Vadai Ágnes nagyon csúnya dolgot tett, nekiugrott Vitályos Eszternek

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
Mindent megpróbálnak, igyekeznek túllicitálni Magyar Pétert a kormányellenes kirohanásaikkal, igaztalan vádjaikkal és minősíthetetlen hangnemükkel.
„A DK és Dobrev Klára érzi a vesztét. Mindent megpróbálnak, igyekeznek túllicitálni Magyar Pétert a kormányellenes kirohanásaikkal, igaztalan vádjaikkal és minősíthetetlen hangnemükkel. Furcsállom ezt az irányt, mert azzal, hogy ők is fröcsögnek a kormányra, semmivel sem fogják tudni megkülönböztetni magukat a Tisza Párttól.
Mit kínálnak Dobrevék, ami több, más, mint a Tisza – teheti fel joggal egy baloldali szavazó ezt a kérdést, hiszen csak azt látja, hallja, hogy a DK ugyanúgy a kormány ekézésével van elfoglalva, mint a másik, rivális ellenzék formáció.
Most éppen Vadai Ágnes érezte úgy, hogy páros lábbal bele kell szállni egy kormánypárt politikusba.
A jobblétre szenderült Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere a Facebook-oldalán a szokásos bicskanyitogató stílusában támadt Vitályos Eszterre.
»Vitályos Eszter szerint erkölcsi iránytű vezeti a közmédia dolgozóinak munkáját. Eszter kedves! A közmédiát ti vezetitek, úgyhogy az erkölcs (is) kizárt!«”
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt