi a vesztét. Mindent megpróbálnak, igyekeznek túllicitálni Magyar Pétert a kormányellenes kirohanásaikkal, igaztalan vádjaikkal és minősíthetetlen hangnemükkel. Furcsállom ezt az irányt, mert azzal, hogy ők is fröcsögnek a kormányra, semmivel sem fogják tudni megkülönböztetni magukat a Tisza Párttól.

Mit kínálnak Dobrevék, ami több, más, mint a Tisza – teheti fel joggal egy baloldali szavazó ezt a kérdést, hiszen csak azt látja, hallja, hogy a DK ugyanúgy a kormány ekézésével van elfoglalva, mint a másik, rivális ellenzék formáció.