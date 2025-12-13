Ft
kormány vadai ágnes Tisza Párt magyar péter dobrev klára vitályos eszter hangnem dk

Vadai Ágnes nagyon csúnya dolgot tett, nekiugrott Vitályos Eszternek

2025. december 13. 07:02

Mindent megpróbálnak, igyekeznek túllicitálni Magyar Pétert a kormányellenes kirohanásaikkal, igaztalan vádjaikkal és minősíthetetlen hangnemükkel.

2025. december 13. 07:02
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A DK és Dobrev Klára érzi a vesztét. Mindent megpróbálnak, igyekeznek túllicitálni Magyar Pétert a kormányellenes kirohanásaikkal, igaztalan vádjaikkal és minősíthetetlen hangnemükkel. Furcsállom ezt az irányt, mert azzal, hogy ők is fröcsögnek a kormányra, semmivel sem fogják tudni megkülönböztetni magukat a Tisza Párttól. 

Mit kínálnak Dobrevék, ami több, más, mint a Tisza – teheti fel joggal egy baloldali szavazó ezt a kérdést, hiszen csak azt látja, hallja, hogy a DK ugyanúgy a kormány ekézésével van elfoglalva, mint a másik, rivális ellenzék formáció.

Most éppen Vadai Ágnes érezte úgy, hogy páros lábbal bele kell szállni egy kormánypárt politikusba.

A jobblétre szenderült Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere a Facebook-oldalán a szokásos bicskanyitogató stílusában támadt Vitályos Eszterre.

»Vitályos Eszter szerint erkölcsi iránytű vezeti a közmédia dolgozóinak munkáját. Eszter kedves! A közmédiát ti vezetitek, úgyhogy az erkölcs (is) kizárt!«”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

pctroll
2025. december 13. 09:00
vadait a déli határon kellene mutogatni, visszafordítaná a migránshordát.
nyugalom
2025. december 13. 08:46
Ez a munkasőrproli!
gullwing
2025. december 13. 08:17
Vadai az a tehén akit az férje egy öregebb nőért cserélt le....
bakafant-28
2025. december 13. 07:52
Vadai Ágnes,ha nem tesz semmit,akkor is rendkívül csúnya..
